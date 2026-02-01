Российский МИД выступил против военного присутствия Запада в Украине

На фоне подготовки к трехсторонним переговорам относительно войны в Украине Кремль вновь высказал жесткую позицию по поводу иностранного военного присутствия.

В Москве заявили о категорическом несогласии с размещением любого иностранного военного контингента на территории Украины. В МИД РФ подчеркнули, что для них нет разницы, под каким флагом будут действовать эти силы — НАТО или Европейского Союза. Российская сторона считает такое присутствие прямой угрозой собственной безопасности.

Позиция МИД России относительно миротворческих миссий

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что принадлежность иностранных войск к конкретной международной структуре не меняет отношение Москвы. По его словам, любое военное представительство Запада в Украине расценивается как прямое участие в конфликте.

"Никакой разницы нет, если на французском капрале будет написано "НАТО" или "ЕС". От этого дело не меняется", — заявил Александр Грушко.

Он также добавил, что, по мнению Кремля, безопасность Украины возможна только при условии, что ее территория не будет использоваться для создания угроз России.

Переговоры в Абу-Даби и перенос дат

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней. Консультации планировали провести 1 февраля в Абу-Даби, однако теперь встреча ожидается 4 и 5 февраля.

Решение приняли после контактов представителей США и России во Флориде. 31 января там состоялась встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона участия в этих переговорах не принимала, а детали разговора официально не раскрывались.

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил новые даты трехсторонних встреч между Украиной, США и Россией.

Предыдущие переговоры, которые состоялись 23–24 января, стороны охарактеризовали как конструктивные, хотя территориальные вопросы остались нерешенными.

