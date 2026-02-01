Переговоры Украины и РФ отложили после визита Дмитриева в США, - СМИ

Переговоры перенесли на февраль после встречи РФ и США

Второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней. Решение приняли после контактов представителей России и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Встреча США и РФ во Флориде

Консультации планировали провести 1 февраля в Абу-Даби. Теперь встреча ожидается 4 и 5 февраля.

31 января во Флориде состоялись переговоры спецпредставителей США и России. С американской стороны участвовал Стив Уиткофф. Россию представлял Кирилл Дмитриев.

Украинская сторона в этих переговорах не участвовала. Детали разговора официально не обнародовались. В то же время стороны дали краткие публичные сигналы.

"Встреча была продуктивной и конструктивной", - заявил Стив Уиткофф. Он добавил, что Россия демонстрирует готовность работать над миром в Украине.

Мирные переговоры в ОАЭ

ПОРНОГРАФІЯ - ось що це. Просто старі педофіли керують планетою і роблять збочення над нормальними людьми. 90% "лідерів" оцих мають бути в психушці або в тюрмі

Файли Епштейна почитайте - і це лише те що до нас дійшло
01.02.2026 18:37 Ответить
кацапи демонструють готовність працювати над миром в Україні - як це виглядає вони показали ударом по автобусу з гірниками
01.02.2026 18:42 Ответить
Договорняк за спиною України триває.
01.02.2026 18:42 Ответить
01.02.2026 18:37 Ответить
Як казав Сі дайте їм ще повоювати! Тільки нам не дає повоювати наш Президент, не проводить мобілізацію, немає ким воювати! Якась гра всіх учасників переговорів проти України!
01.02.2026 18:40 Ответить
Так як не проводе мобілізацію?
01.02.2026 18:50 Ответить
Ти хочеш повоювати, а президент не дає? Тримає десь зв'язаним?
01.02.2026 19:30 Ответить
Я вже давно воюю, а ти?
01.02.2026 20:50 Ответить
кацапи демонструють готовність працювати над миром в Україні - як це виглядає вони показали ударом по автобусу з гірниками
01.02.2026 18:42
01.02.2026 18:42 Ответить
*********, завершують будівництво нових концТаборів на мордовії та удмуртії з колимою, як за часів совдепії ГУЛАГ2, для Українців!! !!
01.02.2026 18:58 Ответить
Наше населення було байдуже вцілому / какаяразніца/ .
А патріоти що моніторили інфопростір давно казали - біда йде. Шойгу давно анонсував плани по створенню концтаборів, приховуючи це "ісправітєльно-трудовимі мєстамі" для перевихування зеків. Багато росіянчіків хрюкали радісно, мовляв всіх же зеків треба до роботи, а не сидіти ото в камерах з пітухами ( що звісно скрєпа російської мужчської дрюжби )
01.02.2026 21:04 Ответить
І по роддому і по всім містам, і дронами по всій лінії фронту.
01.02.2026 21:00 Ответить
Договорняк за спиною України триває.
01.02.2026 18:42
01.02.2026 18:42 Ответить
Договорняк - це коли хочуть до чогось домовитись. А тут трампівський підхід "дайте їм повоювати" в симбіозі з путінським "переговори під час війни" (чекістське ноу-хау). Двоє мразот, трамп і пу, чекають, коли ж вже Україна почне здаватись та все підпише.
01.02.2026 21:52 Ответить
Так ***** ж для цього і послав свого лисого підАра в США.
01.02.2026 18:53 Ответить
Невже кацапи не назбирали достатньо ракет і шахедів, щоб вдарити у розпал переговорів для зговірливості українців, тому і перенесли перемовини?
01.02.2026 18:54 Ответить
Звучить так, наче розбили твої мрії.
01.02.2026 19:31 Ответить
Це добрий знак, що не назбирали - так звучить краще?
01.02.2026 20:53 Ответить
Як назбирають і вдарять стане легше ?
01.02.2026 19:06 Ответить
Не легше, а срака знову буде нам. Ви на щось інше розраховуєте?
01.02.2026 20:55 Ответить
ботоксному . уйлу нужны ещё жертвы, мясо и кровь! Беснуется маньячело)
01.02.2026 19:35 Ответить
Продасть цей Дмітрієв жадібному дурнюТрампу Бруклінський міст.
01.02.2026 19:39 Ответить
малороси, як до кремля добираються, зразу такі стають поважні і потужні, мов ковпаки золотої піхви пальчиком погрожують
01.02.2026 19:45 Ответить
Цьому рудому дурню зараз не до нас - він на Іран націлився. Нафта за 3 тижні виросла на 10 дол., і якщо цей мудак не зупиниться буде ще більше. А москалі його тільки підбурюють вдарити.
01.02.2026 20:14 Ответить
Нах...
01.02.2026 20:29 Ответить
Тобто Ваві напишуть узгоджений ( тупіним і тромпом ) текст , щоб він вийшов і зачитав .... А в самих секретних додатках буде дуже протилежне ..
01.02.2026 20:58 Ответить
Відкладають переговори до моменту , як морози спадуть і можно буде нагло бити по Україні усіма ракетами в ніч перед переговорами .
Пора лідеров ЄС ДО ПЕРЕГОВОРІВ ДОЛУЧАТИ - хай на ті наглі ізраїльські морди авітькофа і дмітріева подивляться зблизька
02.02.2026 02:30 Ответить
привіз трампону ікри та відосіки від епштейна?
02.02.2026 09:35 Ответить
ВІДТЕРМІНУВАЛИ, БО НІЯК НЕ МОЖУТЬ ПРИДУМАТИ ЧЕРГОВУ ПІДЛІСТЬ: ЯК МОЖНА НА*БАТИ УКРАЇНУ! АЛЕ ХРІН ЇМ В РИЛО! СЛАВА УКРАЇНІ!
02.02.2026 09:54 Ответить
 
 