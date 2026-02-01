Российский МИД выступил против военного присутствия Запада в Украине
На фоне подготовки к трехсторонним переговорам относительно войны в Украине Кремль вновь высказал жесткую позицию по поводу иностранного военного присутствия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикациях российских СМИ.
В Москве заявили о категорическом несогласии с размещением любого иностранного военного контингента на территории Украины. В МИД РФ подчеркнули, что для них нет разницы, под каким флагом будут действовать эти силы — НАТО или Европейского Союза. Российская сторона считает такое присутствие прямой угрозой собственной безопасности.
Позиция МИД России относительно миротворческих миссий
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что принадлежность иностранных войск к конкретной международной структуре не меняет отношение Москвы. По его словам, любое военное представительство Запада в Украине расценивается как прямое участие в конфликте.
"Никакой разницы нет, если на французском капрале будет написано "НАТО" или "ЕС". От этого дело не меняется", — заявил Александр Грушко.
Он также добавил, что, по мнению Кремля, безопасность Украины возможна только при условии, что ее территория не будет использоваться для создания угроз России.
Переговоры в Абу-Даби и перенос дат
Ранее стало известно, что второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней. Консультации планировали провести 1 февраля в Абу-Даби, однако теперь встреча ожидается 4 и 5 февраля.
Решение приняли после контактов представителей США и России во Флориде. 31 января там состоялась встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона участия в этих переговорах не принимала, а детали разговора официально не раскрывались.
- Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил новые даты трехсторонних встреч между Украиной, США и Россией.
- Предыдущие переговоры, которые состоялись 23–24 января, стороны охарактеризовали как конструктивные, хотя территориальные вопросы остались нерешенными.
Нашому ГУР підказка
А при чому тут російське МЗС, цю шавку хтось питає?
Чи ні?
Тоталітарне «братерство народів» закінчилося.
Вирішальним фактором дисоціації СРСР став вихід з-під Москви України. Але нові «великодержавники» не захотіли з цим миритися.
Те, що лише частково вдалося cталіну, вирішив завершити путін.
Нема кому доносити це до політиків і суспільних активістів !!!
Наявний масовий геноцид, як Голокост - і вже набирає більших масштабів!! І також сталінські м'ясні війни підконтольним населенням.
Через млявих демократів та злодійкуватих респів тепер світовий порядок зруйновано пройдисвітом-педофілом-маразматиком...