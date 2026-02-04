РФ продолжает войну, потому что Украина не принимает решения для "мирного урегулирования", - Песков

В Кремле заявляют, что продолжают войну против Украины, пока Киев не примет "соответствующие решения" для "мирного урегулирования".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

"Двери для мирного урегулирования по Украине открыты, но пока соответствующих решений Киевом не принято, Россия продолжает СВО (войну против Украины. - Ред.)", - сказал он.

Также, по словам Пескова, Кремль пока не планирует информировать об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Напомним, сегодня, 4 февраля, начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби

