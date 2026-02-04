Франция возобновляет технический диалог с Россией по ключевым международным вопросам.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в агентстве Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провел во вторник переговоры в Москве с должностными лицами Кремля. По данным источников, он встретился с Юрием Ушаковым, старшим советником российского диктатора Владимира Путина.

Представители французской администрации не подтвердили и не опровергли встречу, однако напомнили, что диалог проходит в консультациях с Украиной и европейскими союзниками.

Цель переговоров

Главная цель встречи в Бонне — обсуждение вопросов безопасности и ситуации в Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул: "Это готовится, и поэтому проходят переговоры на техническом уровне".

Макрон ранее заявлял, что европейцам стоит возобновить прямые контакты с Путиным. Некоторые лидеры ЕС критиковали его за то, что их исключали из мирных переговоров под руководством США.

Реакция союзников

Между тем лидеры Латвии и Эстонии предложили назначить специального европейского посланника для переговоров с Россией. Такие инициативы, по их убеждению, должны помочь согласовывать шаги и обеспечивать прозрачность для всех союзников.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после года переговорных усилий Вашингтона "контрольный список открытых вопросов" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией значительно сократился, однако самые сложные моменты остаются нерешенными.

