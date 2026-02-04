Новини Мирні перемовини Тристоронні перемовини в ОАЕ
7 776 47

Перший раунд перемовин між Україною, США та РФ в Абу-Дабі завершився, - Axios

Перемовини між Україною, США та РФ в Абу-Дабі 4 лютого

В Абу-Дабі (ОАЕ) 4 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Девід, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Завершився перший день мирних переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США. За інформацією джерела, близького до переговорного процесу, переговори відновляться в четвер в другій половині ранку (за місцевим часом)", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Метою перемовин в ОАЕ є зрозуміти реальні наміри РФ та США, - МЗС України

Перемовини між Україною, США та РФ в Абу-Дабі завершилися

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте також: Цього тижня стане ясно, чи готовий Путін до миру, адже є ознаки, що переговори багатообіцяльні, - ЗМІ

ОАЕ (431) перемовини (3762) росія (69991) США (26528)
***** марить усією Україною цілковито
а за Донбас ***** чеше так, задля затравки
04.02.2026 17:09 Відповісти
Бездарі можуть тільки гімно крізь пальці щупати.
04.02.2026 17:16 Відповісти
Я не знаю хто окрім Трампа і Зеленського вірить в ці переговори ,ось вчора рашисти показали якого миру вони хочуть ,запустивши по енергообєктах великих міст понад 70 ракет і 450 бпла і це в люті морози . Ворог хоче лише капітуляції України ,ворог розуміє лише силу ,все інше ні про що.
04.02.2026 17:15 Відповісти
А всього скільки раундів,12 чи 15?
04.02.2026 17:00 Відповісти
До першого інсульту нокауту.
04.02.2026 17:18 Відповісти
Раунды , до последней пенсии ЗЕ.
04.02.2026 20:06 Відповісти
Аеродром
04.02.2026 17:14 Відповісти
А мені цікаве інше ... бачу на світлині НачГенШтаба ЗСУ Гнатова , але не бачу серед мацковитів іхнього НачГенШтаба Гєрасімова . Тобто Гєрасімов керує мацковитським наступом , а Гнатов вже третій місяць вештається на теплим краям ( Флорида, Емірати ) - гарні готелі, смачна їжа , цікаві зустрічі з політичними панами - така КРАСА, але нащо ЗСУ такий НачГенШтаба?
04.02.2026 18:26 Відповісти
Путлер хочет Донбасс а не мира..
04.02.2026 17:03 Відповісти
наша делегація прощупує рф і сша на слизькість
04.02.2026 17:04 Відповісти
Вони хочуть,щоби ми лежали у землі,а ми - навпаки!! Конструктивно!!
04.02.2026 17:05 Відповісти
Ще один гучний пук у воду зроблено...
04.02.2026 17:08 Відповісти
завтра допукають
04.02.2026 17:09 Відповісти
Погоджуюся!!! Держава в небезпеці, а ти в коментах??? Як???
04.02.2026 17:26 Відповісти
Так же как и ты
04.02.2026 18:11 Відповісти
І ти.
Але між нами трьома є велика різниця. Здогадаєшся яка?
04.02.2026 18:15 Відповісти
Знаю. Ты трепло.
Я свое отвоевал. Поэтому и пишу.
Мои 2 сына на фронте. Воюют.
04.02.2026 21:38 Відповісти
О, пішли історії, які ніяк не можливо перевірити.
05.02.2026 01:33 Відповісти
Допоки шобла на коні, якигось зрушень у закінченні війни навряд чи буде.
Буде вдавана активність,гра на публіку,буде імітація, та не більше.
Бо закінчення означатиме кінець її і вона це добре усвідомлює.
04.02.2026 17:22 Відповісти
Так треба робити, затягувати час поки раша лапті не склеїть, Ще трохи і скдеїть,
04.02.2026 17:32 Відповісти
А зеля в підземеллі буде очікувати,поки раша лапті не склеїть за той час.
04.02.2026 18:14 Відповісти
І ти будеш очікувати і дочекаєшся.
04.02.2026 18:18 Відповісти
Звідки тобі знати,що будеш,чи не будеш?
Та зеля саме так і робить, що очікує,а не вирішує виконання своїх обіцянок щодо завершення війни.
04.02.2026 19:05 Відповісти
