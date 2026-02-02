В Кремле не смогли объяснить сроки "энергетического перемирия": "Нечего добавить"
Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков не смог четко ответить, остается ли в силе договоренность о так называемом "энергетическом перемирии", по которой Россия якобы обязывалась не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Что заявили в Кремле
Песков, отвечая на вопросы журналистов о сроках "энергетического перемирия", фактически уклонился от прямого ответа. Он не уточнил, действует ли договоренность в настоящее время и была ли она продлена.
Единственное, что смог вспомнить пресс-секретарь Путина, - это ранее озвученную дату 1 февраля.
"Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлой конференц-связи, где речь шла именно о первом февраля", - заявил Песков.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
