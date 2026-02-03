Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом

Разговор Трампа и Моди: Индия говорит о тарифах, но молчит о войне РФ

Глава правительства Индии Нарендра Моди в заявлении после разговора с Дональдом Трампом не упомянул войну РФ против Украины и не подтвердил отказ от российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует пост Моди в Х.

"Сегодня имел прекрасную беседу с моим дорогим другом президентом Трампом. Рад, что на произведенную в Индии продукцию теперь будет распространяться пониженный тариф в размере 18%. Большая благодарность президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное заявление", - написал Моди.

И подчеркнул, что когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу их жителям и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидерство президента Трампа жизненно важно для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по установлению мира", - отметил индийский премьер.

Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с президентом США и активизации двустороннего партнерства.

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

Топ комментарии
+14
Старенький вже, не пам'ятає ні хера...
показать весь комментарий
03.02.2026 07:28 Ответить
Асе він підАр пам'ятає... Втіхаря закуповується у кацапів...
показать весь комментарий
03.02.2026 08:12 Ответить
Моді ше той зух
показать весь комментарий
03.02.2026 07:29 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2026 07:31 Ответить
трамп знову ***********.
показать весь комментарий
03.02.2026 07:31 Ответить
"Трампу вірить - себе не поважать..." - давно вже кажу...
показать весь комментарий
03.02.2026 07:34 Ответить
Чому знову? Це вже патологія як і у пуйла.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:29 Ответить
Ця планета заслуговує на загибель, тому що ідіоти привели до влади жадібних ідіотів.
показать весь комментарий
03.02.2026 07:32 Ответить
Спокійніше, ще не так все херово, але напрямок дуже уьовий.
показать весь комментарий
03.02.2026 07:52 Ответить
Планета не заслуговує, а ось тварюки це точно
показать весь комментарий
03.02.2026 07:53 Ответить
Трампло-пи₴добол. Яка сенсація.
показать весь комментарий
03.02.2026 07:53 Ответить
Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
Погано тільки те що Моді про це не чув.
показать весь комментарий
03.02.2026 07:55 Ответить
Як же вкурвлює присутність цих п!здусів в наших університетських гуртожитках на цьому тлі.
показать весь комментарий
03.02.2026 08:40 Ответить
Трампа принижують та товчуть мордякою в гівно але йому не звикати, бо він величний, могутній та непереможний лідер світу.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:00 Ответить
Індійському плєбсу як і кацапському не обов'язково про цю нафту знати, тому Моді і промовчав, бо не таке трєпло як Трампель
показать весь комментарий
03.02.2026 09:13 Ответить
Це зайвий раз підтверджує що Трамп 3,14здабол на понтах.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:24 Ответить
Дедушка не в своем уме и руководит страной с ядерным оружием. Ему внуков и правнуков нельзя доверять, но американцы доверили страной управлять. Вообще нельзя человеку за 65 управлять страной, это чисто физиологически.
показать весь комментарий
03.02.2026 10:20 Ответить
Американці зовсім отупіли, вибрали в президенти виродка педофіла, капець країні
показать весь комментарий
03.02.2026 10:31 Ответить
Ну бо Трамп - Лорд Миру, тобто peace duke
показать весь комментарий
03.02.2026 11:18 Ответить
Ха-ха-ха. Трамп - трепло.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:40 Ответить
 
 