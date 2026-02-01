Передача Донбасса не остановит войну и ослабит Украину перед новым наступлением РФ, - The New York Times

Отдаст ли Украина весь Донбасс

Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не остановят войну, а лишь позволят России накопить силы для более широкого наступления вглубь Украины.

Зачем России весь Донбасс?

Аналитики предупреждают, что настойчивое требование страны-агрессора передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

В частности, есть опасения, что сдача Славянска и Краматорска лишит Украину самой мощной линии обороны на востоке.

Часть Донецкой области, которая сейчас находится под контролем Украины, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения РФ.

По мнению аналитиков, если мирный план провалится уже после передачи территорий - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.

Уязвимость Украины

"Потеря этих укреплений сделает Украину более уязвимой для любой будущей российской атаки", - убеждены аналитики.

Также отмечается, что захват остальной части Донецкой области может помочь диктатору Путину сформировать нарратив победы.

"Часть Донецкой области, которую до сих пор удерживает Украина, имеет символическое значение. Она включает Славянск, город, где Москва в 2014 году начала то, что она назвала пророссийским "сепаратистским" восстанием. Неудача Москвы в захвате города, который российская пропаганда изображает как колыбель так называемой "русской весны", после 12 лет попыток может усилить критику со стороны провоенных националистов", - отмечает издание.

+31
Знищення росії - має бути ціллю Всього вільного світу. Інші варіанти не розглядаються - взагалі.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:12 Ответить
+22
Дайте почитати Зеленському The New York Times, а то він хоче "досягти згоди щодо територіальних питань"
показать весь комментарий
01.02.2026 11:13 Ответить
+19
Дійшло хоч комусь в Трампонії !!!
показать весь комментарий
01.02.2026 11:12 Ответить
Знищення росії - має бути ціллю Всього вільного світу. Інші варіанти не розглядаються - взагалі.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:12 Ответить
Хто тобі сказав, що не розглядаються, сі цзіньпінь? Чи подоляк на марафоні?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:19 Ответить
До последнего не получится учитывая соотношение потерь на фронте .Все равно кто то да и останется.До последнего тобой воевать будет раша против той же Европы так что думай😆
показать весь комментарий
01.02.2026 13:20 Ответить
Дійшло хоч комусь в Трампонії !!!
показать весь комментарий
01.02.2026 11:12 Ответить
а навіщо тампону це ? В нього іншіх проблем вистачає, він по іншому мислить та має іншу мету - отримати премію, мати гарні стосутнки з ху*лом, навіть фото повісів

показать весь комментарий
01.02.2026 11:23 Ответить
Нууу, незалежні (тобто чесні) журналісти всюди і у всі часи були розумні і адекватні. США - не виняток.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:48 Ответить
Дайте почитати Зеленському The New York Times, а то він хоче "досягти згоди щодо територіальних питань"
показать весь комментарий
01.02.2026 11:13 Ответить
Да невже не зрозуміло, що зелена мразота здасть усю України заради своєї індульгенції.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:50 Ответить
а ти костя переконаний що рускі не використають тебе як презерватив а потім не кинуть проти Європи, чи ти з фсб ?
показать весь комментарий
01.02.2026 14:56 Ответить
Ну тут палка з двох кінців, коли два міста тримають оборону найбільшої країни Європи то це вже біда, а по друге внас що більше ніде укріплень не будували і що це значить Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України Джерело: https://censor.net/ua/n3598293, а в Україні і надалі в цей період будуть красти 🤬
показать весь комментарий
01.02.2026 11:14 Ответить
Та журналіст буквально написав таке- якщо зірвуться переговори вже після передачі територій то Україна буде у більш вразливій позиції. З цього виходить якщо не зірвуться то не буде.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:40 Ответить
Саме так воно і є.
Угоди, про які Трамп весь час марить - це намагання допомогти ху"лу знищити Україну.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:16 Ответить
Т.Е. Трамп опять без премии изобретателя динамита останется?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:17 Ответить
Ага,треба воювати постійно - і тоді не почнеться нова війна. Чудова логіка.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:17 Ответить
А якщо віддати найміцніші укріпрайони, то війна закінчиться?

