10 645 44
РФ продовжує війну, бо Україна не ухвалює рішення для "мирного врегулювання", - Пєсков
У Кремлі кажуть, що продовжують війну проти України, поки Київ не ухвалить "відповідних рішень" для "мирного врегулювання".
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
"Двері для мирного врегулювання щодо України відчинені, але поки відповідних рішень Києвом не ухвалено, Росія продовжує СВО (війну проти України. - Ред.)", - сказав він.
Також, за словами Пєскова, Кремль поки що не планує інформувати про підсумки нового раунду переговорів в Абу-Дабі.
Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
Топ коментарі
+29 Wild MadDog
показати весь коментар04.02.2026 12:23 Відповісти Посилання
+23 Gary Grant
показати весь коментар04.02.2026 12:24 Відповісти Посилання
+16 Олександр Томах
показати весь коментар04.02.2026 12:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рудий заліпить, шо це чудова, красива війна, якої б не було, якби він був президентом США
Ви русню на слові не спіймаєте, вона вміє крутити словами краще за будь-кого іншого.
Вікова політика московії
Невже душі і дух всіх закатованих знищених народів не волають до Неба про помсту і справедливе вирішення? Новгородці, царство Тартарія ( Казань), Астрахань, Лівонія, с'Сибірські та Піанічні народи??
також допомогти РДК зруйнувати енергопостачання до МАЦКВИ ракетами беспилотниками і іншими методами
а Україна буде соблюдати енергетичне перемірья
Расея це язва планети земля
але не дочекаєтесь , кацапські виродки і срата алкашня !!
Правитель Македонії Філіп II звернувся до Спати з погрозами:
«У мене найкраще у світі військо. Я підкорив усю Грецію. Здавайтеся! Бо якщо я захоплю Спарту силою, якщо я увірвусь у місто, то нещадно знищу все населення, а потім зрівняю місто із землею!».
На що спартанці дали відповідь: «Якщо».
А толку з того? Трамп досі довіряє *****.
не может быть одна и та же территория в конституции двух стран одновременно и чтобы был мир.
так не бывает, вон он и намекает, что пора перевыборы зеленого чмони, рады и начинания принятия непопулярных решений.