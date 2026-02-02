Якщо Зеленський хоче переговорів з Путіним, то вони мають бути у Москві, - Пєсков

У Кремлі вважають, що зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського має відбутися у Москві.

Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"РФ зберігає свою позицію, що якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у Москві", - сказав він.

Також речник диктатора заявив, що під час мирних переговорів "з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки що ні".

Що передувало?

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Зеленський запросив Путіна до Києва на переговори.