Це на трускавецьких курсах такому вчать?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:22 Ответить
Alex Rozhenko #597231 - ждун, прихильник ;руссково міра;.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:36 Ответить
Ага, знаю я цю відому байку про "найміцніші укріпрайони", які за 12 років неможливо було побудувати в інших місцях. Називається: щільна житлова і промислова забудова шахтарських агломерацій.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:37 Ответить
То чому ви, кацапи, їх вже 10 років не можете захопити? То ж все байки, чи не так?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:44 Ответить
Там дуже гарні фортифікації - Слов"янськ Краматорськ Констянтинівка - 3 поверхи вниз - два вверх
показать весь комментарий
01.02.2026 11:19 Ответить
ТА ТИ ШО.....сказали те що навіть сліпий чи божевільний розуміє що після укріплень донбасу НІФІГА аж до Карпат
показать весь комментарий
01.02.2026 11:24 Ответить
На сколько я помню, Нобель сказал - " Изобретение динамита сделает войн невозможной". Теперь, правда кацапы воруют быстрее, чем деньги появляться. Можно ввести премию Сахарова ( изобретателя водородной бомбы) .Он, очень образованный человек думал, что МАКАКИ осознают, что у них в руках, но МАКАКИ кроме банана в руках больше ничего осознать не способны!
показать весь комментарий
01.02.2026 11:24 Ответить
Хах, колись думали що "ядерний паритет" зробить неможливим світові войни...
А вона вже йде!! В гібридному виконанні з 2008 року!! Навіть Тайланд з Камбоджею встиг трохи повоювати на танках Оплот. ( Пишуть що хороші танки, треба брати . А "кнр"-вське фуфло виявилося не боєздатним!! Майже все зламалося не в боях а напочатку " військової експлуатації" !!! Хоча кнр їм робить світовий піар, неначе такі " модні та технологічні" )
П. С. а якщо б вони воювали раптово проти червоних окупантів ? Тобто проти самих хто виробив ті танки ?)) думай те!!! Он в Гамериці заборонили ставити портові крани маде-ін "кнр" бо вони реалтайм щось там передають на сервери ... .... а то тим більше танки...
показать весь комментарий
01.02.2026 17:40 Ответить
Ну буде як з УРами Сталіна вздовж Збруча і в три смуги вглиб. На тиждень максимумі стримали німців а котрі з ДОтів трималися довше як Брестська фортеця, їх оминули і з часом залога сама здалася. Погано що ворог тепер вимагає окрім Лугандонії ще дві області на відміну від Стамбульських перемовин. І людей та озброєння у ворога не бракує.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:30 Ответить
Ага, то давайте віддамо ворогу і все інше, тоді ворогу точно гірше стане. Зебільна логіка від прокацапського уіпана Андрія Макогона.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:56 Ответить
Зебілам ще досі Порошенко в штани сере? Навіть у Польщі?
показать весь комментарий
01.02.2026 12:13 Ответить
Тю.... Якщо мати хаймарси, снаряди, ракети та дрони як додаток до УРів а не саме по собі!! Тоді УР буде 250 % ефективним !!
показать весь комментарий
01.02.2026 17:42 Ответить
Ще б такі розумні аналітики сказали, що Україні робити. А знаю, скажуть, що потрібно стати сталевим дикобразом і битись з руськими виродками вічно, до останнього українця.А європейці з американцями будуть проживати своє найкраще життя
показать весь комментарий
01.02.2026 11:30 Ответить
Так беги сдавайся мразь
показать весь комментарий
01.02.2026 13:03 Ответить
Випий таблетку, ти дуже збуджений
показать весь комментарий
01.02.2026 17:39 Ответить
Сталевий Лев потужно захищає... мамин Кібуц...
показать весь комментарий
01.02.2026 17:08 Ответить
Рудому покидьку на його акаунти пишіть,бо воно вдає ,що не розуміє(Насправді свідомо штовхає Україну до зникнення(((
показать весь комментарий
01.02.2026 11:35 Ответить
Якщо в Білому Домі вісить фото на якому Трамп поруч з ****** і на яке Донік можливо дивиться з гордістю, це ще не означає що Україна повинна віддати свої території плешивому недопалку.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:38 Ответить
Тим часом про скору втрату Запоріжжя всі мовчать. Можливо що заради цього лідор і тягне час, щоб віддати побільше.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:47 Ответить
А якщо відкрити кацапам шлях на Дніпро, то Запоріжжю відразу легше стане. Так, кацапе?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:58 Ответить
Ти вже Дніпро захищаеш, клован ?
показать весь комментарий
01.02.2026 12:41 Ответить
А ти в кацапських заград-атрядах воюєш?
показать весь комментарий
01.02.2026 12:44 Ответить
Ахмед,як тобі не вірити, з таким щирим українським іменем
показать весь комментарий
01.02.2026 14:06 Ответить
Ага, а кацап Кравченко з українським прізвищем - ну ніколи ж такого не може бути!
показать весь комментарий
