Перечень спорных вопросов относительно мира в Украине значительно сократился, но самые сложные остались, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после года переговорных усилий Вашингтона "контрольный список открытых вопросов" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией значительно сократился, однако самые сложные моменты остаются нерешенными.

Об этом он сказал во время брифинга, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби, передает Цензор.НЕТ.

О переговорах в ОАЭ

Мирные трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби 4 февраля и продлятся два дня. По словам Рубио, в них принимают участие военно-технические команды Украины и России, а также американские чиновники и эксперты.

Чиновник подчеркнул, что ключевым результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают достижению мирного соглашения.

"Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остался сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость", - заявил Рубио.

Нерешенные пункты

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными.

"Плохая новость заключается в том, что те вопросы, которые остаются, являются самыми тяжелыми, а война тем временем продолжается", - сказал он.

Рубио также предупредил, что реальный прогресс в переговорах может долгое время оставаться непубличным из-за чувствительности процесса.

О процветании Украины

Рубио также сказал, что процветающая Украина является составляющей прочного мира, поэтому планы по ее восстановлению разрабатываются заранее, они будут реализованы после мира.

"Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее восстановить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с помощью правильных экономических шагов", - добавил госсекретарь США.

