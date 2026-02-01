Передача Донбасу не зупинить війну і ослабить Україну перед новим наступом РФ, - The New York Times

Будь-які поступки на Донбасі в межах мирної угоди не зупинять війну, а лише дозволять Росії накопичити сили для більш широкого наступу вглиб України.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Навіщо Росії весь Донбас?

Аналітики попереджають, що наполеглива вимога країни-агресорки передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя".

Зокрема, є побоювання, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Україну найпотужнішої лінії оборони на сході.

Частина Донецької області, яка нині під контролем України, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення РФ.

На думку аналітиків, якщо мирний план провалиться вже після передачі територій - Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України.

Вразливість України

"Втрата цих укріплень зробить Україну більш вразливою до будь-якої майбутньої російської атаки", - переконані аналітики.

Також зазначається, що захоплення решти Донеччини може допомогти диктатору Путіну сформувати наратив перемоги.

"Частина Донецької області, яку досі утримує Україна, має символічне значення. Вона включає Слов'янськ, місто, де Москва у 2014 році розпочала те, що вона назвала проросійським "сепаратистським" повстанням. Невдача Москви у захопленні міста, яке російська пропаганда зображує як колиску так званої "російської весни", після 12 років спроб може загострити критику з боку провоєнних націоналістів", - наголошує видання.

