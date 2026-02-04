5 442 56

Київ робить ставку на самостійну оборону та не розраховує на гарантії союзників, - Politico

Посилення Сил оборони

У Києві дедалі більше схиляються до думки, що потенційні мирні угоди не здатні забезпечити Україні стійкі гарантії безпеки. На тлі невизначеності щодо міжнародних зобов’язань акцент робиться на посиленні власних оборонних спроможностей.

Побоювання

Так, Україна розглядає сценарій, за якого їй доведеться самостійно забезпечувати захист від можливого нового нападу Росії.

Як пише Politico, в Євросоюзі раніше закликали перетворити країну на "сталевого їжака", нездатного стати легкою здобиччю для нинішніх або майбутніх агресорів.

Зміни у системі оборони

Мова йде про створення потужних Сил оборони з постійним чисельним складом, активний розвиток безпілотних рішень, ракетних спроможностей та налагодження власного виробництва озброєння. Реалізація цих завдань потребує глибоких змін у системі оборони: реформування сектора, перегляду механізмів закупівель, оновлення підходів до комплектування війська та значних фінансових ресурсів.

Однією з ключових проблем залишається відсутність міжнародних гарантій безпеки, співставних із механізмами колективного захисту НАТО. За умов позаблокового статусу Україна змушена спиратися на двосторонні домовленості, які не забезпечують такого ж рівня зобов’язань.

Чисельність армії

Під час переговорного процесу українська сторона наполягала на збереженні чисельності армії на рівні до 800 тисяч військових. Водночас навіть за сценарію припинення вогню утримання такої структури вимагатиме надзвичайно великих ресурсів і стабільної державної підтримки.

Особливий акцент робиться на розвитку безпілотних комплексів і високоточної зброї. Водночас міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що ефективне застосування сучасних технологій неможливе без оновлення застарілих організаційних моделей управління військом.

Юридично зобов’язуючі безпекові угоди зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами, а також потенційна присутність багатонаціональних контингентів розглядаються як додатковий елемент, але не як альтернатива власним Силам оборони. Глава місії України при НАТО Альона Гетманчук підкреслила, що за наявності такого сусіда Україна має бути максимально спроможною самостійно гарантувати власну безпеку, зберігаючи незалежність і свободу від впливу Росії.

Позиція Трампа

Водночас експерти висловлюють занепокоєння щодо непередбачуваності позиції Вашингтона. Аналітик Тімоті Еш зазначає, що малоймовірно, аби Дональд Трамп пішов на пряме військове протистояння з Росією заради України або запровадив жорсткі санкції у відповідь на можливі порушення режиму припинення вогню.

Для оборони потрібні кошти. А щоб кошти були, треба щоб їх давали і не розкрадали. Щоб їх давали - потрібні союзники. А щоб не розкрадали - також потрібні союзники, які жорстко контролюють використання їх коштів і повідомляють суспільству, яке активно також включається в процес контролю і також жорстко реагує, на всі порушення. Поки це працює, то є шанс на якесь майбутнє.
04.02.2026 07:11 Відповісти
Мова йде про створення потужних Сил оборони з постійним чисельним складом, активний розвиток безпілотних рішень, ракетних спроможностей та налагодження власного виробництва озброєння. Впечатление такое, что речь идёт об Украине образца 2015 г., а не о разграбленной тупым зебильём под диктовку }{уйла Украине образца 2026 г.
04.02.2026 07:26 Відповісти
+13
При теперішньому положенні України...тобі краще стулити свою пельку про Порошенка і загубитись подалі у якомусь пукті незламності.
04.02.2026 08:17 Відповісти
" Київ робить ставку на самостійну оборону" І це правильно! Швиденько треба налагодити виробництво Пертріот в Києві, та ракет до них . Саме це Ви мали на увазі, пане Кличко?
04.02.2026 07:38 Відповісти
кличко - якийсь зачуханий мер міста, яких тисячі, а не верховний головнокомандувач. прокинься.
04.02.2026 07:55 Відповісти
а твій зе хто є такий ??7 я на мене то кінчений наркоман, запроданець, колоборант, внук нквдиста, окупанта України, одного з організаторів 3-х Голодоморів геноцидів та 2Світової війни !!!
04.02.2026 08:08 Відповісти
а навіщо ти такого обрав?
04.02.2026 08:21 Відповісти
А ти за кого агітував?
04.02.2026 08:35 Відповісти
Ага. Фламінгів наклепали вже сотню тисяч. Потужна ставка на самостійну оборона.
04.02.2026 07:12 Відповісти
BBC
Перебіг війни показав, що саме балістичнi ракети є чи не найбільш ефективним далекобійним засобом ураження обєктів в глибокому тилу противника. Плюс до того - його надзвичайно складно збити, перехопити чи відхилити від цілі.
Головний секрет "успіху" балістики в її швидкості, висотності і потужності.
Той самий "Іскандер-М" летить зі швидкістю 7500 км/год, яка може зростати аж до 9300 км/год при заході на кінцеву ділянку польоту.
Ця ракета має велику бойову частину вагою майже пів тонни. Заявлене відхилення від цілі "Іскандера" мінімальне і, ймовірно, складає до 10 метрів.
При цьому вона ще може активно маневрувати і випускати перешкоди, залишаючи достатньо мало шансів для протиповітряної оборони перехопити її.
04.02.2026 07:16 Відповісти
Україна вже давно виношувала плани про створення власної балістичної ракети.
На початку 2000-х оголосили про розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Сапсан", що фактично мав стати аналогом російського "Іскандера".
Український комплекс також мав бити на граничну дальність до 500 км і мати бойову частину 480 кг. Швидкість ракети також була співставна - 8 280 км/год.
Проєкт створення ОТРК раптово зупинили за президентства Януковича у червні 2013 року.
Однак вже у 2016 році стало відомо про відродження "Сапсана", щоправда під експортною назвою "Грім-2". Україна відновила створення цієї зброї, але у експортному варіанті з далекобійністю до 280 км, на замовлення Саудівської Аравії.
04.02.2026 07:17 Відповісти
Зразок оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан", представлений публічно в серпні 2018 року. Серійно він почав вироблятися лише в 2025 році.
04.02.2026 07:23 Відповісти
Hа початок великої війни Київ лише мав дві пускові установки ОТРК і невелику кількість двигунів для цих ракет.
Колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв написав, що в серпні 2022 року в міністерстві розробили і уклали перший державний контракт на закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу 1КР1 "Сапсан".
За словами Лієва, його перше бойове застосування було в 2024 році, а в 2025 - виробництво стало серійним і комплекс вийшов на "системне застосування".
04.02.2026 07:27 Відповісти
Говорячи про "запуск в серію" українських "Сапсанів", слід розуміти головне - скільки країна має вже готових двигунів до ОТРК і скільки спроможна виготовити, пояснює військовий аналітик Михайло Жирохов.

