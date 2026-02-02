Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то они должны быть в Москве. - Песков
В Кремле считают, что встреча диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна состояться в Москве.
Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"РФ сохраняет свою позицию, что если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны быть в Москве", - сказал он.
Также пресс-секретарь диктатора заявил, что во время мирных переговоров "по некоторым вопросам удалось приблизиться к решению, по некоторым пока нет".
Что предшествовало?
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.
-
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
- Зеленский пригласил Путина в Киев на переговоры.
МосквеГааге. Всегда песков путает слова, особенно названия стран и городов.
Але Європа має розуміти, що її безпеку від людожерів на найближчі роки забезпечує Україна, тому незважаючи на гру з божевільним "про татуся", треба буде все одно робити болючий вибір про власну суб'єктність, навіть якщо порвуться усталені торгові зв'язки із США.
Вважаю, що краще Гааги місця не знайти!
Заяви кремля, що переговори Зеленського з Путіним можливі тільки в Москві означають, що ніяких прямих перемовин, а тим більше підписань угод між Україною та Росією не планується в принципі. Якщо дійде до якихось угод, то вони будуть підписані між Україною та США (зокрема, про гарантії безпеки) та між США і Росією (зокрема, про зняття санкцій чи ще якісь васальні угоди, які Трамп придумає для Росії )
Ну, а заяви про готовність до прямих перемовин, звісно, ще будуть з обох сторін. Путіна теж можуть запросити у Київ. Або одразу на Лукʼянівку. В цих взаємних заявах буде і тролінг, і ще одна нагода показати Трампа підтримку його дипломатичних зусиль.