УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10717 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Встановлення енергетичного перемир’я
24 253 225

Спікер Держдуми Володін пригрозив Україні ударами "зброєю відплати": Нові проблеми будуть "вже з наступного тижня"

Володін про удари по Україні

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін натякнув, що російські депутати наполягають на завданні по Україні удару так званою "зброєю відплати" вже з наступного тижня, коли, за прогнозами синоптиків, температура повітря може впасти до -30°C.

Про це Володін пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погрози Володіна

Він прямо звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати "домовленості Путіна та Трампа" та додав, що українців "вже з наступного тижня" чекають "нові проблеми".

"Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї - "зброї відплати". І досягненні цілей спеціальної військової операції (війни в Україні. - Ред.)", - пише Володін.

Також читайте: Зеленський: Тиждень без ударів по енергетиці почався у ніч на п’ятницю, Україна готова діяти дзеркально

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Також читайте: Розраховуємо на виконання домовленостей, - Зеленський відреагував на заяву Трампа про обіцянку Путіна припинити обстріли

Автор: 

Зеленський Володимир (27696) путін володимир (25326) Володін В’ячеслав (80) Трамп Дональд (8805)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Путінська Параша один в один копіює гитлірівський ІІІ рейх перед його кінцем. Ті теє верещали шодо Зброї відплати.
показати весь коментар
31.01.2026 08:27 Відповісти
+29
Те, що ви, русняві, підар@си, нам відомо давно.
показати весь коментар
31.01.2026 08:18 Відповісти
+27
Пішов на ***, голова свиняча. Між собою домовились - між собою і виконуватимуть.
показати весь коментар
31.01.2026 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
О, ***** голосок подал.
показати весь коментар
31.01.2026 11:27 Відповісти
Ракета "Синева" вже була.
А тепер "мальчишка-шалунишка" Володін лякає своєю "Голубизною".
Фу, противный!!
показати весь коментар
31.01.2026 11:31 Відповісти
Україна винна, що росія напала? і за це її чекає відплата?!
показати весь коментар
31.01.2026 11:34 Відповісти
до речі, всім хто думає, що це війна тільки путіна:

зайдіть у твітора і зверніть увагу на росіян. За їх кровожерливою логікою, "лишилось відключити Київ", і після цього впаде фронт. Вони реально впевнені, що ось-ось переможуть, лишилось тільки в 30 градусний мороз закидати Київ ракетами.
показати весь коментар
31.01.2026 11:46 Відповісти
У московських нацистів вже істерика. Зима закінчується а українці не здаються. А до наступної зими Московський режим навряд чи протягне судячи з того що вони вже вишкрібають залишки золота і міняють у китайців на жратву
показати весь коментар
31.01.2026 12:26 Відповісти
Возмєздіє за що?!
Хай пояснить, виродок

Хай вас, нелюди, таки найде справедливе возмєздіє
за все те,що ви наробили
показати весь коментар
31.01.2026 12:30 Відповісти
Коли ти вже здохнеш, гнидо кацапська?
показати весь коментар
31.01.2026 13:09 Відповісти
Погроза - ознака слабкості . А істерики клованів з госДури лише веселять !
показати весь коментар
31.01.2026 13:50 Відповісти
Який? - русскій, чий? - володін...
показати весь коментар
31.01.2026 14:02 Відповісти
Чуєш "Валодін", свиня ти їбуча кацапська, а що як тобі під сраку міну уповільненої дії підкласти?! Наші вміють,коли захочуть! Так,нам українцям зараз важко. Факт! Але ми витримаємо! Як раніше казали: "Не така була зима та в хаті срали"! Вибачаюся, панове,обісремося але москаля закопаємо!!!
показати весь коментар
31.01.2026 14:30 Відповісти
старпон з вибухівкою вже виготовленно,наразі йде пошук агентів у колі молодих хлопчиків валодіна
показати весь коментар
31.01.2026 14:37 Відповісти
Самокат для утирка - в студію!
показати весь коментар
31.01.2026 15:10 Відповісти
за такі "погрози" наші відповідні структури повинні були б ліквідовувати таких погрозників. але ссучєна кремлівська зєлупа розставила на ключових посадах зрадників і пдорасів.
показати весь коментар
31.01.2026 15:17 Відповісти
Італьянська фірма насосівсосівсосів підріло
показати весь коментар
31.01.2026 15:29 Відповісти
РIДКIСТНЕ ЛАЙНО!!!
показати весь коментар
31.01.2026 15:34 Відповісти
Цей підор таки добалакається...
показати весь коментар
31.01.2026 18:33 Відповісти
ПідАр!
показати весь коментар
31.01.2026 19:37 Відповісти
Ще одна шавка диктатора ***** тяфкає!
показати весь коментар
31.01.2026 20:58 Відповісти
Розуміеш володін...Нам пофіг вже..А от вам,вашій раші кабзда,при любих рзкладах..Рудому пежофілу доречі теж..Він це знае..А от ви й нездагадуетесь,тому що живете у дурдомі..
показати весь коментар
31.01.2026 21:06 Відповісти
от этих ударов Украинцы только злее становятся на Россию.
показати весь коментар
31.01.2026 22:51 Відповісти
Какой смелий путінський *******!
показати весь коментар
31.01.2026 23:03 Відповісти
Це шо тіпа спішіть підписуйте капітуляцію і здайте нам бамбас а то худо будет какошником й*бнем? А піпу пососать володін не хоче? цих підарів ніколи нічого не зупиняло окремо нестачі ракет та *********** такщо. Чихуахуа гавкає а караван идет как говорится пішли на к*й кацапи разом з трампістами
показати весь коментар
31.01.2026 23:39 Відповісти
Чого воно таке безмозгле. А якщо і до нього прилетить щось подібне......
показати весь коментар
01.02.2026 06:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 