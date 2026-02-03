В Кремле ничего не слышали о том, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. Об этом ранее заявил Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти", - отметил он.

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