01.02.2026 15:05 Ответить
Ахметику ,скушай сала і не лізь в Україну
показать весь комментарий
01.02.2026 15:11 Ответить
Знову інших кличуть на смерть. Такі думки приймаються тільки з окопу! Он хапають людей і тягнуть силою людей, хіба хтось так вигравав війни? Був дух, була купа добровольців, все це вбили корупцією, жахливою несправедливістю, насильством проти одних і всіма благами для інших, хто давав присягу, не мусить воювати, все навпаки, а на людей з купою хвороб влаштували полювання.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
показать весь комментарий
01.02.2026 11:58 Ответить
100%
показать весь комментарий
01.02.2026 12:33 Ответить
Не ссы, кaцaп. Всегда найдутся в Украине воины, чтобы уничтожать вас. Никто просто так сдавать вам территории не будет, и не мечтай.
показать весь комментарий
01.02.2026 13:17 Ответить
Жить ты под кацапами точно долго не будешь .Так что оставь свои жалостливые тексты при себе.Хочешь не хочешь а воевать придеться и лучше это делать за свою страну чем стать предателем и воевать за интересы оккупанта.Мясник сырский все таки не гонит тебя на убой в такие мясные штурмы как гонит мясник герасимов где после них 10-15% состава только возвращаются и ты по большей части в обороне сидеть будешь и шанс вижить у тебя будет примерно 1:5 или1:8
показать весь комментарий
01.02.2026 13:30 Ответить
США не вторгались у Венесуелу і не анексували її території!
показать весь комментарий
01.02.2026 13:44 Ответить
Та невже, тупі журналюги знову відкрили Америку. Через десять років після всіх диванних аналітиків.
показать весь комментарий
01.02.2026 12:05 Ответить
Передача Донбасу виключена. Не можна, навіть, розглядати цей варіант. Трамп істерично продавлює добровільну згоду, бо він буде потім верещати на весь світ, що зупинив ще одну війну і вимагати медальку. А потрібно все зробити так, щоб його адміністрація працювала виключно згідно ось цього Закону: CAATSA (Public Law 115-44), зокрема 22 U.S. Code § 9546 (Ukrainian energy security). https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/9546 і не давати їм ніяких шансів з нього зістрибнути. Я, наприклад, направила запит для Конгресу. Можливо, це і мізер, але якщо це зроблять декілька тисяч людей, то вже вивернутися не вийде. Підписав Закон трамп, тому кивати в сторону Байдена він не зможе. Якщо Україна добровільно погодиться, а саме цього і вимагають під тиском, то ніби адміністрація трампа і Закон США не порушила.
показать весь комментарий
01.02.2026 12:06 Ответить
Там того Донбасу щодня все менше залишається, щоб віддавати. Два нещасні міста. Орки його і брати не будуть, якщо навіть погодимося, вони готуються штурмувати.
показать весь комментарий
01.02.2026 12:09 Ответить
Війну ніщо не зупинить. Навіть капітуляція України. Просто ***** воюватиме далі - вже з країнами Євросоюзу, і ти там будеш гарматним м'ясом, з їхнім "тцк" на забалуєш, не сховаєшся; розпитай лугандонців
показать весь комментарий
01.02.2026 13:14 Ответить
Ага днр жнром называют ,а тех детей что вывезли с лккупированных территорий уже готовят в военно-патриотических лагерях стать новым пушечным мясом и подохнуть в мясном штурме .Капитяция и сдача не принесет вам мира, только новую чуть отложенную во времени войну и в случае когда вами на этой войне будет командовать не сырский или залужный ,а раша и герасимов и гнать в окопы российское тцк то это будет в разы кровавее чем сейчас тем более чо их пропагандоны и сами об этом открыто говорят . Запомните это ухылянты позор и добровольная сдача врагу не принесет вам никакого мира
показать весь комментарий
01.02.2026 13:38 Ответить
це ти мені про що розказуєш?
Логіки не бачу
показать весь комментарий
01.02.2026 15:47 Ответить
укрепления построить можно и в другом месте, правда на это нужны мозги и бабосики потратить чего наши быдло "элиты" делать не хотят. В любом случае этл уже агония
показать весь комментарий
01.02.2026 12:31 Ответить
Не тільки це! А ще евакуювати населення!
+ Сепарація фільтрація, щоб ждуни не поселялися разом з Здоровими Громадянами та не лазили попід військовими об'єктами.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:03 Ответить
как только откроют границы - ждуны выедут. Так даже лучше будет для всех
показать весь комментарий
01.02.2026 17:06 Ответить
американцям, як нашим найпалкішим вболівальникам, саме час десь на території росії відкрити другий фронт
показать весь комментарий
01.02.2026 12:46 Ответить
дофіга же ухилянтів та капітулянтів на цю гілку набігло...
показать весь комментарий
01.02.2026 13:16 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/v-c-y-sistem-koordinat-mi-zhitimemo-2026-r-k---valer-y-pekar/183768#gsc.tab=0 На дотичну тему: Валерій Пекар, Про стратегії сторін:

Стратегія росії полягає в тому, щоб, по-перше, поклавши неміряну кількість людей, поступово просуватися на фронті; по-друге, атаками на інфраструктуру примусити суспільство погодитися на будь-які умови угоди; по-третє, залякуючи Європу, примусити її припинити підтримку України, а якщо не вийде, то дочекатися приходу до влади євроскептичних антиукраїнських популістів; четверте, обіцянками фантастично вигідних бізнес-проєктів тримати Трампа подалі від інструментів тиску на росію.

Стратегія України полягає в тому, щоб, по-перше, вбuвати більше окупантів, ніж Москва здатна мобілізовувати; по-друге, дальніми та середніми ударами вибивати логістику, військове виробництво та коштовні невідновлювальні ресурси (літаки, ППО тощо); по-третє, дальніми ударами вибивати нафтопереробку та нафтоекспорт, заганяючи російську економіку в дефіцит; четверте, схилити Європу до активніших дій; п'яте, постійними дипломатичними танцями тримати Трампа подалі від інструментів тиску на Україну.

Стратегія США полягає в тому, щоб, натиснувши на слабкого (в їхньому уявленні це Україна), швидко примусити його до угоди на умовах сильного, забезпечивши собі лаври миротворця, можливість зосередитися на інших питаннях та гарантію, що росія не колапсує й не потрапить в руки Китаю. Окрім того, треба розбити європейську єдність, щоб Європа не стала центром сили.

Стратегія Європи полягає в тому, щоб виграти час на переозброєння та розгортання збройних сил, на внутрішньополітичну та європейську консолідацію, на те, щоб пересидіти Трампа.

Стратегія Китаю полягає в тому, щоб дочекатися послаблення всіх сторін, остаточного розриву США з Європою, остаточного послаблення росії, та отримати необхідні ресурси, ринки збуту та майданчики розвитку без силових дій.

Стратегія всіх інших полягає в тому, щоб половити рибу у каламутній воді.

В цій системі координат ми житимемо 2026 рік.
показать весь комментарий
01.02.2026 13:21 Ответить
расія може покласти багато рабів та ресурсів заради манії своїх цілей!! Це їх історична парадигма!
Згадайте чи похитнулася влада політбюра / сталіна / большевізму після десятків мільонів втрат і розрухи другої світової ( 39 - 45 рр) ? ні !!! Цілком пережили ..... і ще й воювали і воювали, в т.ч. проти Лісових Братів, УПА, мусульманських народів та лагерних повстань !!

Тому ніяких напів-заходів. Переконувати світових лідерів що потрібні санкції що калічать економічну і політичну модель мордору. А не просто 20 пакетів " поговорити і засудити "
показать весь комментарий
01.02.2026 16:58 Ответить
Так вони 12 років цього вимагають !
Хочуть мати потужний плацдарм + ресурси в землі + поля і склади + міста + людський ресурс + збудовані Захисниками укріплення + контроль за каналами і водогонами. І прочая і прочая . Та ще й заощадять м'ясо орків і бомби/снаряди на штурмах " по адмін.граніци" .
В 2014- 15 їх сильно відкинули , а вони аж білою нафтою кадирівців обливалися від жаги заполучити Донбас до адмін.кордонів включно.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:47 Ответить
