Заявлені гарантії безпеки підтверджують, що Україна не хоче миру, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконаний, що якщо українська делегація приїхала на переговори в Абу-Дабі із заявленими раніше гарантіями безпеки, то це ще раз підтверджує, що Україні нібито насправді не потрібен мир з РФ.
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Гарантії безпеки Україні
"Я не знаю, що буде запропоновано нашій делегації в Абу-Дабі. Я обговорював з ними вчора ті гарантії безпеки, про які [генсек НАТО] Марк Рютте розповідав вчора в Раді в Києві. Якщо це те, з чим українці приїхали в Абу-Дабі, то це ще одне підтвердження того, що Зеленський не хоче миру", - стверджує глава МЗС РФ.
Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після укладення мирної угоди з Росією сили "коаліції охочих" будуть розгорнуті в Україні на суші, на морі та в повітряному просторі. Водночас він зазначив, що решта країн НАТО надаватимуть підтримку в інших форматах.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Безпека це не мир, а мир -це не гарантії безпеки...
Не пробачимо кцапам холодомор, ніколи. В часі сил ні морози, коли діти і жінки в темноті в своїх квартирах шукали шляхи обігріву - били ракетами по будинках. Більшість тих ракет розробляли українські вчені,та кцапи обіцяли ними захистити нас від НАТО.
Як би московити хотіли миру, то свої надра витрачали б на себе, а не обстріли сусідів!