В Кремле не смогли объяснить сроки "энергетического перемирия": "Нечего добавить"

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков не смог четко ответить, остается ли в силе договоренность о так называемом "энергетическом перемирии", по которой Россия якобы обязывалась не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Что заявили в Кремле

Песков, отвечая на вопросы журналистов о сроках "энергетического перемирия", фактически уклонился от прямого ответа. Он не уточнил, действует ли договоренность в настоящее время и была ли она продлена.

Единственное, что смог вспомнить пресс-секретарь Путина, - это ранее озвученную дату 1 февраля.

"Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлой конференц-связи, где речь шла именно о первом февраля", - заявил Песков.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Топ комментарии
+5
Лакей піськов буде гавкати тільки тоді коли ***** скаже. Зараз пі.дарня накопиче шахедів та ракет і вдарекз новою силою.
02.02.2026 15:12 Ответить
+3
невже у кремлі всі такі тупі , не можуть 2+2 скласти
02.02.2026 15:34 Ответить
+2
Значить ***** АтмАшку не давав Киздіти багато стосовно цього...
02.02.2026 15:20 Ответить
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.

Російська VS Energy за три роки з часу початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков.
02.02.2026 15:15 Ответить
Важко додати щось до того, чого по факту нема.
02.02.2026 15:28 Ответить
Увечері 29 січня пуйло погодився на Еперемирья на тиждень ,тепер рахуйте
02.02.2026 15:29 Ответить
5 січня закінчується і 5 морози спадуть
02.02.2026 15:31 Ответить
а з 7 січня піде +
02.02.2026 15:32 Ответить
Вибачаюсь але лютого. Січень ми вже пережили слава богу.
02.02.2026 15:45 Ответить
ага , я вибачаюсь за помилку
02.02.2026 15:48 Ответить
5 лютого ,7 січня
02.02.2026 15:49 Ответить
Не тупіі вони. Вони вже відкрито глузують - з Трампа з його нібито мирними ініціативами, з усіх хто бере участь у цьому так званому мирному процесі на догоду рудому цинічному покидьку коли ним навіть і не пахне від слова взагалі
02.02.2026 15:47 Ответить
Самі в шоці! Не розуміють, про що Трамп з Зеленскім стільки вихваляються. Яким перемир'ям???
02.02.2026 15:49 Ответить
Путін накопичує ракети та дрони, а нам це впарюють як якесь перемир"я!
Хіба путін відмовився від подальшого терору? - Ні, він прото накопичує ракети та зброю!
02.02.2026 18:30 Ответить
 
 