У Кремлі не змогли пояснити терміни "енергетичного перемир’я": "Немає чого додати"

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков не зміг чітко відповісти, чи залишається чинною домовленість про так зване "енергетичне перемир’я", за якою Росія нібито зобов’язувалася не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Що заявили в Кремлі

Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів "енергетичного перемир’я", фактично ухилився від прямої відповіді. Він не уточнив, чи діє домовленість наразі та чи була вона продовжена.

Єдине, що зміг пригадати прессекретар Путіна, - це раніше озвучену дату 1 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський хоче переговорів з Путіним, то вони мають бути у Москві, - Пєсков

"Мені немає чого додати до того, що я вам сказав на минулій конференц-колі, де йшлося саме про перше лютого", - заявив Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Держдуми Володін пригрозив Україні ударами "зброєю відплати": Нові проблеми будуть "вже з наступного тижня"