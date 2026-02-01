Передача Донбасса не остановит войну и ослабит Украину перед новым наступлением РФ, - The New York Times
Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не остановят войну, а лишь позволят России накопить силы для более широкого наступления вглубь Украины.
Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Зачем России весь Донбасс?
Аналитики предупреждают, что настойчивое требование страны-агрессора передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".
В частности, есть опасения, что сдача Славянска и Краматорска лишит Украину самой мощной линии обороны на востоке.
Часть Донецкой области, которая сейчас находится под контролем Украины, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения РФ.
По мнению аналитиков, если мирный план провалится уже после передачи территорий - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.
Уязвимость Украины
"Потеря этих укреплений сделает Украину более уязвимой для любой будущей российской атаки", - убеждены аналитики.
Также отмечается, что захват остальной части Донецкой области может помочь диктатору Путину сформировать нарратив победы.
"Часть Донецкой области, которую до сих пор удерживает Украина, имеет символическое значение. Она включает Славянск, город, где Москва в 2014 году начала то, что она назвала пророссийским "сепаратистским" восстанием. Неудача Москвы в захвате города, который российская пропаганда изображает как колыбель так называемой "русской весны", после 12 лет попыток может усилить критику со стороны провоенных националистов", - отмечает издание.
Угоди, про які Трамп весь час марить - це намагання допомогти ху"лу знищити Україну.
Це на трускавецьких курсах такому вчать?
А вона вже йде!! В гібридному виконанні з 2008 року!! Навіть Тайланд з Камбоджею встиг трохи повоювати на танках Оплот. ( Пишуть що хороші танки, треба брати . А "кнр"-вське фуфло виявилося не боєздатним!! Майже все зламалося не в боях а напочатку " військової експлуатації" !!! Хоча кнр їм робить світовий піар, неначе такі " модні та технологічні" )
П. С. а якщо б вони воювали раптово проти червоних окупантів ? Тобто проти самих хто виробив ті танки ?)) думай те!!! Он в Гамериці заборонили ставити портові крани маде-ін "кнр" бо вони реалтайм щось там передають на сервери ... .... а то тим більше танки...
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
Логіки не бачу
+ Сепарація фільтрація, щоб ждуни не поселялися разом з Здоровими Громадянами та не лазили попід військовими об'єктами.
Стратегія росії полягає в тому, щоб, по-перше, поклавши неміряну кількість людей, поступово просуватися на фронті; по-друге, атаками на інфраструктуру примусити суспільство погодитися на будь-які умови угоди; по-третє, залякуючи Європу, примусити її припинити підтримку України, а якщо не вийде, то дочекатися приходу до влади євроскептичних антиукраїнських популістів; четверте, обіцянками фантастично вигідних бізнес-проєктів тримати Трампа подалі від інструментів тиску на росію.
Стратегія України полягає в тому, щоб, по-перше, вбuвати більше окупантів, ніж Москва здатна мобілізовувати; по-друге, дальніми та середніми ударами вибивати логістику, військове виробництво та коштовні невідновлювальні ресурси (літаки, ППО тощо); по-третє, дальніми ударами вибивати нафтопереробку та нафтоекспорт, заганяючи російську економіку в дефіцит; четверте, схилити Європу до активніших дій; п'яте, постійними дипломатичними танцями тримати Трампа подалі від інструментів тиску на Україну.
Стратегія США полягає в тому, щоб, натиснувши на слабкого (в їхньому уявленні це Україна), швидко примусити його до угоди на умовах сильного, забезпечивши собі лаври миротворця, можливість зосередитися на інших питаннях та гарантію, що росія не колапсує й не потрапить в руки Китаю. Окрім того, треба розбити європейську єдність, щоб Європа не стала центром сили.
Стратегія Європи полягає в тому, щоб виграти час на переозброєння та розгортання збройних сил, на внутрішньополітичну та європейську консолідацію, на те, щоб пересидіти Трампа.
Стратегія Китаю полягає в тому, щоб дочекатися послаблення всіх сторін, остаточного розриву США з Європою, остаточного послаблення росії, та отримати необхідні ресурси, ринки збуту та майданчики розвитку без силових дій.
Стратегія всіх інших полягає в тому, щоб половити рибу у каламутній воді.
В цій системі координат ми житимемо 2026 рік.
Згадайте чи похитнулася влада політбюра / сталіна / большевізму після десятків мільонів втрат і розрухи другої світової ( 39 - 45 рр) ? ні !!! Цілком пережили ..... і ще й воювали і воювали, в т.ч. проти Лісових Братів, УПА, мусульманських народів та лагерних повстань !!
Тому ніяких напів-заходів. Переконувати світових лідерів що потрібні санкції що калічать економічну і політичну модель мордору. А не просто 20 пакетів " поговорити і засудити "
Хочуть мати потужний плацдарм + ресурси в землі + поля і склади + міста + людський ресурс + збудовані Захисниками укріплення + контроль за каналами і водогонами. І прочая і прочая . Та ще й заощадять м'ясо орків і бомби/снаряди на штурмах " по адмін.граніци" .
В 2014- 15 їх сильно відкинули , а вони аж білою нафтою кадирівців обливалися від жаги заполучити Донбас до адмін.кордонів включно.
