Переговоры Украины и РФ отложили после визита Дмитриева в США, - СМИ
Второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней. Решение приняли после контактов представителей России и США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.
Встреча США и РФ во Флориде
Консультации планировали провести 1 февраля в Абу-Даби. Теперь встреча ожидается 4 и 5 февраля.
31 января во Флориде состоялись переговоры спецпредставителей США и России. С американской стороны участвовал Стив Уиткофф. Россию представлял Кирилл Дмитриев.
Украинская сторона в этих переговорах не участвовала. Детали разговора официально не обнародовались. В то же время стороны дали краткие публичные сигналы.
"Встреча была продуктивной и конструктивной", - заявил Стив Уиткофф. Он добавил, что Россия демонстрирует готовность работать над миром в Украине.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
Файли Епштейна почитайте - і це лише те що до нас дійшло
А патріоти що моніторили інфопростір давно казали - біда йде. Шойгу давно анонсував плани по створенню концтаборів, приховуючи це "ісправітєльно-трудовимі мєстамі" для перевихування зеків. Багато росіянчіків хрюкали радісно, мовляв всіх же зеків треба до роботи, а не сидіти ото в камерах з пітухами ( що звісно скрєпа російської мужчської дрюжби )
Пора лідеров ЄС ДО ПЕРЕГОВОРІВ ДОЛУЧАТИ - хай на ті наглі ізраїльські морди авітькофа і дмітріева подивляться зблизька