"Питання ракетного озброєння впирається саме в двигуни".
Defense Express повідомляло, що вдалося виготовити 12 ракетних двигунів.
21 листопада 2024 року саме "Південмаш" в Дніпрі стало головною ціллю російської балістичної ракети "Орєшнік".
За деякими даними, удар прийшовся саме по тому цеху, який був зав'язаний на виробництві двигунів.
Крім самих двигунів існує велика проблема з паливом до них.
Раніше воно виготовлялось на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) в Дніпропетровській області - станом на початок 2026 року лінія фронту вже наблизилась до нього на відстань 70 км.
04.02.2026 07:34 Відповісти
Для створення ракетного палива важливо мати доступ до великих обсягів спеціальної хімічної продукції. Зокрема, до перхлорату амонію.
За даними досліджень американського Center for Strategic and International Studies, у масовому виробництві балістичних "Іскандерів" Росії суттєво допомагає Китай. Експерти встановили, що звідти для російської оборонки постачається майже 70% перхлорату амонію.
В Україні виробництво цієї хімії відсутнє.
Defense Express повідомляв, що Україна через проблеми з власним виробництвом нібито зверталась до влади США з проханням надати тверде паливо від старих ракет ATACMS для своєї балістики, але отримала відмову.
04.02.2026 07:37 Відповісти
Європa не мала і не має власних серійних балістичних ракет, окрім Франції.
Та навіть попри ці труднощі Україні слід продовжувати роботи над створенням своєї балістики, впевнені експерти. Зокрема, і в кооперації з країнами Заходу.
Оскільки ця зброя має стратегічне значення для держави і її оборонних спроможностей.
Починаючи з листопада 2024 і протягом літа-осені 2025 року міністерство оборони РФ декілька разів повідомляло про удари по українських підприємствах, задіяних у виробництві оперативно-тактичних комплексів "Сапсан".
В заяві відомства від 30 серпня було зазначено, в результаті цих атак було знищено конструкторські бюро, цехи з виробництва елементів бойових частин, систем керування та ракетних двигунів для української балістики.
04.02.2026 07:42 Відповісти
"в результаті цих атак було знищено конструкторські бюро, цехи з виробництва елементів"

