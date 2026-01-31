Спікер Держдуми Володін пригрозив Україні ударами "зброєю відплати": Нові проблеми будуть "вже з наступного тижня"

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін натякнув, що російські депутати наполягають на завданні по Україні удару так званою "зброєю відплати" вже з наступного тижня, коли, за прогнозами синоптиків, температура повітря може впасти до -30°C.

Про це Володін пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Погрози Володіна

Він прямо звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати "домовленості Путіна та Трампа" та додав, що українців "вже з наступного тижня" чекають "нові проблеми".

"Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї - "зброї відплати". І досягненні цілей спеціальної військової операції (війни в Україні. - Ред.)", - пише Володін.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

