Переговоры Украины и РФ отложили после визита Дмитриева в США, - СМИ

Второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней. Решение приняли после контактов представителей России и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча США и РФ во Флориде

Консультации планировали провести 1 февраля в Абу-Даби. Теперь встреча ожидается 4 и 5 февраля.

31 января во Флориде состоялись переговоры спецпредставителей США и России. С американской стороны участвовал Стив Уиткофф. Россию представлял Кирилл Дмитриев.

Украинская сторона в этих переговорах не участвовала. Детали разговора официально не обнародовались. В то же время стороны дали краткие публичные сигналы.

"Встреча была продуктивной и конструктивной", - заявил Стив Уиткофф. Он добавил, что Россия демонстрирует готовность работать над миром в Украине.

Читайте также: Передача Донбасса не остановит войну и ослабит Украину перед новым наступлением РФ, - The New York Times

Читайте: Соглашение между РФ и Украиной близко во всем, за исключением вопросов, которые действительно имеют значение - Politico

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также: Историю с Гренландией могут использовать против Украины, - Зеленский