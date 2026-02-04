Заявленные гарантии безопасности подтверждают, что Украина не хочет мира, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что если украинская делегация приехала на переговоры в Абу-Даби с заявленными ранее гарантиями безопасности, то это еще раз подтверждает, что Украине якобы на самом деле не нужен мир с РФ.

Его заявление цитируют росСМИ.

Гарантии безопасности Украине

"Я не знаю, что будет предложено нашей делегации в Абу-Даби. Я обсуждал с ними вчера те гарантии безопасности, о которых [генсек НАТО] Марк Рютте рассказывал вчера в Раде в Киеве. Если это то, с чем украинцы приехали в Абу-Даби, то это еще одно подтверждение того, что Зеленский не хочет мира", - утверждает глава МИД РФ.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения с Россией силы "Коалиции желающих" будут развернуты в Украине на суше, на море и в воздушном пространстве. В то же время он отметил, что остальные страны НАТО будут оказывать поддержку в других форматах.

