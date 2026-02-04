Латвия и Эстония призвали назначить специального посланника ЕС для переговоров с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.

Об этом пишет Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

Предложение Латвии и Эстонии

Силиня и Карис отметили, что любое общение с Россией должно осуществляться после консультаций с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, которого еще предстоит назначить, был консенсусной фигурой.

"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции. Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?" - заявила премьер Латвии.

В качестве потенциальных европейских представителей Силинья назвал президента Франции, канцлера Германии, премьер-министра Польши и премьер-министра Великобритании. В то же время, как отмечает издание, канцлер ФРГ Фридрих Мерц решительно выступает против прямых переговоров.

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов. Я готова поехать, если это будет нужно, но я думаю, что европейские лидеры из Германии или Франции, а также Великобритании, которая является членом "Коалиции желающих", должны быть теми, кто сидит за столом вместе с американцами, помогая Украине в этих очень жестких переговорах", – сказала Силиня.

В свою очередь президент Эстонии Карис не стал называть имена, но подчеркнул, что избранный посланник должен быть представителем большой европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Европейский Союз также должен быть вовлечен в эти дискуссии. Хотя мы не воюем с Россией напрямую, мы поддерживаем Украину уже много лет и продолжаем это делать... Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, возможно, не президент Трамп, а ЕС, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом)", - заявил Карис.

Что предшествовало

Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.

