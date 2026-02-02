Якщо Зеленський хоче переговорів з Путіним, то вони мають бути у Москві, - Пєсков
У Кремлі вважають, що зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського має відбутися у Москві.
Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"РФ зберігає свою позицію, що якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у Москві", - сказав він.
Також речник диктатора заявив, що під час мирних переговорів "з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки що ні".
Що передувало?
- Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
- Зеленський запросив Путіна до Києва на переговори.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МосквеГааге. Всегда песков путает слова, особенно названия стран и городов.
Але Європа має розуміти, що її безпеку від людожерів на найближчі роки забезпечує Україна, тому незважаючи на гру з божевільним "про татуся", треба буде все одно робити болючий вибір про власну суб'єктність, навіть якщо порвуться усталені торгові зв'язки із США.
Вважаю, що краще Гааги місця не знайти!
Заяви кремля, що переговори Зеленського з Путіним можливі тільки в Москві означають, що ніяких прямих перемовин, а тим більше підписань угод між Україною та Росією не планується в принципі. Якщо дійде до якихось угод, то вони будуть підписані між Україною та США (зокрема, про гарантії безпеки) та між США і Росією (зокрема, про зняття санкцій чи ще якісь васальні угоди, які Трамп придумає для Росії )
Ну, а заяви про готовність до прямих перемовин, звісно, ще будуть з обох сторін. Путіна теж можуть запросити у Київ. Або одразу на Лукʼянівку. В цих взаємних заявах буде і тролінг, і ще одна нагода показати Трампа підтримку його дипломатичних зусиль.