Якщо Зеленський хоче переговорів з Путіним, то вони мають бути у Москві, - Пєсков

Кремль знову кличе Зеленського до Москви для переговорів з Путіним

У Кремлі вважають, що зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського має відбутися у Москві.

Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"РФ зберігає свою позицію, що якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у Москві", - сказав він.

Також речник диктатора заявив, що під час мирних переговорів "з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки що ні".

Читайте: Зеленський хоче говорити з Путіним про питання територій та причини війни

Що передувало?

  • Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

  • Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

  • Зеленський запросив Путіна до Києва на переговори.

Також читайте: Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого на прохання Трампа, - Пєсков

Переговори повинні бути на нейтральні території - в Гаазі. Там ***** навіть безкоштовними адвокатами забезпечать.
02.02.2026 12:34 Відповісти
Чому? Бо ***** сцить кудись їхати?
02.02.2026 12:32 Відповісти
От нагуя цю ******* кожен день викладати? - шоб шо?
02.02.2026 12:34 Відповісти
02.02.2026 12:32 Відповісти
Або привід - щоб зе! змився. зелених з країни можна випускати, тільки тоді, коли на всі рахунки, в тому числі й закордонні, а також майно, накладено арешт.
02.02.2026 12:46 Відповісти
януковощ був тупим і жадібним, бабло зберігав кешом, що фурами вивозили, цей не зовсім тупий, але жадібний і хитрий, тому бабло в крипті або в золоті в Ізраїлі, тут так, на кишенькові витрати.
02.02.2026 14:35 Відповісти
Тому й наголошую - закордонні теж. Але, в мене є підозри, що воно й літаками вивезло кеш куди треба. Он як пуйло - до банку Ватикану, до країн з якими немає договорів про ексирадицію..а до крипти не дотягнутись...
02.02.2026 15:05 Відповісти
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав офіційний ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у незаконній депортації українських дітей, що є воєнним злочином. Це означає, що Путін є підозрюваним міжнародного рівня, якого мають заарештувати у понад 120 країнах-учасницях МКС.
02.02.2026 12:57 Відповісти
тупий наш мудак най запросить в Купянск, який вони 10раз захватили Ну на їх, типа території
02.02.2026 15:43 Відповісти
в спаленій мацкві
02.02.2026 12:33 Відповісти
02.02.2026 12:34 Відповісти
Це запитання до ***** чи до Піздкова?
02.02.2026 12:35 Відповісти
То вже ж було - кацапи - Їдь до москви - Зеля - їдь до Києва - кацапи - Їдь до москви - Зеля .....
02.02.2026 12:49 Відповісти
Хреново те, що Зеля вв'язався в цю словесну еквілібристику. Сказав би що "в Гаазі" - її не було б.
02.02.2026 12:51 Відповісти
02.02.2026 12:34 Відповісти
нюрнберг теж символічно ))
02.02.2026 12:36 Відповісти
Або в "російському" Куп*янську....
02.02.2026 12:36 Відповісти
Чи Маріуполі. Біля Драмтеатру.
02.02.2026 12:44 Відповісти
02.02.2026 12:58 Відповісти
демо версія "внукі пабєділі!" )))
02.02.2026 12:34 Відповісти
Переговори Голобородька' і пуйла для України зроблять тільки гірше. Хіба що він домовиться про свою безпеку, щоб його не чіпали, не українців. Але Голобородько не поїде до свого улюбленого міста москви, яке дало йому путівку у життя, насміхаючись над українцями, страшнувато.
02.02.2026 12:35 Відповісти
Чому не в Києві? Чи з бункера не вилазить пуйло? А може він вже рядом з лєніним лежить і там переговори пройдуть? Цікава позиція - тільки на болоті упирь приймає?
02.02.2026 12:37 Відповісти
То їм з члєніним "трєтій" потрібен?
02.02.2026 12:45 Відповісти
писькофф ясно сказал - если Зеленский хочет говорить с пуйлом. Получается пуйло не заинтересован в мирных переговорах.
02.02.2026 13:13 Відповісти
Ну невже так важко додуматися виставити кацапам зустрічну вимогу: виходьте на кордони 91-го і ми аж бігом приїдемо на перемовини у маскву!?
02.02.2026 12:39 Відповісти
Правильна альтернатива - Куп'янськ.
02.02.2026 12:39 Відповісти
Зеля боїться злих чеченов, йому Татаров та Ермак сказали у свій час, що його Кадиров зловить та буде показувать у зоопарку. Думаю саме тому Зеля забив на Оман та заделался патріотом. Бо зрозумів, що Путін його прокине та вбьє, щоб багато не патякав.
02.02.2026 12:41 Відповісти
Цілком підтримую - хай мрія недочорчіля здійсниться і пуйло забере його собі
02.02.2026 12:41 Відповісти
Не, я звісно не проти шоб чавунояйцевий пісюаніст Янелох Боневтикович Херпіду пріхав на Москву і потім, на протязі десь 25 років, давав би сольні концерти в клюбі ІТК під Воркутою, но пучеглазий 3,14здюк Навкотрах або йоьнутий або не знає яке сцікло Zе.
02.02.2026 12:42 Відповісти
Чергова вигадка щоб затягнути перемовини.
02.02.2026 12:42 Відповісти
Керівництво країни - їрмак з ляльками вуду і міндіч з баблом, а не отой недолугий вожак всесвіту
02.02.2026 12:55 Відповісти
Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то они должны быть в Москве Гааге. Всегда песков путает слова, особенно названия стран и городов.
02.02.2026 12:47 Відповісти
Он с детства несёт пургу!
02.02.2026 12:55 Відповісти
З якого це дива у Москві? Як визнання сюзеренитету Москви над Україною? Голова "бунтівної провінції" має прибути на поклон до "сюзерену"??!
02.02.2026 12:50 Відповісти
Так, логіка саме така
02.02.2026 14:12 Відповісти
Еге ж ,камеру уже підготували і "слєдствєнний камітєт пастанавлєніє об вазбуждєніі угаловнаго дєла" надукував. Це нова казка про Буратіно в виконанні трупіна і не виключено що і Трампона.
02.02.2026 12:51 Відповісти
ну да ,пуйло ж не виєздний з бункеру
02.02.2026 12:52 Відповісти
фуххх... не буде ніяких переговорів
02.02.2026 12:54 Відповісти
Краще в Куп'янську, звитяжно визволеному доблесним російським війском.
02.02.2026 12:57 Відповісти
02.02.2026 13:00 Відповісти
Ну це коли ЗСУ будуть у маскві
02.02.2026 13:05 Відповісти
Х-уйла легітимізував Трампон, чи намагається це зробити, він злочинець, навіть призупинення війни на лінії розмежування це не закінчення війни, Х-уйло після цього має перебувати у міжнародній ізоляції. Якщо здохне Трамп, чи переформатується Конгрес, можливо ізоляцію підтримають і хворі США.
Але Європа має розуміти, що її безпеку від людожерів на найближчі роки забезпечує Україна, тому незважаючи на гру з божевільним "про татуся", треба буде все одно робити болючий вибір про власну суб'єктність, навіть якщо порвуться усталені торгові зв'язки із США.
02.02.2026 13:09 Відповісти
Значить поки москва не згорить - перемовин не буде.
02.02.2026 13:11 Відповісти
Це типу: хай Зеленський на поклон до царя приїде…А ми йому чайку з новачком …
Вважаю, що краще Гааги місця не знайти!
02.02.2026 13:29 Відповісти
взагалі нікому не цікаве бекання цих пдрів курвославних
02.02.2026 13:30 Відповісти
Зеленський уже тисячу разів пошкодував, що вляпався у це президентство. Усі його ненавидять, ображають, погрожують покарати, судити, стратити. Все, що то від нього вимагають і чого то чекають і ніхто не шкодує не співчуває, а в нього немає жодних ресурсів і можливостей. Собача робота. Мені його навіть шкода. Їм таким президентам молоко за шкідливість треба давати. Гірше за цю професію хіба, що робота модератора цього сайту. Немає у вас жодного милосердя. Злі Ви всі.
02.02.2026 13:31 Відповісти
так злі ,самі на себе ,бо кожний пам'ятає гарне життя при Порошенко з 14 р по 19р ...
02.02.2026 13:51 Відповісти
та хай їде нах, ваш 🤡 до вас ,і там у любимій москві хай залишиться ,на віки вічні !!! ....
02.02.2026 13:40 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1429 Сергій Таран:

