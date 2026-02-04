2 781 13

Переговорний процес в Абу-Дабі продовжився у форматі роботи в групах, - Умєров

Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі у середу, 4 лютого, переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Змістована та продуктивна зустріч 

За словами Умєрова, тристороння зустріч в Абу-Дабі була "змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення".

Українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

Фото: тг-канал Рустема Умєрова

Склад делегацій

Також Умєров нагадав, що окрім нього до складу української делегації увійшли:

  •  Кирило Буданов,
  • Давид Арахамія,
  • Сергій Кислиця,
  • Андрій Гнатов,
  • Вадим Скібіцький,
  • Олександр Бевз.
З американського боку участь у консультаціях взяли:

  • Стів Віткофф,
  • Джаред Кушнер;
  • Джош Груенбаум,
  • Деніел Дрісколл,
  • та генерал Алекс Гринкевич.

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні, додав Умєров.

Мирні перемовини в ОАЕ

Блд, делегація...чебурек та сухумська бібізяна...
04.02.2026 18:51 Відповісти
Яка там ще "змістовна та продуктивна"? Не пи₴ди,умєров.
04.02.2026 18:56 Відповісти
Умєров скоро за стіл влазити не зможе. А агрохімія-точний персонаж із"Дєрєвні дураков", от понавибирали...
04.02.2026 19:03 Відповісти
Два мужичка забули свої костюми на острові Епштейна.
04.02.2026 18:39 Відповісти
Та ні! То вони проаналізували в чому останні роки їздять на зустрічі наші "перемовники", то й вирішили не виділятися на їхньому фоні
04.02.2026 18:44 Відповісти
04.02.2026 18:47 Відповісти
Блд, делегація...чебурек та сухумська бібізяна...
04.02.2026 18:51 Відповісти
Яка там ще "змістовна та продуктивна"? Не пи₴ди,умєров.
04.02.2026 18:56 Відповісти
Це у бібідзяни такий загривок на крайньому фото - поряд із Кислицею? Кабан...
04.02.2026 18:59 Відповісти
"Ялта-2026" - кава в Криму! бАданов не дасть збрехати....
04.02.2026 19:00 Відповісти
Умєров скоро за стіл влазити не зможе. А агрохімія-точний персонаж із"Дєрєвні дураков", от понавибирали...
04.02.2026 19:03 Відповісти
-"змістовні та продуктивна"-
Це коли готель 5-ть зірок, світло не вимикали, тепло та і місцева кухня хлопам до вподоби
Крч норм повісили😎🙄
04.02.2026 19:05 Відповісти
Дружня вечеря чи сніданок товарищів буде?
04.02.2026 19:17 Відповісти
Чи їздила Буданга у 2013 році на змагання до рососії,та чи затримували її з двома патронами,фсбешники для "бесіди" на кордоні на пару годин?
Чи не вплинула та "бєсєда" на проживання з наркобаригою гогіашвайне(чоловіка Маші секретутки,та подружки валуєва) в одному будинку,віджатому у кримінального авторитета?
Чи є зв'язок між цими "змаганнями" та призначенням на місце Бурби після Вагнергейту?
Чи може спогади про ті "снайпінгові пригоди на кордоні "якось вплинули на прогноз по повномаштабному вторгненню?
Чи то все брехня, заздрять бойовому спецю,не дають каву попити.
Може хто чув?
04.02.2026 19:29 Відповісти
05.02.2026 08:07 Відповісти
 
 