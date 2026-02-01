Российский МИД выступил против военного присутствия Запада в Украине

На фоне подготовки к трехсторонним переговорам относительно войны в Украине Кремль вновь высказал жесткую позицию по поводу иностранного военного присутствия.

В Москве заявили о категорическом несогласии с размещением любого иностранного военного контингента на территории Украины. В МИД РФ подчеркнули, что для них нет разницы, под каким флагом будут действовать эти силы — НАТО или Европейского Союза. Российская сторона считает такое присутствие прямой угрозой собственной безопасности.

Позиция МИД России относительно миротворческих миссий

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что принадлежность иностранных войск к конкретной международной структуре не меняет отношение Москвы. По его словам, любое военное представительство Запада в Украине расценивается как прямое участие в конфликте.

"Никакой разницы нет, если на французском капрале будет написано "НАТО" или "ЕС". От этого дело не меняется", — заявил Александр Грушко.

Он также добавил, что, по мнению Кремля, безопасность Украины возможна только при условии, что ее территория не будет использоваться для создания угроз России.

Переговоры в Абу-Даби и перенос дат

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней. Консультации планировали провести 1 февраля в Абу-Даби, однако теперь встреча ожидается 4 и 5 февраля.

Решение приняли после контактов представителей США и России во Флориде. 31 января там состоялась встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона участия в этих переговорах не принимала, а детали разговора официально не раскрывались.

  • Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил новые даты трехсторонних встреч между Украиной, США и Россией.
  • Предыдущие переговоры, которые состоялись 23–24 января, стороны охарактеризовали как конструктивные, хотя территориальные вопросы остались нерешенными.

МІД РФ (1654) ОАЭ (268) переговоры (5761) война в Украине (8209)
Тобто,кацаську орду в Україні можна,а європейські війська нізя!
Західна зброя в Україні - єдиний можливий аргумент для кацапні
Кацапів забули спитати
На московії забули ще напомнити про перебування у них отих від чучхе китайців іранців та купи орків з країн Африки, Куби, талібану….
Значить європейці злякаються ... бо хто ж з європолітиків витримає звинувачення у "втягуванні у війну" від страшної опозиції? Та ніхто 🤔
Так вони ж існують в парадигмі "зон впливу". І з якогось хєра вважають Україну власною "зоною впливу", на яку ніхто інший не має права ніяк "зазіхати". Те, що вони поклали 1'200'000 особового складу і нічого не "вплинули" - в їх макитрах не затримується поки що.
А розміщення пупсів в рашці - це в "порядке вещей"
а український МЗС -за. Мені ближча позиція українського
"Російське МЗС виступило проти військової присутності Заходу в Україні"
А при чому тут російське МЗС, цю шавку хтось питає?
Тут все максимально простою Максимально простою. росія не допускає можливості розміщення іноземних військ на території України бо не вважає що це є територія України. А на своїй території московія чужих військ не допустить. Україна і московія співіснувати не можуть, від слова взагалі. У тому залишиться хтось один, хотілося би щоб це була Україна.
Досить панькатись з ****** і його шоблою.З ними так сказати - пора прощатись.Понятніше - кінчати.
Конюшня іде накуй!
Треба кацапських варварів тільки вбивати іншої мови ці виродки не розуміють ,лише за сьогодні ці чорти вбили понад двадцять мирних громадян .
Вони будут прокляті як і більшість їхнього шовіністичного населення
А північнокорейці не ескалюють війну?(((
Та мало що там в росії заявили. Європейські потужні партнери того не бояться і вже скоро введуть свій контингент на допомогу Україні.

Чи ні?
не їхня псяча справа
За даними Левада-Центру, 76% опитаних росіян підтримують війну проти України.
Через півстоліття комуністичний рейх впав.
Тоталітарне «братерство народів» закінчилося.
Вирішальним фактором дисоціації СРСР став вихід з-під Москви України. Але нові «великодержавники» не захотіли з цим миритися.
Не голодом, а - холодом.
Те, що лише частково вдалося cталіну, вирішив завершити путін.
І буде їх населення прокляте!! Амінь!!
Нехай касабська стайня "мзс", запитає у куйла, як воно до цього ставиться? Воно ж все для зробила щоб ввести західні війська в Україну, а ми у НАТО!!!
З якого дива світові ізгої диктують цивілізованому людству свої умови? У кндр навчилися
Мабуть з того дива, що тепер "америка наш!"
А де коняка??? Здохла?? Що якійсь заступник коментує..
"Коняка" вже "захекалася"... І боїться, що її "пристрелять"...
Вона звичайно буде проти тому, що не збирається зупинятись та виконувати те, що сама підпише. Це буде, як в ірані: сказали трампаксу, що припиняють страти, трампакс розвісив вуха, прожував лапшу, а хаменей перейшов на таємні страти всіх, хто йому не такий. Так буде діяти і пуйло.
А ми проти військової присутності скрєпостана в Україні!
Цих глистів ніхто не питав що нам робити
Та тишо
Нажаль відсутня дипломатія🇺🇦. 🤡зєля все здав з потрохами! Навіть енергетичну незалежність та суб'єктність уряду і парламенту.
Нема кому доносити це до політиків і суспільних активістів !!!
Наявний масовий геноцид, як Голокост - і вже набирає більших масштабів!! І також сталінські м'ясні війни підконтольним населенням.
Через млявих демократів та злодійкуватих респів тепер світовий порядок зруйновано пройдисвітом-педофілом-маразматиком...
Когда кацап начинает говорить про недопустимость присутствия войск стран НАТО в Украине - в него нужно сразу стрелять.
кацапі#арські "хатєлкі" змінються кардинально тільки за умови знищення економіки козлостану,за інших умов, вони так і будуть цю дебільну маячню повторювати.
Ми не ліземо в московитські справи, московити не лізуть в українські! Всі ці ко ко ко, нехай залишать для китаю
мразіян ніхто питати не буде