Заяви кремля, що переговори Зеленського з Путіним можливі тільки в Москві означають, що ніяких прямих перемовин, а тим більше підписань угод між Україною та Росією не планується в принципі. Якщо дійде до якихось угод, то вони будуть підписані між Україною та США (зокрема, про гарантії безпеки) та між США і Росією (зокрема, про зняття санкцій чи ще якісь васальні угоди, які Трамп придумає для Росії )

Ну, а заяви про готовність до прямих перемовин, звісно, ще будуть з обох сторін. Путіна теж можуть запросити у Київ. Або одразу на Лукʼянівку. В цих взаємних заявах буде і тролінг, і ще одна нагода показати Трампа підтримку його дипломатичних зусиль.
02.02.2026 13:42 Відповісти
А Гитлер не предлагал Сталину встретиться в Рейхстаге?!
02.02.2026 14:08 Відповісти
В як щодо Гааги?
02.02.2026 14:16 Відповісти
Вова ще потанцює на трупові кремлівського маніака.
02.02.2026 14:24 Відповісти
зєля танцює на трупах українців
02.02.2026 14:56 Відповісти
це ваша думка ! А ще наратив кремля )
02.02.2026 15:09 Відповісти
Пуйло хоче передивитись номер "Криворізської шпани" де Зеля на колінах слізно просить забрати його до Кацапії.
