Передача Донбасса не остановит войну и ослабит Украину перед новым наступлением РФ, - The New York Times

Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не остановят войну, а лишь позволят России накопить силы для более широкого наступления вглубь Украины.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Зачем России весь Донбасс?

Аналитики предупреждают, что настойчивое требование страны-агрессора передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

В частности, есть опасения, что сдача Славянска и Краматорска лишит Украину самой мощной линии обороны на востоке.

Часть Донецкой области, которая сейчас находится под контролем Украины, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения РФ.

По мнению аналитиков, если мирный план провалится уже после передачи территорий - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.

Уязвимость Украины

"Потеря этих укреплений сделает Украину более уязвимой для любой будущей российской атаки", - убеждены аналитики.

Также отмечается, что захват остальной части Донецкой области может помочь диктатору Путину сформировать нарратив победы.

"Часть Донецкой области, которую до сих пор удерживает Украина, имеет символическое значение. Она включает Славянск, город, где Москва в 2014 году начала то, что она назвала пророссийским "сепаратистским" восстанием. Неудача Москвы в захвате города, который российская пропаганда изображает как колыбель так называемой "русской весны", после 12 лет попыток может усилить критику со стороны провоенных националистов", - отмечает издание.