вот это всё написанное и сказанное якобы военным экспертом, обычная зеленая отмазка. наладить технологии на всех уровнях производства и запустить в серию типа ума хватило, а перенести и рассредоточить производство ума не хватило. особенно понравилось про топливо, которое может вообще изготавливаться в другой стране, но его упорно изготавливали годами в одном месте пока "лінія фронту вже наблизилась до нього на відстань 70 км"
(ни на что не претендую, это моё личное ощущение от прочитанного)
04.02.2026 11:46 Відповісти
і тут ..обнутий народ обрав блазня, який знову послав нахер усі ракетні програми. Совпадєніє? Не думаю..
04.02.2026 09:20 Відповісти
Доки при владі буде ошиватись обкурений ішак, доти і будуть ці пустопорожні балачки. Ішак, як ніхто інший, персонально зацікавлений у сьогоднішній ситуації, оскільки це йому забезпеує владу на невизначений період.
04.02.2026 07:20 Відповісти
Звучить як злий жарт...особливо при теперішньому положенні України, після керівництва 7років не гівна.
04.02.2026 08:04 Відповісти
Гєна, тебе єлдак покусав? Чи ти тєлємарахфон ще і в повторі дивишся вночі?
04.02.2026 08:26 Відповісти
Гене }{уйло депозит открыло под будущие выборы и можно здесь повонять.
04.02.2026 08:36 Відповісти
Ти знову бухий?
04.02.2026 08:05 Відповісти
А розкажи про "шлейф" і про вік?Федоров то 34 літній кращий?
04.02.2026 08:06 Відповісти
Йому ніколи, він сповнений "щастя" сидить десь у підвалі або пункті незламності насолоджуючись 7ми річним шлейфом зелених досягнень.
04.02.2026 08:11 Відповісти
При теперішньому положенні України...тобі краще стулити свою пельку про Порошенка і загубитись подалі у якомусь пукті незламності.
04.02.2026 08:17 Відповісти
ви будете це лайно слухати ще 30 років як у египті від мубурака
поки не повстанемо на майдані
земразі не підуть та воювати будуть вічно
04.02.2026 07:38 Відповісти
Ну то, починайте. Йдіть на Майдан, чи в животі засвербіло?
04.02.2026 10:43 Відповісти
я не бачу більше бажаючих
усі згодні терпіти земародерів вічно
04.02.2026 10:48 Відповісти
Виходіть самі, інші підтягнуться.
04.02.2026 11:01 Відповісти
я розберусь без соплівої баби
04.02.2026 11:05 Відповісти
вовочка робить ставку на відосики!
04.02.2026 07:45 Відповісти
Подоляк статейку в політеко писав?
04.02.2026 07:50 Відповісти
Сильно розкрадено і похерено - як ше посилюватись?
04.02.2026 07:52 Відповісти
@ "Ворог продовжує виносити логістику в ближньому та середньому тилу.
Тимчасове рішення по старлінках - ок, але напевне будемо чекати повноцінного та постійного рішення.
Бо поки є питання по "молниям", які можуть летіти 70-75 км/год, і в ліміт теоретично вписуються. І саме "молнии" наразі роблять найбільше проблем в тилах, бо це поки що - найбільш масштабований багатоцільовий дрон ворога малої дальності.
Тому чекаємо "білих списків" для старлінків. Давно пора було це зробити.
Звісно, буде багато питань, незручних ситуацій та блокування наших акаунтів. Але проблема, яку ставить перед нами ворог - куди більша.
Але це тільки одна з проблем.
Ворог за допомогою Китаю знову масштабує свою сітку меш-систем, меш-дронів, ставить на дрони модулі, підбираючи частоту прямо перед атакою.
І тут виникає питання як зенітних дронів, так масштабування МВГ і малих ЗРК. І це також не пігулка від всіх проблем.
Є місця запуску, місця зберігання дронів - по цьому, звісно, працюють, але ворог зберігає мобільність. Дотягнутися дуже важко.
Тут балістика малої дальності дуже стала б в нагоді. Але це на роки може розтягнутися.
А поки маємо вагон проблем, які тільки починаємо розуміти."
04.02.2026 08:07 Відповісти
Понаповзало подоляківського гамна....скучили за путінськими ракетами?
04.02.2026 08:11 Відповісти
Вже більше року чуємо шо зеля виторговує якусь безпеку для України на 100 років і тут на тобі.....По ходу бажаючих давати бабло зелені все менше і менше....
04.02.2026 08:20 Відповісти
Кулеба лопатами захистить.
04.02.2026 08:21 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
Читайте Біблію "Проклят надеющийся на человека и плоть делающий свою опорою"
04.02.2026 08:29 Відповісти
І яке відношення має біблія до Бога?
04.02.2026 08:38 Відповісти
Надія на того, хто підставив підніжку на догоду русні в самий важкий час.
04.02.2026 08:50 Відповісти
04.02.2026 08:40 Відповісти
та ладно. у земразі давно вибори в голові
04.02.2026 08:44 Відповісти
О це правильно !
04.02.2026 08:58 Відповісти
Альо-Альо!Альона! Це руске імʼя просто курвить. Невже не чуєте, чи позакладало вам? Альона Гетьманчук. Це розрив мозку - з кацапським імʼям і козацьким прізвищем. Наші ще не скоро стануть державою.
04.02.2026 09:33 Відповісти
Невміла дипломатія Трампа створює основу для нової війни в Україні, - The Telegraph Джерело: https://censor.net/ua/n3598801
04.02.2026 09:36 Відповісти
З такою зеленою гівнодипломатією ми ризикуємо втратити і цю підтримку, геть ішака!
04.02.2026 10:06 Відповісти
Це те, що треба було починати робити ще у 2022-му. Прокинулись.
04.02.2026 10:40 Відповісти
Я примерно такие же статейки читал 4 года назад. И ещё через 4 будем читать такие же.
04.02.2026 11:41 Відповісти
 
 