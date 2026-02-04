РФ продовжує війну, бо Україна не ухвалює рішення для "мирного врегулювання", - Пєсков

У Кремлі кажуть, що продовжують війну проти України, поки Київ не ухвалить "відповідних рішень" для "мирного врегулювання".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Двері для мирного врегулювання щодо України відчинені, але поки відповідних рішень Києвом не ухвалено, Росія продовжує СВО (війну проти України. - Ред.)", - сказав він.

Також, за словами Пєскова, Кремль поки що не планує інформувати про підсумки нового раунду переговорів в Абу-Дабі.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі

Читайте: "Українці показали мужність, тепер її має проявити Білий дім", - конгресмен США Гоєр

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте: Індія не повідомляла РФ, що відмовляється купувати російську нафту, - Пєсков