Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то они должны быть в Москве. - Песков

В Кремле считают, что встреча диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна состояться в Москве.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"РФ сохраняет свою позицию, что если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны быть в Москве", - сказал он.

Также пресс-секретарь диктатора заявил, что во время мирных переговоров "по некоторым вопросам удалось приблизиться к решению, по некоторым пока нет".

Что предшествовало?

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Зеленский пригласил Путина в Киев на переговоры.

