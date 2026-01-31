Спікер Держдуми Володін пригрозив Україні ударами "зброєю відплати": Нові проблеми будуть "вже з наступного тижня"
Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін натякнув, що російські депутати наполягають на завданні по Україні удару так званою "зброєю відплати" вже з наступного тижня, коли, за прогнозами синоптиків, температура повітря може впасти до -30°C.
Про це Володін пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Погрози Володіна
Він прямо звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати "домовленості Путіна та Трампа" та додав, що українців "вже з наступного тижня" чекають "нові проблеми".
"Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї - "зброї відплати". І досягненні цілей спеціальної військової операції (війни в Україні. - Ред.)", - пише Володін.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
А тепер "мальчишка-шалунишка" Володін лякає своєю "Голубизною".
Фу, противный!!
зайдіть у твітора і зверніть увагу на росіян. За їх кровожерливою логікою, "лишилось відключити Київ", і після цього впаде фронт. Вони реально впевнені, що ось-ось переможуть, лишилось тільки в 30 градусний мороз закидати Київ ракетами.
Хай пояснить, виродок
Хай вас, нелюди, таки найде справедливе возмєздіє
за все те,що ви наробили