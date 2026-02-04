2 781 13
Переговорний процес в Абу-Дабі продовжився у форматі роботи в групах, - Умєров
Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі у середу, 4 лютого, переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Змістована та продуктивна зустріч
За словами Умєрова, тристороння зустріч в Абу-Дабі була "змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення".
Українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.
Склад делегацій
Також Умєров нагадав, що окрім нього до складу української делегації увійшли:
- Кирило Буданов,
- Давид Арахамія,
- Сергій Кислиця,
- Андрій Гнатов,
- Вадим Скібіцький,
- Олександр Бевз.
З американського боку участь у консультаціях взяли:
- Стів Віткофф,
- Джаред Кушнер;
- Джош Груенбаум,
- Деніел Дрісколл,
- та генерал Алекс Гринкевич.
Російська сторона була представлена на високому військовому рівні, додав Умєров.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбуваються наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Топ коментарі
+12 Юрист Правильный
показати весь коментар04.02.2026 18:51 Відповісти Посилання
+8 Gary Grant
показати весь коментар04.02.2026 18:56 Відповісти Посилання
+4 Василь Васько #582549
показати весь коментар04.02.2026 19:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це коли готель 5-ть зірок, світло не вимикали, тепло та і місцева кухня хлопам до вподоби
Крч норм повісили😎🙄
Чи не вплинула та "бєсєда" на проживання з наркобаригою гогіашвайне(чоловіка Маші секретутки,та подружки валуєва) в одному будинку,віджатому у кримінального авторитета?
Чи є зв'язок між цими "змаганнями" та призначенням на місце Бурби після Вагнергейту?
Чи може спогади про ті "снайпінгові пригоди на кордоні "якось вплинули на прогноз по повномаштабному вторгненню?
Чи то все брехня, заздрять бойовому спецю,не дають каву попити.
Може хто чув?