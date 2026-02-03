Индия не сообщала РФ, что отказывается покупать российскую нефть, - Песков
В Кремле ничего не слышали о том, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. Об этом ранее заявил Дональд Трамп.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Подробности
"Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти", - отметил он.
Что предшествовало?
- В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
- Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
- В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.
+3 Luka Lukich #363772
Китай 5.5 млрдв людей.
кацапія - 130 млнв. людей.
Китай зробив собі норм економику за те, що запад надав їм всі технології і думали що він так і буде "вассалом". а по факту, европа в жопі, америка під трампоном, Українці, купуйте зброю!
у зеленых научился? те тоже млрд дерев легко сажали
Не повідомляла, просто відмовилась
Але з іншого боку, 40% - це також ніхера собі.