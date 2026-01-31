Спикер Госдумы Володин пригрозил Украине ударами "оружием возмездия": Новые проблемы будут "уже со следующей недели"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин намекнул, что российские депутаты настаивают на нанесении по Украине удара так называемым "оружием возмездия" уже со следующей недели, когда, по прогнозам синоптиков, температура воздуха может упасть до -30°C.
Об этом Володин пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Угрозы Володина
Он прямо обвинил президента Владимира Зеленского в якобы нежелании выполнять "договоренности Путина и Трампа" и добавил, что украинцев "уже со следующей недели" ждут "новые проблемы".
"Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции (войны в Украине. - Ред.)", - пишет Володин.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
А тепер "мальчишка-шалунишка" Володін лякає своєю "Голубизною".
Фу, противный!!
зайдіть у твітора і зверніть увагу на росіян. За їх кровожерливою логікою, "лишилось відключити Київ", і після цього впаде фронт. Вони реально впевнені, що ось-ось переможуть, лишилось тільки в 30 градусний мороз закидати Київ ракетами.
Хай пояснить, виродок
Хай вас, нелюди, таки найде справедливе возмєздіє
за все те,що ви наробили