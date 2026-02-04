Перелік спірних питань щодо миру в Україні значно скоротився, але найскладніші залишилися, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після року переговорних зусиль Вашингтона "контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.

Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі, передає Цензор.НЕТ.

Про переговори в ОАЕ

Мирні тристоронні переговори почалися в Абу-Дабі 4 лютого і триватимуть два дні. За словами Рубіо, участь у них беруть військово-технічні команди України та Росії, а також американські посадовці та експерти.

Посадовець наголосив, що ключовим результатом переговорних зусиль США за останній рік стало "скорочення контрольного списку відкритих питань", які заважають досягненню мирної угоди.

"Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина", - заявив Рубіо.

Невирішені пункти

Водночас держсекретар США наголосив, що питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими.

"Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом продовжується", - сказав він.

  • Рубіо також застеріг, що реальний прогрес у переговорах може тривалий час залишатися непублічним через чутливість процесу.

Про процвітання України

Рубіо також сказав, що процвітаюча Україна є складовою міцного миру, тому плани щодо її відновлення розробляються заздалегідь, вони будуть реалізовані після миру.

"Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття за допомогою правильних економічних кроків", - додав держсекретар США.

Топ коментарі
+15
і навіть фламінгів нема ?

показати весь коментар
04.02.2026 19:31
+14
яке відношення бригада має до рейтингів зебіла?
показати весь коментар
04.02.2026 19:25
+11
Переклад - НІФІГА ЗА РІК НЕ ЗДВИНУЛОСЬ. США РАЗОМ з РФ вимагають капітуляції - тобто юридично віддати землі і АЕС.

А для 0 рейтинга ЗЕ таке може означати уже не Майдан а просто кулю в груди
показати весь коментар
04.02.2026 19:17
99, 99% вирішено - залишилося на пів шишечки ввести ...
показати весь коментар
04.02.2026 19:16 Відповісти
Тобто нквсні попи і маскваротість повертаються??!!!
показати весь коментар
04.02.2026 19:17 Відповісти
вони нікуди і не уходили. Всі слуги Юля і тд - більшість влади це московський патріархат і завжди так було.

Коли кажуть "западенці захватили Україну" - в нас ще не було ні президента і премєра греко чи римо католика.
показати весь коментар
04.02.2026 19:19 Відповісти
Западенець - то не віросповідання, а регіон походження (умовно - Галличина).
показати весь коментар
04.02.2026 19:58 Відповісти
так і таких рахуй ніколи не було! хіба що коммуняка Кравчук народився на Рівнинщині...
показати весь коментар
05.02.2026 09:08 Відповісти
Ти диви, ніяких питань про рейтинг Зе, бо відразу ''а в якій бригаді ти воюєш''? А в якій бригаді воював Зе? А в яких бригадах воюють єрмак, шефіри, міндічі, цукермани, резнікови.., які найбільше потягнули з України?
показати весь коментар
04.02.2026 19:44 Відповісти
Сцикло, для чого тобі хто де воює,сидиш під спідницею,той сиди і не гавкай!
показати весь коментар
04.02.2026 20:43 Відповісти
Фанат бубочки криворагульного? З горящого танка пишеш, воїн?
показати весь коментар
04.02.2026 21:15 Відповісти
Здвинулось же. Електрика розбита, тепер ще й Київ без тепла.
показати весь коментар
04.02.2026 20:06 Відповісти
"Пацієнт виглядає чудово , можна виписувати , але є лише 1% складнощів - він мертвий !" 💀
показати весь коментар
04.02.2026 19:18
Є тільки два питання: 1) знищення кількох мільйонів кацапів на українських територіях і 2) звільнення відповідно усіх тих територій, все решта немає значення!
04.02.2026 19:28
Найскладнийши пытання:
- Вас намахали;
- Никакого Рая нет;
- В должны нам на девять жизней.;
- Мы сами не знаем как из этого говна выберемся;
- Воюйте пока вес не умрете;
- Но деньги всЬо равно должны, и не морочте нам головы своими проблемами!
Чим поступилися кацапи?
04.02.2026 20:16
як казав педофіл-лузер трамп: "готовність росіян перестати вбивати українців - це вже їх найбільша поступка". Очевидно, що поступатись змушують тільки Україну, жертву. А агресора - винагороджують. Ще й встигають дякувати агресору, що він на 4 дні відклав холодомор.
04.02.2026 21:28
Поки існують першопричини війнни - йухло і ********* - миру не буде.
Брєд сивого лаврова... Питання як було так і є одне: не буде України і української нації як хоче *****, чи буде, як хочемо ми. Всі інші питання то словоблудіє!
Рубіо ї@анутий чи просто підтанцьовує трампону? Це теж одне з питань.
"контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.ЯКЩО НАЙСКЛАДНІШІ НЕ ВИРІШЕНІ,ТО ЦЕ ОЗНАЧАЄ, США Є КУЄТА, ЯКА НЕ В СИЛІ ВИРІШИТИ НАЙСКЛАДНІШІ ПИТАННЯ ІЗ СВІТОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ І ВБИВЦЕЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТА ОКУПАНТОМ КУЙЛОМ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ...США І РАШИСТИ СПЕЦІАЛЬНО ЗАТЯГУЮТЬ ПЕРЕГОВОРИ.ЩОБ КУЙЛО ЗМІГ ОКУПУВАТИ ТЕРИТОРІЇ ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО ДОГОВОРНЯКУ ІЗ "ЗЕЛЕНИМИ ЗРАДНИКАМИ"
Як же хочеться грьобантм янкі порозпоряджатися територією України навпіл з нацистською кацапєтовкою. Аж до колікив у животі. Але куй вам,а не Україна. За мацковським кораблем ать два.!
Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати…

То есть кацапы напали , разбомбили всю Украину , а платить и восстанавливать всё это должна Украина за счёт собственных копалин ???
Про РЕПАРАЦИИ даже намека нет … нефигово девки пляшут …
