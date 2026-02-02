Уиткофф примет участие в переговорах Украины и РФ в ОАЭ, - Axios
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией в ОАЭ.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его информации, 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, а оттуда отправится в ОАЭ.
В среду и четверг спецпредставитель Трампа проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
