Передача Донбасу не зупинить війну і ослабить Україну перед новим наступом РФ, - The New York Times

Чи віддасть Україна весь донбас

Будь-які поступки на Донбасі в межах мирної угоди не зупинять війну, а лише дозволять Росії накопичити сили для більш широкого наступу вглиб України.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Навіщо Росії весь Донбас?

Аналітики попереджають, що наполеглива вимога країни-агресорки передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя".

Зокрема, є побоювання, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Україну найпотужнішої лінії оборони на сході.

Частина Донецької області, яка нині під контролем України, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення РФ.

На думку аналітиків, якщо мирний план провалиться вже після передачі територій - Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України.

Вразливість України

"Втрата цих укріплень зробить Україну більш вразливою до будь-якої майбутньої російської атаки", - переконані аналітики.

Також зазначається, що захоплення решти Донеччини може допомогти диктатору Путіну сформувати наратив перемоги.

"Частина Донецької області, яку досі утримує Україна, має символічне значення. Вона включає Слов'янськ, місто, де Москва у 2014 році розпочала те, що вона назвала проросійським "сепаратистським" повстанням. Невдача Москви у захопленні міста, яке російська пропаганда зображує як колиску так званої "російської весни", після 12 років спроб може загострити критику з боку провоєнних націоналістів", - наголошує видання.

+31
Знищення росії - має бути ціллю Всього вільного світу. Інші варіанти не розглядаються - взагалі.
01.02.2026 11:12 Відповісти
+22
Дайте почитати Зеленському The New York Times, а то він хоче "досягти згоди щодо територіальних питань"
01.02.2026 11:13 Відповісти
+19
Дійшло хоч комусь в Трампонії !!!
01.02.2026 11:12 Відповісти
Знищення росії - має бути ціллю Всього вільного світу. Інші варіанти не розглядаються - взагалі.
01.02.2026 11:12 Відповісти
Хто тобі сказав, що не розглядаються, сі цзіньпінь? Чи подоляк на марафоні?
01.02.2026 11:19 Відповісти
До последнего не получится учитывая соотношение потерь на фронте .Все равно кто то да и останется.До последнего тобой воевать будет раша против той же Европы так что думай😆
01.02.2026 13:20 Відповісти
Дійшло хоч комусь в Трампонії !!!
01.02.2026 11:12 Відповісти
а навіщо тампону це ? В нього іншіх проблем вистачає, він по іншому мислить та має іншу мету - отримати премію, мати гарні стосутнки з ху*лом, навіть фото повісів

01.02.2026 11:23 Відповісти
Нууу, незалежні (тобто чесні) журналісти всюди і у всі часи були розумні і адекватні. США - не виняток.
01.02.2026 11:48 Відповісти
Дайте почитати Зеленському The New York Times, а то він хоче "досягти згоди щодо територіальних питань"
01.02.2026 11:13 Відповісти
Да невже не зрозуміло, що зелена мразота здасть усю України заради своєї індульгенції.
01.02.2026 11:50 Відповісти
а ти костя переконаний що рускі не використають тебе як презерватив а потім не кинуть проти Європи, чи ти з фсб ?
01.02.2026 14:56 Відповісти
Ну тут палка з двох кінців, коли два міста тримають оборону найбільшої країни Європи то це вже біда, а по друге внас що більше ніде укріплень не будували і що це значить Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України Джерело: https://censor.net/ua/n3598293, а в Україні і надалі в цей період будуть красти 🤬
01.02.2026 11:14 Відповісти
Та журналіст буквально написав таке- якщо зірвуться переговори вже після передачі територій то Україна буде у більш вразливій позиції. З цього виходить якщо не зірвуться то не буде.
01.02.2026 11:40 Відповісти
Саме так воно і є.
Угоди, про які Трамп весь час марить - це намагання допомогти ху"лу знищити Україну.
01.02.2026 11:16 Відповісти
Т.Е. Трамп опять без премии изобретателя динамита останется?
01.02.2026 11:17 Відповісти
Ага,треба воювати постійно - і тоді не почнеться нова війна. Чудова логіка.
01.02.2026 11:17 Відповісти
А якщо віддати найміцніші укріпрайони, то війна закінчиться?

