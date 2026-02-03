Индия не сообщала РФ, что отказывается покупать российскую нефть, - Песков

Реакция Кремля на слова Трампа о прекращении закупок нефти Индией

В Кремле ничего не слышали о том, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. Об этом ранее заявил Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти", - отметил он.

Что предшествовало?

  • В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
  • Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
  • В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

Це сюрприз.
Бо трампа, як завжди, наїбали: індуси не припиняють закупівлю нафти, а збираються в березні (через місяць) знизити закупівлі до 0.8 млн барелів (порівняно з 1.4 млн на максимумі).

Але з іншого боку, 40% - це також ніхера собі.
+1
Ми теж коли ходимо в магазини не повідомляємо продавців що не будемо купувати у вас товар.
А **** їх козломордих повідомляти? Забагато честі для них.
то шо говорить рудий треба пропускати мимо вух,він гравець в жіночу гру с м'ячем
Будут закупать через прокладки. Может быть даже американские. Донни такие схемы любит. Он ещё кацапский газ по уже своему северному потоку продавать Европе будет.
Хіба шісткам про щось повідомляють?
Індія - 1.5 млрдв людей.
Китай 5.5 млрдв людей.
кацапія - 130 млнв. людей.
Китай зробив собі норм економику за те, що запад надав їм всі технології і думали що він так і буде "вассалом". а по факту, европа в жопі, америка під трампоном, Українці, купуйте зброю!
Китай 1,41-1,42 млрд осіб, а не 5.5. Чисельність населення Китаю демонструє тенденцію до скорочення, що розпочалась в 2022 році
"Китай 5.5 млрдв людей"

у зеленых научился? те тоже млрд дерев легко сажали
Щось ніхто із політиків не розуміє, якщо індія+китай+африка пійде на європу - то буде всім нам тут *******. + азія
І навіщо їм нищити свої головни ринки збуту?
Головне нищити. А навіщо ніхто не буде думати.
Індія + Китай нікуди разом не підуть, вони стратегічні суперники
А що, повинна була?
Не повідомляла, просто відмовилась
а де у нас тут армія, окрім України?
Нато і отой кораблик ледве забрали
все рішає тільки зброя
і війна
Оце нормальне фото Піськова) А то ставите якісь лубочні фото з офіційно схвалених фотографій.
а вона і не зобов'язана повідомляти. просто будуть зменшувати закупки. ось і все. так що, кацапи, доведеться вам індусам ще на 10-15 долярів робити знижку на барелі вашої жижи. )
