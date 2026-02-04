Перелік спірних питань щодо миру в Україні значно скоротився, але найскладніші залишилися, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після року переговорних зусиль Вашингтона "контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.

Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про переговори в ОАЕ

Мирні тристоронні переговори почалися в Абу-Дабі 4 лютого і триватимуть два дні. За словами Рубіо, участь у них беруть військово-технічні команди України та Росії, а також американські посадовці та експерти.

Посадовець наголосив, що ключовим результатом переговорних зусиль США за останній рік стало "скорочення контрольного списку відкритих питань", які заважають досягненню мирної угоди.

"Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина", - заявив Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговорний процес в Абу-Дабі продовжився у форматі роботи в групах, - Умєров. ФОТОрепортаж

Невирішені пункти

Водночас держсекретар США наголосив, що питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими.

"Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом продовжується", - сказав він.

Рубіо також застеріг, що реальний прогрес у переговорах може тривалий час залишатися непублічним через чутливість процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує війну, бо Україна не ухвалює рішення для "мирного врегулювання", - Пєсков

Про процвітання України

Рубіо також сказав, що процвітаюча Україна є складовою міцного миру, тому плани щодо її відновлення розробляються заздалегідь, вони будуть реалізовані після миру.

"Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття за допомогою правильних економічних кроків", - додав держсекретар США.

Читайте також: Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо