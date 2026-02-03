Індія не повідомляла РФ, що відмовляється купувати російську нафту, - Пєсков

Реакція Кремля на слова Трампа про припинення закупівель нафти Індією

У Кремлі нічого не чули про те, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Про це раніше заявив Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Подробиці

"Москві не надходили з Нью-Делі повідомлення про відмову від закупівель російської нафти", - зазначив він.

Що передувало?

  • На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.
  • Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
  • Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом

Це сюрприз.
03.02.2026 12:34 Відповісти
Бо трампа, як завжди, наїбали: індуси не припиняють закупівлю нафти, а збираються в березні (через місяць) знизити закупівлі до 0.8 млн барелів (порівняно з 1.4 млн на максимумі).

Але з іншого боку, 40% - це також ніхера собі.
03.02.2026 12:46 Відповісти
Ми теж коли ходимо в магазини не повідомляємо продавців що не будемо купувати у вас товар.
03.02.2026 13:07 Відповісти
А **** їх козломордих повідомляти? Забагато честі для них.
03.02.2026 12:58 Відповісти
то шо говорить рудий треба пропускати мимо вух,він гравець в жіночу гру с м'ячем
03.02.2026 12:37 Відповісти
Будут закупать через прокладки. Может быть даже американские. Донни такие схемы любит. Он ещё кацапский газ по уже своему северному потоку продавать Европе будет.
03.02.2026 12:37 Відповісти
Хіба шісткам про щось повідомляють?
03.02.2026 12:37 Відповісти
Індія - 1.5 млрдв людей.
Китай 5.5 млрдв людей.
кацапія - 130 млнв. людей.
Китай зробив собі норм економику за те, що запад надав їм всі технології і думали що він так і буде "вассалом". а по факту, европа в жопі, америка під трампоном, Українці, купуйте зброю!
03.02.2026 12:38 Відповісти
Китай 1,41-1,42 млрд осіб, а не 5.5. Чисельність населення Китаю демонструє тенденцію до скорочення, що розпочалась в 2022 році
03.02.2026 14:03 Відповісти
"Китай 5.5 млрдв людей"

у зеленых научился? те тоже млрд дерев легко сажали
03.02.2026 14:38 Відповісти
Щось ніхто із політиків не розуміє, якщо індія+китай+африка пійде на європу - то буде всім нам тут *******. + азія
03.02.2026 12:43 Відповісти
І навіщо їм нищити свої головни ринки збуту?
03.02.2026 12:45 Відповісти
Головне нищити. А навіщо ніхто не буде думати.
03.02.2026 13:12 Відповісти
Індія + Китай нікуди разом не підуть, вони стратегічні суперники
03.02.2026 14:05 Відповісти
А що, повинна була?
Не повідомляла, просто відмовилась
03.02.2026 12:43 Відповісти
а де у нас тут армія, окрім України?
03.02.2026 12:45 Відповісти
Нато і отой кораблик ледве забрали
03.02.2026 12:48 Відповісти
все рішає тільки зброя
03.02.2026 12:49 Відповісти
і війна
03.02.2026 12:51 Відповісти
Ми теж коли ходимо в магазини не повідомляємо продавців що не будемо купувати у вас товар.
Оце нормальне фото Піськова) А то ставите якісь лубочні фото з офіційно схвалених фотографій.
03.02.2026 14:36 Відповісти
а вона і не зобов'язана повідомляти. просто будуть зменшувати закупки. ось і все. так що, кацапи, доведеться вам індусам ще на 10-15 долярів робити знижку на барелі вашої жижи. )
03.02.2026 14:46 Відповісти
 
 