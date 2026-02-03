Індія не повідомляла РФ, що відмовляється купувати російську нафту, - Пєсков
У Кремлі нічого не чули про те, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Про це раніше заявив Дональд Трамп.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Подробиці
"Москві не надходили з Нью-Делі повідомлення про відмову від закупівель російської нафти", - зазначив він.
Що передувало?
- На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.
- Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
- Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом
Топ коментарі
+3 Luka Lukich #363772
показати весь коментар03.02.2026 12:34 Відповісти Посилання
+2 Redcar Ukraine
показати весь коментар03.02.2026 12:46 Відповісти Посилання
+1 Виктор Шевченко
показати весь коментар03.02.2026 13:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Китай 5.5 млрдв людей.
кацапія - 130 млнв. людей.
Китай зробив собі норм економику за те, що запад надав їм всі технології і думали що він так і буде "вассалом". а по факту, европа в жопі, америка під трампоном, Українці, купуйте зброю!
у зеленых научился? те тоже млрд дерев легко сажали
Не повідомляла, просто відмовилась
Але з іншого боку, 40% - це також ніхера собі.