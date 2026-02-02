Віткофф візьме участь у переговорах України та РФ в ОАЕ, - Axios
Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією в ОАЕ.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його інформацією, 3 лютого Віткофф прибуде до Ізраїлю, а звідти вирушить до ОАЕ.
У середу та четвер спецпредставник Трампа проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
