Глава МИД Франции объяснил цель возобновления контактов Макрона с Путиным

Жан-Ноэль Барро - о переговорах с Путиным

Европейские страны не исключают возможности прямых контактов с Россией для защиты собственных интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро изданию Libération.

Глава МИД Франции подчеркнул, что диалог возможен только при четких условиях. Речь идет о полной координации действий с Украиной и европейскими партнерами.

Позиция Франции относительно возможных контактов

Барро пояснил, что Париж никогда не исключал принципиальной возможности переговоров. В то же время такие контакты должны быть прозрачными и полезными для европейской безопасности.

"Франция не отвергала диалога с Россией при условии полной прозрачности с Украиной", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Европа должна участвовать в процессах, которые ее непосредственно касаются. Это необходимо, чтобы решения не принимались без европейской стороны.

Контакты с Кремлем и предыдущий опыт

Барро добавил, что европейские государства должны сохранять собственный канал общения с Россией. Европа остается ключевым финансовым и военным союзником Украины.

Напомним, последний прямой контакт Макрона с Путиным состоялся в начале 2022 года. Тогда французский президент посетил Москву для попытки дипломатической деэскалации.

Стороны обсуждали снижение напряженности вокруг Украины. Однако реальных договоренностей достичь не удалось. Менее чем через неделю Россия начала полномасштабное вторжение.

на болотах жаб багато , а у французів це делікатес
02.02.2026 19:06 Ответить
Ядерна держава - може і брати участь....
02.02.2026 19:09 Ответить
"Європейські країни не відкидають можливості прямих контактів з Росією для захисту власних інтересів. "
ось вам, бабуся, і тепло в батареях - це не їхні власні інтереси.
02.02.2026 19:17 Ответить
Геронтофіл + садист = нормальні ржуть.
02.02.2026 19:24 Ответить
Макрон знов почав "вермішеліть" - гнучкій чи хитродупий..
02.02.2026 19:36 Ответить
Скучив за "порциєй уніженія ат масковскага хана"?

02.02.2026 19:57 Ответить
02.02.2026 20:00 Ответить
Пану Макрону сподобалось, як пуйло на нього прутень поклав?
03.02.2026 00:15 Ответить
 
 