Переговорный процесс в Абу-Даби продолжился в формате работы в группах, - Умеров

После трехсторонней встречи в Абу-Даби в среду, 4 февраля, переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Содержательная и продуктивная встреча

По словам Умерова, трехсторонняя встреча в Абу-Даби была "содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения".

Украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Состав делегаций

Также Умеров напомнил, что кроме него в состав украинской делегации вошли:

Кирилл Буданов,

Давид Арахамия,

Сергей Кислица,

Андрей Гнатов,

Вадим Скибицкий,

Александр Бевз.

С американской стороны в консультациях приняли участие:

Стив Уиткофф,

Джаред Кушнер,

Джош Груэнбаум,

Дэниел Дрисколл,

генерал Алекс Гринкевич.

Российская сторона была представлена на высоком военном уровне, добавил Умеров.

