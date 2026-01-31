Спикер Госдумы Володин пригрозил Украине ударами "оружием возмездия": Новые проблемы будут "уже со следующей недели"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин намекнул, что российские депутаты настаивают на нанесении по Украине удара так называемым "оружием возмездия" уже со следующей недели, когда, по прогнозам синоптиков, температура воздуха может упасть до -30°C.

Об этом Володин пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он прямо обвинил президента Владимира Зеленского в якобы нежелании выполнять "договоренности Путина и Трампа" и добавил, что украинцев "уже со следующей недели" ждут "новые проблемы".

"Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции (войны в Украине. - Ред.)", - пишет Володин.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Топ комментарии
+33
Путінська Параша один в один копіює гитлірівський ІІІ рейх перед його кінцем. Ті теє верещали шодо Зброї відплати.
31.01.2026 08:27 Ответить
+29
Те, що ви, русняві, підар@си, нам відомо давно.
31.01.2026 08:18 Ответить
+27
Пішов на ***, голова свиняча. Між собою домовились - між собою і виконуватимуть.
31.01.2026 08:20 Ответить
О, ***** голосок подал.
31.01.2026 11:27 Ответить
Ракета "Синева" вже була.
А тепер "мальчишка-шалунишка" Володін лякає своєю "Голубизною".
Фу, противный!!
31.01.2026 11:31 Ответить
Україна винна, що росія напала? і за це її чекає відплата?!
31.01.2026 11:34 Ответить
до речі, всім хто думає, що це війна тільки путіна:

зайдіть у твітора і зверніть увагу на росіян. За їх кровожерливою логікою, "лишилось відключити Київ", і після цього впаде фронт. Вони реально впевнені, що ось-ось переможуть, лишилось тільки в 30 градусний мороз закидати Київ ракетами.
31.01.2026 11:46 Ответить
У московських нацистів вже істерика. Зима закінчується а українці не здаються. А до наступної зими Московський режим навряд чи протягне судячи з того що вони вже вишкрібають залишки золота і міняють у китайців на жратву
31.01.2026 12:26 Ответить
Возмєздіє за що?!
Хай пояснить, виродок

Хай вас, нелюди, таки найде справедливе возмєздіє
за все те,що ви наробили
31.01.2026 12:30 Ответить
Коли ти вже здохнеш, гнидо кацапська?
31.01.2026 13:09 Ответить
Погроза - ознака слабкості . А істерики клованів з госДури лише веселять !
31.01.2026 13:50 Ответить
Який? - русскій, чий? - володін...
31.01.2026 14:02 Ответить
Чуєш "Валодін", свиня ти їбуча кацапська, а що як тобі під сраку міну уповільненої дії підкласти?! Наші вміють,коли захочуть! Так,нам українцям зараз важко. Факт! Але ми витримаємо! Як раніше казали: "Не така була зима та в хаті срали"! Вибачаюся, панове,обісремося але москаля закопаємо!!!
31.01.2026 14:30 Ответить
старпон з вибухівкою вже виготовленно,наразі йде пошук агентів у колі молодих хлопчиків валодіна
31.01.2026 14:37 Ответить
Самокат для утирка - в студію!
31.01.2026 15:10 Ответить
за такі "погрози" наші відповідні структури повинні були б ліквідовувати таких погрозників. але ссучєна кремлівська зєлупа розставила на ключових посадах зрадників і пдорасів.
31.01.2026 15:17 Ответить
Італьянська фірма насосівсосівсосів підріло
31.01.2026 15:29 Ответить
РIДКIСТНЕ ЛАЙНО!!!
31.01.2026 15:34 Ответить
Цей підор таки добалакається...
31.01.2026 18:33 Ответить
ПідАр!
31.01.2026 19:37 Ответить
Ще одна шавка диктатора ***** тяфкає!
31.01.2026 20:58 Ответить
Розуміеш володін...Нам пофіг вже..А от вам,вашій раші кабзда,при любих рзкладах..Рудому пежофілу доречі теж..Він це знае..А от ви й нездагадуетесь,тому що живете у дурдомі..
31.01.2026 21:06 Ответить
от этих ударов Украинцы только злее становятся на Россию.
31.01.2026 22:51 Ответить
Какой смелий путінський *******!
31.01.2026 23:03 Ответить
Це шо тіпа спішіть підписуйте капітуляцію і здайте нам бамбас а то худо будет какошником й*бнем? А піпу пососать володін не хоче? цих підарів ніколи нічого не зупиняло окремо нестачі ракет та *********** такщо. Чихуахуа гавкає а караван идет как говорится пішли на к*й кацапи разом з трампістами
31.01.2026 23:39 Ответить
Чого воно таке безмозгле. А якщо і до нього прилетить щось подібне......
01.02.2026 06:07 Ответить
