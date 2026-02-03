У Кремлі нічого не чули про те, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Про це раніше заявив Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Москві не надходили з Нью-Делі повідомлення про відмову від закупівель російської нафти", - зазначив він.

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом

