Перелік спірних питань щодо миру в Україні значно скоротився, але найскладніші залишилися, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після року переговорних зусиль Вашингтона "контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.
Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі, передає Цензор.НЕТ.
Про переговори в ОАЕ
Мирні тристоронні переговори почалися в Абу-Дабі 4 лютого і триватимуть два дні. За словами Рубіо, участь у них беруть військово-технічні команди України та Росії, а також американські посадовці та експерти.
Посадовець наголосив, що ключовим результатом переговорних зусиль США за останній рік стало "скорочення контрольного списку відкритих питань", які заважають досягненню мирної угоди.
"Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина", - заявив Рубіо.
Невирішені пункти
Водночас держсекретар США наголосив, що питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими.
"Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом продовжується", - сказав він.
- Рубіо також застеріг, що реальний прогрес у переговорах може тривалий час залишатися непублічним через чутливість процесу.
Про процвітання України
Рубіо також сказав, що процвітаюча Україна є складовою міцного миру, тому плани щодо її відновлення розробляються заздалегідь, вони будуть реалізовані після миру.
"Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття за допомогою правильних економічних кроків", - додав держсекретар США.
Коли кажуть "западенці захватили Україну" - в нас ще не було ні президента і премєра греко чи римо католика.
А для 0 рейтинга ЗЕ таке може означати уже не Майдан а просто кулю в груди
Генерал Кривоніс не може вже знайти НЕ матючча й НЕ сквернослів"я в бік зеВЛАДОМАФІЇ - смачно по-генеральськи
- Вас намахали;
- Никакого Рая нет;
- В должны нам на девять жизней.;
- Мы сами не знаем как из этого говна выберемся;
- Воюйте пока вес не умрете;
- Но деньги всЬо равно должны, и не морочте нам головы своими проблемами!
То есть кацапы напали , разбомбили всю Украину , а платить и восстанавливать всё это должна Украина за счёт собственных копалин ???
Про РЕПАРАЦИИ даже намека нет … нефигово девки пляшут …