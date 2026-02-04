РФ продолжает войну, потому что Украина не принимает решения для "мирного урегулирования", - Песков
В Кремле заявляют, что продолжают войну против Украины, пока Киев не примет "соответствующие решения" для "мирного урегулирования".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что известно
"Двери для мирного урегулирования по Украине открыты, но пока соответствующих решений Киевом не принято, Россия продолжает СВО (войну против Украины. - Ред.)", - сказал он.
Также, по словам Пескова, Кремль пока не планирует информировать об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби.
Напомним, сегодня, 4 февраля, начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
рудий заліпить, шо це чудова, красива війна, якої б не було, якби він був президентом США
Ви русню на слові не спіймаєте, вона вміє крутити словами краще за будь-кого іншого.
Вікова політика московії
Невже душі і дух всіх закатованих знищених народів не волають до Неба про помсту і справедливе вирішення? Новгородці, царство Тартарія ( Казань), Астрахань, Лівонія, с'Сибірські та Піанічні народи??
також допомогти РДК зруйнувати енергопостачання до МАЦКВИ ракетами беспилотниками і іншими методами
а Україна буде соблюдати енергетичне перемірья
Расея це язва планети земля
але не дочекаєтесь , кацапські виродки і срата алкашня !!
Правитель Македонії Філіп II звернувся до Спати з погрозами:
«У мене найкраще у світі військо. Я підкорив усю Грецію. Здавайтеся! Бо якщо я захоплю Спарту силою, якщо я увірвусь у місто, то нещадно знищу все населення, а потім зрівняю місто із землею!».
На що спартанці дали відповідь: «Якщо».
А толку з того? Трамп досі довіряє *****.
не может быть одна и та же территория в конституции двух стран одновременно и чтобы был мир.
так не бывает, вон он и намекает, что пора перевыборы зеленого чмони, рады и начинания принятия непопулярных решений.