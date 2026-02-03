Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом

Глава уряду Індії Нарендра Моді у заяві після розмови з Дональдом Трампом не згадав війну РФ проти України та не підтвердив відмову від російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Моді у Х.

"Сьогодні мав чудову розмову з моїм дорогим другом президентом Трампом. Радий, що на виготовлену в Індії продукцію тепер поширюватиметься знижений тариф у розмірі 18%. Велика подяка президентові Трампу від імені 1,4 мільярда жителів Індії за цю чудову заяву", - написав Моді.

Та підкреслив, коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь їхнім жителям і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці.

"Лідерство президента Трампа життєво важливе для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо миру", - зазначив індійський прем’єр.

Він додав, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з президентом США та активізації двостороннього партнерства.

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

