Киев делает ставку на самостоятельную оборону и не рассчитывает на гарантии союзников, - Politico

В Киеве все больше склоняются к мнению, что потенциальные мирные соглашения не способны обеспечить Украине устойчивые гарантии безопасности. На фоне неопределенности в отношении международных обязательств акцент делается на усилении собственных оборонных возможностей.

Опасения

Так, Украина рассматривает сценарий, при котором ей придется самостоятельно обеспечивать защиту от возможного нового нападения России.

Как пишет Politico, в Евросоюзе ранее призывали превратить страну в "стального ежа", неспособного стать легкой добычей для нынешних или будущих агрессоров.

Изменения в системе обороны

Речь идет о создании мощных Сил обороны с постоянным численным составом, активном развитии беспилотных решений, ракетных возможностей и налаживании собственного производства вооружения. Реализация этих задач требует глубоких изменений в системе обороны: реформирования сектора, пересмотра механизмов закупок, обновления подходов к комплектованию войск и значительных финансовых ресурсов.

Одной из ключевых проблем остается отсутствие международных гарантий безопасности, сопоставимых с механизмами коллективной защиты НАТО. В условиях внеблокового статуса Украина вынуждена опираться на двусторонние договоренности, которые не обеспечивают такого же уровня обязательств.

Численность армии

В ходе переговорного процесса украинская сторона настаивала на сохранении численности армии на уровне до 800 тысяч военных. В то же время даже при сценарии прекращения огня содержание такой структуры потребует чрезвычайно больших ресурсов и стабильной государственной поддержки.

Особый акцент делается на развитии беспилотных комплексов и высокоточного оружия. В то же время министр обороны Михаил Федоров отметил, что эффективное применение современных технологий невозможно без обновления устаревших организационных моделей управления войсками.

Юридически обязывающие соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и европейскими партнерами, а также потенциальное присутствие многонациональных контингентов рассматриваются как дополнительный элемент, но не как альтернатива собственным Силам обороны. Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук подчеркнула, что при наличии такого соседа Украина должна быть максимально способна самостоятельно гарантировать собственную безопасность, сохраняя независимость и свободу от влияния России.

Позиция Трампа

В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу непредсказуемости позиции Вашингтона. Аналитик Тимоти Эш отмечает, что маловероятно, чтобы Дональд Трамп пошел на прямое военное противостояние с Россией ради Украины или ввел жесткие санкции в ответ на возможные нарушения режима прекращения огня.