Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом

Глава правительства Индии Нарендра Моди в заявлении после разговора с Дональдом Трампом не упомянул войну РФ против Украины и не подтвердил отказ от российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует пост Моди в Х.

"Сегодня имел прекрасную беседу с моим дорогим другом президентом Трампом. Рад, что на произведенную в Индии продукцию теперь будет распространяться пониженный тариф в размере 18%. Большая благодарность президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное заявление", - написал Моди.

И подчеркнул, что когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу их жителям и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидерство президента Трампа жизненно важно для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по установлению мира", - отметил индийский премьер.

Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с президентом США и активизации двустороннего партнерства.

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

