Заявленные гарантии безопасности подтверждают, что Украина не хочет мира, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что если украинская делегация приехала на переговоры в Абу-Даби с заявленными ранее гарантиями безопасности, то это еще раз подтверждает, что Украине якобы на самом деле не нужен мир с РФ.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Гарантии безопасности Украине
"Я не знаю, что будет предложено нашей делегации в Абу-Даби. Я обсуждал с ними вчера те гарантии безопасности, о которых [генсек НАТО] Марк Рютте рассказывал вчера в Раде в Киеве. Если это то, с чем украинцы приехали в Абу-Даби, то это еще одно подтверждение того, что Зеленский не хочет мира", - утверждает глава МИД РФ.
Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения с Россией силы "Коалиции желающих" будут развернуты в Украине на суше, на море и в воздушном пространстве. В то же время он отметил, что остальные страны НАТО будут оказывать поддержку в других форматах.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Безпека це не мир, а мир -це не гарантії безпеки...
Не пробачимо кцапам холодомор, ніколи. В часі сил ні морози, коли діти і жінки в темноті в своїх квартирах шукали шляхи обігріву - били ракетами по будинках. Більшість тих ракет розробляли українські вчені,та кцапи обіцяли ними захистити нас від НАТО.
Чекаю з нетерпінням, коли Китай заявить претензії на свої землі. Всі побачили, що кцапи слабкі, тільки понтів було багато.
Як би московити хотіли миру, то свої надра витрачали б на себе, а не обстріли сусідів!