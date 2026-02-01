Російське МЗС виступило проти військової присутності Заходу в Україні

На тлі підготовки до тристоронніх переговорів щодо війни в Україні Кремль знову висловив жорстку позицію щодо іноземної військової присутності.

У Москві заявили про категоричну незгоду з розміщенням будь-якого іноземного військового контингенту на території України. У МЗС РФ наголосили, що для них немає різниці, під яким прапором діятимуть ці сили — НАТО чи Європейського Союзу. Російська сторона вважає таку присутність прямою загрозою власній безпеці.

Позиція МЗС Росії щодо миротворчих місій

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що належність іноземних військ до конкретної міжнародної структури не змінює ставлення Москви. За його словами, будь-яке військове представництво Заходу в Україні розцінюється як пряма участь у конфлікті.

"Жодної різниці немає, якщо на французькому капралі буде написано "НАТО" чи "ЄС". Від цього справа не змінюється", — заявив Олександр Грушко.

Він також додав, що, на думку Кремля, безпека України можлива лише за умови, якщо її територія не використовуватиметься для створення загроз Росії.

Переговори в Абу-Дабі та перенесення дат

Раніше стало відомо, що другий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні перенесли на кілька днів. Консультації планували провести 1 лютого в Абу-Дабі, однак тепер зустріч очікується 4 та 5 лютого.

Рішення ухвалили після контактів представників США та Росії у Флориді. 31 січня там відбулася зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з представником РФ Кирилом Дмитрієвим. Українська сторона участі в цих переговорах не брала, а деталі розмови офіційно не розкривалися.

  • Президент Володимир Зеленський раніше підтвердив нові дати тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією.
  • Попередні переговори, які відбулися 23–24 січня, сторони охарактеризували як конструктивні, хоча територіальні питання залишилися невирішеними.

Автор: 

МЗС рф перемовини війна в Україні
Тобто,кацаську орду в Україні можна,а європейські війська нізя!
01.02.2026 19:04 Відповісти
Західна зброя в Україні - єдиний можливий аргумент для кацапні
01.02.2026 19:01 Відповісти
Кацапів забули спитати
01.02.2026 19:09 Відповісти
01.02.2026 19:01 Відповісти
На московії забули ще напомнити про перебування у них отих від чучхе китайців іранців та купи орків з країн Африки, Куби, талібану….
01.02.2026 19:49 Відповісти
Ось іще непоганий аргумент
Нашому ГУР підказка
01.02.2026 19:53 Відповісти
Значить європейці злякаються ... бо хто ж з європолітиків витримає звинувачення у "втягуванні у війну" від страшної опозиції? Та ніхто 🤔
01.02.2026 19:04 Відповісти
01.02.2026 19:04 Відповісти
Так вони ж існують в парадигмі "зон впливу". І з якогось хєра вважають Україну власною "зоною впливу", на яку ніхто інший не має права ніяк "зазіхати". Те, що вони поклали 1'200'000 особового складу і нічого не "вплинули" - в їх макитрах не затримується поки що.
01.02.2026 20:06 Відповісти
А розміщення пупсів в рашці - це в "порядке вещей"
01.02.2026 19:06 Відповісти
а український МЗС -за. Мені ближча позиція українського
01.02.2026 19:07 Відповісти
01.02.2026 19:09 Відповісти
"Російське МЗС виступило проти військової присутності Заходу в Україні"
А при чому тут російське МЗС, цю шавку хтось питає?
01.02.2026 19:09 Відповісти
Тут все максимально простою Максимально простою. росія не допускає можливості розміщення іноземних військ на території України бо не вважає що це є територія України. А на своїй території московія чужих військ не допустить. Україна і московія співіснувати не можуть, від слова взагалі. У тому залишиться хтось один, хотілося би щоб це була Україна.
01.02.2026 19:13 Відповісти
Досить панькатись з ****** і його шоблою.З ними так сказати - пора прощатись.Понятніше - кінчати.
01.02.2026 19:13 Відповісти
Конюшня іде накуй!
01.02.2026 19:15 Відповісти
Треба кацапських варварів тільки вбивати іншої мови ці виродки не розуміють ,лише за сьогодні ці чорти вбили понад двадцять мирних громадян .
01.02.2026 19:17 Відповісти
Вони будут прокляті як і більшість їхнього шовіністичного населення
01.02.2026 20:44 Відповісти
А північнокорейці не ескалюють війну?(((
01.02.2026 19:19 Відповісти
Та мало що там в росії заявили. Європейські потужні партнери того не бояться і вже скоро введуть свій контингент на допомогу Україні.

