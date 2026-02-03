Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом

Розмова Трампа і Моді: Індія говорить про тарифи, але мовчить про війну РФ

Глава уряду Індії Нарендра Моді у заяві після розмови з Дональдом Трампом не згадав війну РФ проти України та не підтвердив відмову від російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Моді у Х.

"Сьогодні мав чудову розмову з моїм дорогим другом президентом Трампом. Радий, що на виготовлену в Індії продукцію тепер поширюватиметься знижений тариф у розмірі 18%. Велика подяка президентові Трампу від імені 1,4 мільярда жителів Індії за цю чудову заяву", - написав Моді.

Та підкреслив, коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь їхнім жителям і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці.

"Лідерство президента Трампа життєво важливе для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо миру", - зазначив індійський прем’єр.

Він додав, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з президентом США та активізації двостороннього партнерства.

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

трамп знову ***********.
03.02.2026 07:31 Відповісти
"Трампу вірить - себе не поважать..." - давно вже кажу...
03.02.2026 07:34 Відповісти
Старенький вже, не пам'ятає ні хера...
03.02.2026 07:28 Відповісти
Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
Погано тільки те що Моді про це не чув.
Погано тільки те що Моді про це не чув.
