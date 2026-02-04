РФ продолжает войну, потому что Украина не принимает решения для "мирного урегулирования", - Песков

В Кремле сделали заявление о продолжении войны

В Кремле заявляют, что продолжают войну против Украины, пока Киев не примет "соответствующие решения" для "мирного урегулирования".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

"Двери для мирного урегулирования по Украине открыты, но пока соответствующих решений Киевом не принято, Россия продолжает СВО (войну против Украины. - Ред.)", - сказал он.

Также, по словам Пескова, Кремль пока не планирует информировать об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Напомним, сегодня, 4 февраля, начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби

тобто, ***** буде продовжувати війну
рудий заліпить, шо це чудова, красива війна, якої б не було, якби він був президентом США
04.02.2026 12:23 Ответить
Здохни,піська. Разом зі своїм ******.
04.02.2026 12:24 Ответить
Стривай, вусатий. Війну? Нє спєсабасрацию по взятію кієва за три дня (тобто защєколду)????
04.02.2026 12:24 Ответить
04.02.2026 12:23 Ответить
Це прекрасна війна, яка б не стала такою прекрасною, якби президентом був не найвидатніший миротворець Всесвіту, його Високість преподобний Дональдій Трамп Фредович...
04.02.2026 12:32 Ответить
а зеленские будут погавкивать на президента Украины Трампа
04.02.2026 13:03 Ответить
Кєсарю - кєсарєво, а слєсарю - слєсарєво!!!
04.02.2026 13:20 Ответить
Да ПисьКа это отдать Украину?да?!
04.02.2026 12:24 Ответить
04.02.2026 12:24 Ответить
Та ні, в оригіналі все "коректно": сво.
Ви русню на слові не спіймаєте, вона вміє крутити словами краще за будь-кого іншого.
04.02.2026 12:29 Ответить
А оце "щодо України"? Ні,падли кацапскі. Мирне врегулювання З Україною.
04.02.2026 12:33 Ответить
04.02.2026 12:24 Ответить
Які відповідні рішення - повна капітуляція
04.02.2026 12:26 Ответить
Терор і шантаж.
Вікова політика московії
Невже душі і дух всіх закатованих знищених народів не волають до Неба про помсту і справедливе вирішення? Новгородці, царство Тартарія ( Казань), Астрахань, Лівонія, с'Сибірські та Піанічні народи??
04.02.2026 12:26 Ответить
бога не существует. тут хоть волай хоть не волай
04.02.2026 19:27 Ответить
все вивернути навпаки,це вся суть руского міра!!
04.02.2026 12:29 Ответить
Как раз нет! Они вывернули суть переговоров! Год разговоров ни о чем, раздувание щёк теми кто ничего не решает! ПискоВ от имени путькина послал всех на Фуй, с предложением- " Что вы на это скажете"? Но зная, что сказать им нечего- " Будут сидеть вечером на завалинке в Валдае, качать ножками, и ухмыляться"!
04.02.2026 12:38 Ответить
Пропоную допомогти РДК розвʼязати громадянську війну в раше , бо це вони мають повалити режим кгбистів хутина .
також допомогти РДК зруйнувати енергопостачання до МАЦКВИ ракетами беспилотниками і іншими методами

а Україна буде соблюдати енергетичне перемірья
04.02.2026 12:32 Ответить
лякалки для ЄС. Трампі вже пофіг. А вот сасія - колос на глиняих ногах. І вони валяться
04.02.2026 12:34 Ответить
Можна було б щось обговорювати, якби воно було хоч слов'янином. А так...
04.02.2026 12:35 Ответить
Знов Пьосков несе якусь пургу. Нічього цікавого.
04.02.2026 12:36 Ответить
мирне врегулювання буде коли по тим кнурособакам томагавки полетять
04.02.2026 12:42 Ответить
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. Слухати рузкіх себе не поважати. Вони продовжують війну БО МОЖУТЬ, і вічно ведуть війни коли МОЖУТЬ. А "мирні" не коли різко стають хорошими, а КОЛИ НЕ МОЖУТЬ
04.02.2026 12:43 Ответить
Україна продовжує війну, бо РФ не ухвалює рішення для "мирного врегулювання"
04.02.2026 12:43 Ответить
Не буде ніякого мирного врегулювання, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
04.02.2026 12:48 Ответить
Х-уйло 4 роки намагається знищити Україну, у трактовці говірливої жопи Х-уйла "потрібні рішення", це капітуляція. Її не буде, Х-уйло буде продовжувати війну, поки живе, і поки його бидлоохлос буде його слухатися.
04.02.2026 12:53 Ответить
взагалі майже 12 років, але маю на увазі велику війну, найбільшу у Європі з 1945 року
04.02.2026 12:58 Ответить
Мало їм, що Зельоні гризуть оборону з середини. Подавай їм Київ за один підпис.
04.02.2026 13:03 Ответить
Так,Україна вимушена продовжувати війну з ************* недоімперією до розвалу економіки Мордору.Ну а що залишається робити ? Справедливість повинна торжествувати!
04.02.2026 13:04 Ответить
ФСБшні боти, передайте вашому піськову, що він під@р@с, брехлива мр@зота, гнила паскуда, чорт рогатий, нелюдь, чмо і т.д.
04.02.2026 13:05 Ответить
РФ продовжує війну, бо США В ЛИЦІ ПРЕЗИДЕНТА- РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА" ДАЛО ДОЗВІЛ КУЙЛУ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ.ОКУПОВУВАТИ УКРАЇНУ І ЇЇ РУЙНУВАТИ.США І 3,14ДЕРАЦІЯ Є ПАРТНЕРИ- ВОРОГИ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
04.02.2026 13:31 Ответить
Нарешті на Цензорі почали ставити нормальні фото, а не їх офіційні з буклету. Люто схвалюю!
04.02.2026 13:35 Ответить
Рф продовжує війну, бо рф цю війну почала. За будь-яку іншу відповідь цих спікерів треба ******* обісцяною ганчіркою поки не прийдуть до тями.
04.02.2026 14:02 Ответить
Скотина, хай тебе врегугулюють стонадцять болячок і сім пропасниць

