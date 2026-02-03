Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом
Глава правительства Индии Нарендра Моди в заявлении после разговора с Дональдом Трампом не упомянул войну РФ против Украины и не подтвердил отказ от российской нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует пост Моди в Х.
"Сегодня имел прекрасную беседу с моим дорогим другом президентом Трампом. Рад, что на произведенную в Индии продукцию теперь будет распространяться пониженный тариф в размере 18%. Большая благодарность президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное заявление", - написал Моди.
И подчеркнул, что когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу их жителям и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
"Лидерство президента Трампа жизненно важно для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по установлению мира", - отметил индийский премьер.
Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с президентом США и активизации двустороннего партнерства.
Что предшествовало?
В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
Погано тільки те що Моді про це не чув.