Чи ні?
01.02.2026 19:25 Відповісти
не їхня псяча справа
01.02.2026 19:31 Відповісти
За даними Левада-Центру, 76% опитаних росіян підтримують війну проти України.
01.02.2026 19:38 Відповісти
Через півстоліття комуністичний рейх впав.
Тоталітарне «братерство народів» закінчилося.
Вирішальним фактором дисоціації СРСР став вихід з-під Москви України. Але нові «великодержавники» не захотіли з цим миритися.
01.02.2026 19:41 Відповісти
Не голодом, а - холодом.
Те, що лише частково вдалося cталіну, вирішив завершити путін.
01.02.2026 19:45 Відповісти
І буде їх населення прокляте!! Амінь!!
01.02.2026 20:45 Відповісти
Нехай касабська стайня "мзс", запитає у куйла, як воно до цього ставиться? Воно ж все для зробила щоб ввести західні війська в Україну, а ми у НАТО!!!
01.02.2026 19:44 Відповісти
З якого дива світові ізгої диктують цивілізованому людству свої умови? У кндр навчилися
01.02.2026 19:50 Відповісти
Мабуть з того дива, що тепер "америка наш!"
01.02.2026 20:01 Відповісти
А де коняка??? Здохла?? Що якійсь заступник коментує..
01.02.2026 19:51 Відповісти
"Коняка" вже "захекалася"... І боїться, що її "пристрелять"...
01.02.2026 19:57 Відповісти
Вона звичайно буде проти тому, що не збирається зупинятись та виконувати те, що сама підпише. Це буде, як в ірані: сказали трампаксу, що припиняють страти, трампакс розвісив вуха, прожував лапшу, а хаменей перейшов на таємні страти всіх, хто йому не такий. Так буде діяти і пуйло.
01.02.2026 19:59 Відповісти
А ми проти військової присутності скрєпостана в Україні!
01.02.2026 20:07 Відповісти
Цих глистів ніхто не питав що нам робити
01.02.2026 20:07 Відповісти
Та тишо
01.02.2026 20:42 Відповісти
Нажаль відсутня дипломатія🇺🇦. 🤡зєля все здав з потрохами! Навіть енергетичну незалежність та суб'єктність уряду і парламенту.
Нема кому доносити це до політиків і суспільних активістів !!!
Наявний масовий геноцид, як Голокост - і вже набирає більших масштабів!! І також сталінські м'ясні війни підконтольним населенням.
Через млявих демократів та злодійкуватих респів тепер світовий порядок зруйновано пройдисвітом-педофілом-маразматиком...
01.02.2026 20:51 Відповісти
Когда кацап начинает говорить про недопустимость присутствия войск стран НАТО в Украине - в него нужно сразу стрелять.
01.02.2026 21:53 Відповісти
кацапі#арські "хатєлкі" змінються кардинально тільки за умови знищення економіки козлостану,за інших умов, вони так і будуть цю дебільну маячню повторювати.
01.02.2026 22:10 Відповісти
Ми не ліземо в московитські справи, московити не лізуть в українські! Всі ці ко ко ко, нехай залишать для китаю
02.02.2026 08:41 Відповісти
мразіян ніхто питати не буде
02.02.2026 09:56 Відповісти
 
 