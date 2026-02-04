Перший раунд перемовин між Україною, США та РФ в Абу-Дабі завершився, - Axios
В Абу-Дабі (ОАЕ) 4 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Девід, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"Завершився перший день мирних переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США. За інформацією джерела, близького до переговорного процесу, переговори відновляться в четвер в другій половині ранку (за місцевим часом)", - повідомив він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Буде вдавана активність,гра на публіку,буде імітація, та не більше.
Бо закінчення означатиме кінець її і вона це добре усвідомлює.
Та зеля саме так і робить, що очікує,а не вирішує виконання своїх обіцянок щодо завершення війни.
Наразі Зеля правильно робить бо знає щось чого ти не знаєш.
Чим більше увірував, тим більше буде розчарування.
Сім років -чималий вже термін часу, щоб та щось взнати для себе.
Та після втрати влади буде за що відповідати гундосому.
Про якій 1% складних не вирішенних питань йде мова, якщо пу виставив ультиматум про недопущення зах.безпекової складової і роззброєння СОУ?!
обговорення деталей того, що буде тоді, коли пу вирішить зробити паузу... яку пу робити не збирається... це вистава для тр... пу наглядно довів з " тиждневим" енергетичним перемирьям свою договороспроможність... а тр ...свою підпорядкованність і цілковіту залежність від пу... якій його прочно заякорил і смикає ...і в якості нагороди за послушаніє обіцяє сотні лярдів...лярдів...лярдів за рахунок спільного дерібану ресурсів України.
Єдиний реальний протагоніст перемовин це озброєні до зубів СОУ, які здатні обрубати очи завірющі та руки загрущі пу.
Тому питання руба: допомога коаліції охочих у пришвидшенні і посиленні поставок зброї, зняття заборон на її використання... тільки тоді досягнення справедливого миру стане реальним, адже так звані перемовини в Еміратах разіяни зараз ведуть лише про умови і порядок покроковой капітуляуії України.