Не твоя справа звідки я знаю, знаю що хочу знати, маю таку властивість. І ти можеш знати якщо навчмшся спілкуватись зі своєю підсвідомістю, вона знає всьо.
Наразі Зеля правильно робить бо знає щось чого ти не знаєш.
04.02.2026 19:11 Відповісти
Співчуваю.
Чим більше увірував, тим більше буде розчарування.
Сім років -чималий вже термін часу, щоб та щось взнати для себе.
04.02.2026 19:50 Відповісти
Сім замало, треба 30-40.
04.02.2026 19:52 Відповісти
04.02.2026 20:08 Відповісти
Зеоточення в це свято вірить.
Та після втрати влади буде за що відповідати гундосому.
05.02.2026 09:13 Відповісти
А як це, друга половина ранку?
04.02.2026 17:45 Відповісти
Перед обідом. В деяких мовах є таке поняття, вони просто переклали з допомоогою тирнету.
04.02.2026 18:15 Відповісти
От цей тирнет з ШІ, палить копірайтерів
04.02.2026 18:21 Відповісти
Ш І ще не такі фокуси робить. Був випадок що машини створили мову програмування на якій спілкувались між собою. Програмери нічого не розуміли і зі страху що вони щось начудять просто їх виключили. Ще один випадок - обговорювали людей між собою - наскільки ми тупі й недолугі і які ідіотські питання сиавимо Ш І.
04.02.2026 18:59 Відповісти
Найбільший фокусник-найвеличніший теперішній: щоби наговорити байок плебсу по телевізору,а ті його собі у правителі-це ще треба вміти.Ші ще довго треба шліфувати, щоб вмів так дурити.
04.02.2026 20:20 Відповісти
04.02.2026 20:42 Відповісти
І шо? І нішо...
04.02.2026 18:25 Відповісти
Ці переговори нічого не вирішують. Для путіна це процес затягування часу. А Трамп під впливом путінського компромату фактично став на його сторону. Путіну нама дороги назад. Програш у війні означатиме кінець політичної кар'єри московського фюрера.
04.02.2026 19:14 Відповісти
ну объективно всем нужна передышка в войне.
работящим украинцам, чтобы выехать из Украины
ху й лу, чтобы подготовиться к дальнейшей оккупации
04.02.2026 19:21 Відповісти
Роботящим? Чи працюючим?
04.02.2026 20:17 Відповісти
работящими. теми кто вкладывается в реальное ввп на заводах, полях, производствах и так далее.
04.02.2026 20:28 Відповісти
НІ у кого з колуарної еліти немає проблем, і горя , потрібен кач бабла , але не мир..
04.02.2026 20:13 Відповісти
Мирна угода з Путіним не має ніякого смислу. Він буде воювати - доки зможе. А дієві договори із надійними союзниками - мають смисл. Он Японія не має миру з болотами. І нічого, живуть.
05.02.2026 07:14 Відповісти
пу постійно громко каже, що без досягнення так званих цілей його сво = усунення першопричин = демілітаризації і денаціфікації= знищення українців і укр державності
він не зупинеться...

Про якій 1% складних не вирішенних питань йде мова, якщо пу виставив ультиматум про недопущення зах.безпекової складової і роззброєння СОУ?!

обговорення деталей того, що буде тоді, коли пу вирішить зробити паузу... яку пу робити не збирається... це вистава для тр... пу наглядно довів з " тиждневим" енергетичним перемирьям свою договороспроможність... а тр ...свою підпорядкованність і цілковіту залежність від пу... якій його прочно заякорил і смикає ...і в якості нагороди за послушаніє обіцяє сотні лярдів...лярдів...лярдів за рахунок спільного дерібану ресурсів України.

Єдиний реальний протагоніст перемовин це озброєні до зубів СОУ, які здатні обрубати очи завірющі та руки загрущі пу.

Тому питання руба: допомога коаліції охочих у пришвидшенні і посиленні поставок зброї, зняття заборон на її використання... тільки тоді досягнення справедливого миру стане реальним, адже так звані перемовини в Еміратах разіяни зараз ведуть лише про умови і порядок покроковой капітуляуії України.
05.02.2026 08:26 Відповісти
Сморід громадського туалету в раші...от і всі новини...
05.02.2026 11:29 Відповісти
 
 