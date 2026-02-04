Переговорный процесс в Абу-Даби продолжился в формате работы в группах, - Умеров
После трехсторонней встречи в Абу-Даби в среду, 4 февраля, переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Содержательная и продуктивная встреча
По словам Умерова, трехсторонняя встреча в Абу-Даби была "содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения".
Украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.
Состав делегаций
Также Умеров напомнил, что кроме него в состав украинской делегации вошли:
- Кирилл Буданов,
- Давид Арахамия,
- Сергей Кислица,
- Андрей Гнатов,
- Вадим Скибицкий,
- Александр Бевз.
С американской стороны в консультациях приняли участие:
- Стив Уиткофф,
- Джаред Кушнер,
- Джош Груэнбаум,
- Дэниел Дрисколл,
- генерал Алекс Гринкевич.
Российская сторона была представлена на высоком военном уровне, добавил Умеров.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Це коли готель 5-ть зірок, світло не вимикали, тепло та і місцева кухня хлопам до вподоби
Крч норм повісили😎🙄
Чи не вплинула та "бєсєда" на проживання з наркобаригою гогіашвайне(чоловіка Маші секретутки,та подружки валуєва) в одному будинку,віджатому у кримінального авторитета?
Чи є зв'язок між цими "змаганнями" та призначенням на місце Бурби після Вагнергейту?
Чи може спогади про ті "снайпінгові пригоди на кордоні "якось вплинули на прогноз по повномаштабному вторгненню?
Чи то все брехня, заздрять бойовому спецю,не дають каву попити.
Може хто чув?