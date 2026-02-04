Переговорний процес в Абу-Дабі продовжився у форматі роботи в групах, - Умєров

Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі у середу, 4 лютого, переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Змістована та продуктивна зустріч

За словами Умєрова, тристороння зустріч в Абу-Дабі була "змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення".

Українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

Склад делегацій

Також Умєров нагадав, що окрім нього до складу української делегації увійшли:

Кирило Буданов,

Давид Арахамія,

Сергій Кислиця,

Андрій Гнатов,

Вадим Скібіцький,

Олександр Бевз.

З американського боку участь у консультаціях взяли:

Стів Віткофф,

Джаред Кушнер;

Джош Груенбаум,

Деніел Дрісколл,

та генерал Алекс Гринкевич.

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні, додав Умєров.

