Reuters: советник Макрона посетил Москву для переговоров об Украине

Переговоры Путина и Макрона: идут технические консультации

Франция возобновляет технический диалог с Россией по ключевым международным вопросам.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в агентстве Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провел во вторник переговоры в Москве с должностными лицами Кремля. По данным источников, он встретился с Юрием Ушаковым, старшим советником российского диктатора Владимира Путина.

Представители французской администрации не подтвердили и не опровергли встречу, однако напомнили, что диалог проходит в консультациях с Украиной и европейскими союзниками.

Цель переговоров

Главная цель встречи в Бонне — обсуждение вопросов безопасности и ситуации в Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул: "Это готовится, и поэтому проходят переговоры на техническом уровне".

Макрон ранее заявлял, что европейцам стоит возобновить прямые контакты с Путиным. Некоторые лидеры ЕС критиковали его за то, что их исключали из мирных переговоров под руководством США.

Реакция союзников

Между тем лидеры Латвии и Эстонии предложили назначить специального европейского посланника для переговоров с Россией. Такие инициативы, по их убеждению, должны помочь согласовывать шаги и обеспечивать прозрачность для всех союзников.

  • Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после года переговорных усилий Вашингтона "контрольный список открытых вопросов" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией значительно сократился, однако самые сложные моменты остаются нерешенными.

Черга до Путіна набирається...
04.02.2026 22:09 Ответить
Ще день-два і з трусів почнуть вискакувати, щоб санкції зняти. Паскуди, звичайно, але нах їм паритись, якщо Зеленський з Умєровим вже вийшли на фінішну пряму до капітуляції.
04.02.2026 22:20 Ответить
Багет у спину від друга Макарона .
04.02.2026 22:09 Ответить
Мабуть "гарантії безпеки" для рф обговорюють... Якщо Україна, ще раз посміє "напасти", то Франція прийде на допомогу рф.
04.02.2026 22:16 Ответить
ху*ло тільки і чекає коли до нього прийдут "домовлятися" або прямо кажучи здаватися
04.02.2026 22:16 Ответить
У французів це взагалі давня традиція -капітулювати. І нічого , якось живі
04.02.2026 23:18 Ответить
Тебе треба постригти налисо за підмахування окупантам.
05.02.2026 07:57 Ответить
макарон уже не может дождаться заглянуть в шоколадный глаз путьке, за 4 года воздержания истосковался по ласке бедный, мерц и ко в очередь!
04.02.2026 23:19 Ответить
Ініціативи Макрона завжди ********* чимось карішнєвим і теплим…
05.02.2026 01:13 Ответить
Й Франція здулась....
05.02.2026 02:00 Ответить
 
 