Київ робить ставку на самостійну оборону та не розраховує на гарантії союзників, - Politico

У Києві дедалі більше схиляються до думки, що потенційні мирні угоди не здатні забезпечити Україні стійкі гарантії безпеки. На тлі невизначеності щодо міжнародних зобов’язань акцент робиться на посиленні власних оборонних спроможностей.

Побоювання

Так, Україна розглядає сценарій, за якого їй доведеться самостійно забезпечувати захист від можливого нового нападу Росії.

Як пише Politico, в Євросоюзі раніше закликали перетворити країну на "сталевого їжака", нездатного стати легкою здобиччю для нинішніх або майбутніх агресорів.

Зміни у системі оборони

Мова йде про створення потужних Сил оборони з постійним чисельним складом, активний розвиток безпілотних рішень, ракетних спроможностей та налагодження власного виробництва озброєння. Реалізація цих завдань потребує глибоких змін у системі оборони: реформування сектора, перегляду механізмів закупівель, оновлення підходів до комплектування війська та значних фінансових ресурсів.

Однією з ключових проблем залишається відсутність міжнародних гарантій безпеки, співставних із механізмами колективного захисту НАТО. За умов позаблокового статусу Україна змушена спиратися на двосторонні домовленості, які не забезпечують такого ж рівня зобов’язань.

Чисельність армії

Під час переговорного процесу українська сторона наполягала на збереженні чисельності армії на рівні до 800 тисяч військових. Водночас навіть за сценарію припинення вогню утримання такої структури вимагатиме надзвичайно великих ресурсів і стабільної державної підтримки.

Особливий акцент робиться на розвитку безпілотних комплексів і високоточної зброї. Водночас міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що ефективне застосування сучасних технологій неможливе без оновлення застарілих організаційних моделей управління військом.

Юридично зобов’язуючі безпекові угоди зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами, а також потенційна присутність багатонаціональних контингентів розглядаються як додатковий елемент, але не як альтернатива власним Силам оборони. Глава місії України при НАТО Альона Гетманчук підкреслила, що за наявності такого сусіда Україна має бути максимально спроможною самостійно гарантувати власну безпеку, зберігаючи незалежність і свободу від впливу Росії.

Позиція Трампа

Водночас експерти висловлюють занепокоєння щодо непередбачуваності позиції Вашингтона. Аналітик Тімоті Еш зазначає, що малоймовірно, аби Дональд Трамп пішов на пряме військове протистояння з Росією заради України або запровадив жорсткі санкції у відповідь на можливі порушення режиму припинення вогню.