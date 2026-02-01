"Російське МЗС виступило проти військової присутності Заходу в Україні"

На тлі підготовки до тристоронніх переговорів щодо війни в Україні Кремль знову висловив жорстку позицію щодо іноземної військової присутності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікаціях російських ЗМІ.

У Москві заявили про категоричну незгоду з розміщенням будь-якого іноземного військового контингенту на території України. У МЗС РФ наголосили, що для них немає різниці, під яким прапором діятимуть ці сили — НАТО чи Європейського Союзу. Російська сторона вважає таку присутність прямою загрозою власній безпеці.

Позиція МЗС Росії щодо миротворчих місій

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що належність іноземних військ до конкретної міжнародної структури не змінює ставлення Москви. За його словами, будь-яке військове представництво Заходу в Україні розцінюється як пряма участь у конфлікті.

"Жодної різниці немає, якщо на французькому капралі буде написано "НАТО" чи "ЄС". Від цього справа не змінюється", — заявив Олександр Грушко.

Він також додав, що, на думку Кремля, безпека України можлива лише за умови, якщо її територія не використовуватиметься для створення загроз Росії.

Переговори в Абу-Дабі та перенесення дат

Раніше стало відомо, що другий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні перенесли на кілька днів. Консультації планували провести 1 лютого в Абу-Дабі, однак тепер зустріч очікується 4 та 5 лютого.

Рішення ухвалили після контактів представників США та Росії у Флориді. 31 січня там відбулася зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з представником РФ Кирилом Дмитрієвим. Українська сторона участі в цих переговорах не брала, а деталі розмови офіційно не розкривалися.

Президент Володимир Зеленський раніше підтвердив нові дати тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією.

Попередні переговори, які відбулися 23–24 січня, сторони охарактеризували як конструктивні, хоча територіальні питання залишилися невирішеними.