Расея це язва планети земля
04.02.2026 14:22 Ответить
Усатая мочалка...окурка..засунет свои усы..туда,куда "товальетная бОмагу"-не достает..
04.02.2026 14:25 Ответить
Яка війна? Я весь час думав, що це була СВО 🤔
04.02.2026 14:46 Ответить
РФ продовжує війну,бо влада кремля в Україні не дає українцям оборонятись.якби вїбали по москві хоч раз блєкаутом - то путіна кацапи б вилами винесли.
04.02.2026 14:49 Ответить
Ось, що означає дипломатія, нашим квартальщикам далеко до дипломатів, вони вміють красти та смішити, а ось гудну відповідь дати, то не має! Тому складаєтьс враження для світу, що кацабня- є мирною Україну всьому винен фашистський режим Зе, як раніше підтвердила ТігрЮля. Ось так через дибілізм наших тупих вождів, страждають українці!
04.02.2026 14:50 Ответить
Кремлівський упирь чекає на нашу капітуляцію ,
але не дочекаєтесь , кацапські виродки і срата алкашня !!
04.02.2026 15:19 Ответить
Сосiя продовжить двухсотить своiх болотних нiкчем. Так пiська?
04.02.2026 16:14 Ответить
@ (в перекладі):
Правитель Македонії Філіп II звернувся до Спати з погрозами:
«У мене найкраще у світі військо. Я підкорив усю Грецію. Здавайтеся! Бо якщо я захоплю Спарту силою, якщо я увірвусь у місто, то нещадно знищу все населення, а потім зрівняю місто із землею!».
На що спартанці дали відповідь: «Якщо».
04.02.2026 16:17 Ответить
Піздков відкритим текстом нагадує Трампу, що ***** його на ху* провертає.
А толку з того? Трамп досі довіряє *****.
04.02.2026 17:07 Ответить
...а чому одразу не просите Київ віддати чи це буде пізніше, як Донбас типа "випросите"?
04.02.2026 17:13 Ответить
А кацапи не запитували себе чому Українці не здались в перші дні війни і чому вони далі продовжують спротив їхній чумі? Бо таке враження що вони вже вщент ох*ївші...
04.02.2026 18:42 Ответить
Заява пєскова - це класична маніпуляція агресора, який намагається перекласти відповідальність на жертву.Саме росія висуває не ,,мирні умови'', а ультиматуми повної капітуляції, вимагаючи відмови України від суверенітету та територій, які навіть не перебувають під повною окупацією рф. Якщо ще хтось сподівається, і має надіі що росія задовольниться тим ,,шматочком»'' і вона заспокоіться якщо навіть і піти ій на поступки - то це небезпечна ілюзія. Офіційна риторика та дії рф доводять екзистенційну мету війни, яка ведеться ею не за території, а проти самого існування української державності та демократії як такої. Тому ці брехливі і цинічні заяви пєскова - це звичайна ,,димова завіса'' для приховування своєі геноцидної мети. Росія не шукає миру, вона шукає можливості дотиснути Україну до повного зникнення з мапи світу. Справжній мир для рф можливий лише на цвинтарі української державності, і саме це є головною правдою, яку потрібно протиставляти їхній брехні......
04.02.2026 19:29 Ответить
ну ******* в чем-то и прав.

не может быть одна и та же территория в конституции двух стран одновременно и чтобы был мир.

так не бывает, вон он и намекает, что пора перевыборы зеленого чмони, рады и начинания принятия непопулярных решений.
04.02.2026 19:30 Ответить
 
 