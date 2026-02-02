Новини Встановлення енергетичного перемир'я
У Кремлі не змогли пояснити терміни "енергетичного перемир’я": "Немає чого додати"

Пєсков

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков не зміг чітко відповісти, чи залишається чинною домовленість про так зване "енергетичне перемир’я", за якою Росія нібито зобов’язувалася не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Що заявили в Кремлі

Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів "енергетичного перемир’я", фактично ухилився від прямої відповіді. Він не уточнив, чи діє домовленість наразі та чи була вона продовжена.

Єдине, що зміг пригадати прессекретар Путіна, - це раніше озвучену дату 1 лютого.

"Мені немає чого додати до того, що я вам сказав на минулій конференц-колі, де йшлося саме про перше лютого", - заявив Пєсков.

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Топ коментарі
Лакей піськов буде гавкати тільки тоді коли ***** скаже. Зараз пі.дарня накопиче шахедів та ракет і вдарекз новою силою.
02.02.2026 15:12 Відповісти
невже у кремлі всі такі тупі , не можуть 2+2 скласти
02.02.2026 15:34 Відповісти
Значить ***** АтмАшку не давав Киздіти багато стосовно цього...
02.02.2026 15:20 Відповісти
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.

Російська VS Energy за три роки з часу початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков.
02.02.2026 15:15 Відповісти
Важко додати щось до того, чого по факту нема.
02.02.2026 15:28 Відповісти
Увечері 29 січня пуйло погодився на Еперемирья на тиждень ,тепер рахуйте
02.02.2026 15:29 Відповісти
5 січня закінчується і 5 морози спадуть
02.02.2026 15:31 Відповісти
а з 7 січня піде +
02.02.2026 15:32 Відповісти
Вибачаюсь але лютого. Січень ми вже пережили слава богу.
02.02.2026 15:45 Відповісти
ага , я вибачаюсь за помилку
02.02.2026 15:48 Відповісти
5 лютого ,7 січня
02.02.2026 15:49 Відповісти
Не тупіі вони. Вони вже відкрито глузують - з Трампа з його нібито мирними ініціативами, з усіх хто бере участь у цьому так званому мирному процесі на догоду рудому цинічному покидьку коли ним навіть і не пахне від слова взагалі
02.02.2026 15:47 Відповісти
Самі в шоці! Не розуміють, про що Трамп з Зеленскім стільки вихваляються. Яким перемир'ям???
02.02.2026 15:49 Відповісти
Путін накопичує ракети та дрони, а нам це впарюють як якесь перемир"я!
Хіба путін відмовився від подальшого терору? - Ні, він прото накопичує ракети та зброю!
02.02.2026 18:30 Відповісти
 
 