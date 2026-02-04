Перечень спорных вопросов относительно мира в Украине значительно сократился, но самые сложные остались, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после года переговорных усилий Вашингтона "контрольный список открытых вопросов" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией значительно сократился, однако самые сложные моменты остаются нерешенными.

Об этом он сказал во время брифинга, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби, передает Цензор.НЕТ.

О переговорах в ОАЭ

Мирные трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби 4 февраля и продлятся два дня. По словам Рубио, в них принимают участие военно-технические команды Украины и России, а также американские чиновники и эксперты.

Чиновник подчеркнул, что ключевым результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают достижению мирного соглашения.

"Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остался сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость", - заявил Рубио.

Нерешенные пункты

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными.

"Плохая новость заключается в том, что те вопросы, которые остаются, являются самыми тяжелыми, а война тем временем продолжается", - сказал он.

  • Рубио также предупредил, что реальный прогресс в переговорах может долгое время оставаться непубличным из-за чувствительности процесса.

О процветании Украины

Рубио также сказал, что процветающая Украина является составляющей прочного мира, поэтому планы по ее восстановлению разрабатываются заранее, они будут реализованы после мира.

"Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее восстановить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с помощью правильных экономических шагов", - добавил госсекретарь США.

ОАЭ переговоры территориальная целостность Рубио Марко
і навіть фламінгів нема ?

04.02.2026 19:31 Ответить
яке відношення бригада має до рейтингів зебіла?
04.02.2026 19:25 Ответить
Переклад - НІФІГА ЗА РІК НЕ ЗДВИНУЛОСЬ. США РАЗОМ з РФ вимагають капітуляції - тобто юридично віддати землі і АЕС.

А для 0 рейтинга ЗЕ таке може означати уже не Майдан а просто кулю в груди
04.02.2026 19:17 Ответить
99, 99% вирішено - залишилося на пів шишечки ввести ...
04.02.2026 19:16 Ответить
Тобто нквсні попи і маскваротість повертаються??!!!
04.02.2026 19:17 Ответить
вони нікуди і не уходили. Всі слуги Юля і тд - більшість влади це московський патріархат і завжди так було.

Коли кажуть "западенці захватили Україну" - в нас ще не було ні президента і премєра греко чи римо католика.
04.02.2026 19:19 Ответить
Западенець - то не віросповідання, а регіон походження (умовно - Галличина).
04.02.2026 19:58 Ответить
так і таких рахуй ніколи не було! хіба що коммуняка Кравчук народився на Рівнинщині...
05.02.2026 09:08 Ответить
Ти диви, ніяких питань про рейтинг Зе, бо відразу ''а в якій бригаді ти воюєш''? А в якій бригаді воював Зе? А в яких бригадах воюють єрмак, шефіри, міндічі, цукермани, резнікови.., які найбільше потягнули з України?
04.02.2026 19:44 Ответить
Сцикло, для чого тобі хто де воює,сидиш під спідницею,той сиди і не гавкай!
04.02.2026 20:43 Ответить
Фанат бубочки криворагульного? З горящого танка пишеш, воїн?
04.02.2026 21:15 Ответить
Здвинулось же. Електрика розбита, тепер ще й Київ без тепла.
04.02.2026 20:06 Ответить
04.02.2026 19:18 Ответить
і навіть фламінгів нема ?

04.02.2026 19:31 Ответить
а це півник чи курочка?
04.02.2026 19:45 Ответить
це Ваша Zельона дурочка
04.02.2026 19:58 Ответить
"Пацієнт виглядає чудово , можна виписувати , але є лише 1% складнощів - він мертвий !" 💀
04.02.2026 19:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I-OIrJmtJMU

Генерал Кривоніс не може вже знайти НЕ матючча й НЕ сквернослів"я в бік зеВЛАДОМАФІЇ - смачно по-генеральськи
04.02.2026 19:19 Ответить
На манєжє всьо тєжє
04.02.2026 19:19 Ответить
Є тільки два питання: 1) знищення кількох мільйонів кацапів на українських територіях і 2) звільнення відповідно усіх тих територій, все решта немає значення!
04.02.2026 19:28 Ответить
Ну з Польщі то воювати найскладніше
04.02.2026 21:40 Ответить
Найскладнийши пытання:
- Вас намахали;
- Никакого Рая нет;
- В должны нам на девять жизней.;
- Мы сами не знаем как из этого говна выберемся;
- Воюйте пока вес не умрете;
- Но деньги всЬо равно должны, и не морочте нам головы своими проблемами!
04.02.2026 19:29 Ответить
Вертайся з Італії, покажешь, як треба триматися.
04.02.2026 20:01 Ответить
Чим поступилися кацапи?
04.02.2026 20:16 Ответить
як казав педофіл-лузер трамп: "готовність росіян перестати вбивати українців - це вже їх найбільша поступка". Очевидно, що поступатись змушують тільки Україну, жертву. А агресора - винагороджують. Ще й встигають дякувати агресору, що він на 4 дні відклав холодомор.
04.02.2026 21:28 Ответить
Поки існують першопричини війнни - йухло і ********* - миру не буде.
04.02.2026 21:05 Ответить
Брєд сивого лаврова... Питання як було так і є одне: не буде України і української нації як хоче *****, чи буде, як хочемо ми. Всі інші питання то словоблудіє!
04.02.2026 21:19 Ответить
Рубіо ї@анутий чи просто підтанцьовує трампону? Це теж одне з питань.
04.02.2026 21:32 Ответить
"контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.ЯКЩО НАЙСКЛАДНІШІ НЕ ВИРІШЕНІ,ТО ЦЕ ОЗНАЧАЄ, США Є КУЄТА, ЯКА НЕ В СИЛІ ВИРІШИТИ НАЙСКЛАДНІШІ ПИТАННЯ ІЗ СВІТОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ І ВБИВЦЕЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТА ОКУПАНТОМ КУЙЛОМ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ...США І РАШИСТИ СПЕЦІАЛЬНО ЗАТЯГУЮТЬ ПЕРЕГОВОРИ.ЩОБ КУЙЛО ЗМІГ ОКУПУВАТИ ТЕРИТОРІЇ ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО ДОГОВОРНЯКУ ІЗ "ЗЕЛЕНИМИ ЗРАДНИКАМИ"
04.02.2026 21:48 Ответить
Як же хочеться грьобантм янкі порозпоряджатися територією України навпіл з нацистською кацапєтовкою. Аж до колікив у животі. Але куй вам,а не Україна. За мацковським кораблем ать два.!
04.02.2026 22:14 Ответить
Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати…

То есть кацапы напали , разбомбили всю Украину , а платить и восстанавливать всё это должна Украина за счёт собственных копалин ???
Про РЕПАРАЦИИ даже намека нет … нефигово девки пляшут …
04.02.2026 23:15 Ответить
 
 