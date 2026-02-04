Первый раунд переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби завершился, - Axios
В Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Дэвид, передает Цензор.НЕТ.
Детали
"Завершился первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США. По информации источника, близкого к переговорному процессу, переговоры возобновятся в четверг во второй половине утра (по местному времени)", - сообщил он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Про якій 1% складних не вирішенних питань йде мова, якщо пу виставив ультиматум про недопущення зах.безпекової складової і роззброєння СОУ?!
обговорення деталей того, що буде тоді, коли пу вирішить зробити паузу... яку пу робити не збирається... це вистава для тр... пу наглядно довів з " тиждневим" енергетичним перемирьям свою договороспроможність... а тр ...свою підпорядкованність і цілковіту залежність від пу... якій його прочно заякорил і смикає ...і в якості нагороди за послушаніє обіцяє сотні лярдів...лярдів...лярдів за рахунок спільного дерібану ресурсів України.
Єдиний реальний протагоніст перемовин це озброєні до зубів СОУ, які здатні обрубати очи завірющі та руки загрущі пу.
Тому питання руба: допомога коаліції охочих у пришвидшенні і посиленні поставок зброї, зняття заборон на її використання... тільки тоді досягнення справедливого миру стане реальним, адже так звані перемовини в Еміратах разіяни зараз ведуть лише про умови і порядок покроковой капітуляуії України.