Це на трускавецьких курсах такому вчать?
01.02.2026 11:22 Відповісти
Alex Rozhenko #597231 - ждун, прихильник ;руссково міра;.
01.02.2026 11:36 Відповісти
Ага, знаю я цю відому байку про "найміцніші укріпрайони", які за 12 років неможливо було побудувати в інших місцях. Називається: щільна житлова і промислова забудова шахтарських агломерацій.
01.02.2026 11:37 Відповісти
То чому ви, кацапи, їх вже 10 років не можете захопити? То ж все байки, чи не так?
01.02.2026 11:44 Відповісти
Там дуже гарні фортифікації - Слов"янськ Краматорськ Констянтинівка - 3 поверхи вниз - два вверх
01.02.2026 11:19 Відповісти
ТА ТИ ШО.....сказали те що навіть сліпий чи божевільний розуміє що після укріплень донбасу НІФІГА аж до Карпат
01.02.2026 11:24 Відповісти
На сколько я помню, Нобель сказал - " Изобретение динамита сделает войн невозможной". Теперь, правда кацапы воруют быстрее, чем деньги появляться. Можно ввести премию Сахарова ( изобретателя водородной бомбы) .Он, очень образованный человек думал, что МАКАКИ осознают, что у них в руках, но МАКАКИ кроме банана в руках больше ничего осознать не способны!
01.02.2026 11:24 Відповісти
Хах, колись думали що "ядерний паритет" зробить неможливим світові войни...
А вона вже йде!! В гібридному виконанні з 2008 року!! Навіть Тайланд з Камбоджею встиг трохи повоювати на танках Оплот. ( Пишуть що хороші танки, треба брати . А "кнр"-вське фуфло виявилося не боєздатним!! Майже все зламалося не в боях а напочатку " військової експлуатації" !!! Хоча кнр їм робить світовий піар, неначе такі " модні та технологічні" )
П. С. а якщо б вони воювали раптово проти червоних окупантів ? Тобто проти самих хто виробив ті танки ?)) думай те!!! Он в Гамериці заборонили ставити портові крани маде-ін "кнр" бо вони реалтайм щось там передають на сервери ... .... а то тим більше танки...
01.02.2026 17:40 Відповісти
Ну буде як з УРами Сталіна вздовж Збруча і в три смуги вглиб. На тиждень максимумі стримали німців а котрі з ДОтів трималися довше як Брестська фортеця, їх оминули і з часом залога сама здалася. Погано що ворог тепер вимагає окрім Лугандонії ще дві області на відміну від Стамбульських перемовин. І людей та озброєння у ворога не бракує.
01.02.2026 11:30 Відповісти
Ага, то давайте віддамо ворогу і все інше, тоді ворогу точно гірше стане. Зебільна логіка від прокацапського уіпана Андрія Макогона.
01.02.2026 11:56 Відповісти
Зебілам ще досі Порошенко в штани сере? Навіть у Польщі?
01.02.2026 12:13 Відповісти
Тю.... Якщо мати хаймарси, снаряди, ракети та дрони як додаток до УРів а не саме по собі!! Тоді УР буде 250 % ефективним !!
01.02.2026 17:42 Відповісти
Ще б такі розумні аналітики сказали, що Україні робити. А знаю, скажуть, що потрібно стати сталевим дикобразом і битись з руськими виродками вічно, до останнього українця.А європейці з американцями будуть проживати своє найкраще життя
01.02.2026 11:30 Відповісти
Так беги сдавайся мразь
01.02.2026 13:03 Відповісти
Випий таблетку, ти дуже збуджений
01.02.2026 17:39 Відповісти
Сталевий Лев потужно захищає... мамин Кібуц...
01.02.2026 17:08 Відповісти
Рудому покидьку на його акаунти пишіть,бо воно вдає ,що не розуміє(Насправді свідомо штовхає Україну до зникнення(((
01.02.2026 11:35 Відповісти
Якщо в Білому Домі вісить фото на якому Трамп поруч з ****** і на яке Донік можливо дивиться з гордістю, це ще не означає що Україна повинна віддати свої території плешивому недопалку.
01.02.2026 11:38 Відповісти
Тим часом про скору втрату Запоріжжя всі мовчать. Можливо що заради цього лідор і тягне час, щоб віддати побільше.
01.02.2026 11:47 Відповісти
А якщо відкрити кацапам шлях на Дніпро, то Запоріжжю відразу легше стане. Так, кацапе?
01.02.2026 11:58 Відповісти
Ти вже Дніпро захищаеш, клован ?
01.02.2026 12:41 Відповісти
А ти в кацапських заград-атрядах воюєш?
01.02.2026 12:44 Відповісти
Ахмед,як тобі не вірити, з таким щирим українським іменем
01.02.2026 14:06 Відповісти
Ага, а кацап Кравченко з українським прізвищем - ну ніколи ж такого не може бути!
01.02.2026 15:05 Відповісти
Ахметику ,скушай сала і не лізь в Україну
01.02.2026 15:11 Відповісти
Знову інших кличуть на смерть. Такі думки приймаються тільки з окопу! Он хапають людей і тягнуть силою людей, хіба хтось так вигравав війни? Був дух, була купа добровольців, все це вбили корупцією, жахливою несправедливістю, насильством проти одних і всіма благами для інших, хто давав присягу, не мусить воювати, все навпаки, а на людей з купою хвороб влаштували полювання.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
01.02.2026 11:58 Відповісти
100%
01.02.2026 12:33 Відповісти
Не ссы, кaцaп. Всегда найдутся в Украине воины, чтобы уничтожать вас. Никто просто так сдавать вам территории не будет, и не мечтай.
01.02.2026 13:17 Відповісти
Жить ты под кацапами точно долго не будешь .Так что оставь свои жалостливые тексты при себе.Хочешь не хочешь а воевать придеться и лучше это делать за свою страну чем стать предателем и воевать за интересы оккупанта.Мясник сырский все таки не гонит тебя на убой в такие мясные штурмы как гонит мясник герасимов где после них 10-15% состава только возвращаются и ты по большей части в обороне сидеть будешь и шанс вижить у тебя будет примерно 1:5 или1:8
01.02.2026 13:30 Відповісти
США не вторгались у Венесуелу і не анексували її території!
01.02.2026 13:44 Відповісти
Та невже, тупі журналюги знову відкрили Америку. Через десять років після всіх диванних аналітиків.
01.02.2026 12:05 Відповісти
Передача Донбасу виключена. Не можна, навіть, розглядати цей варіант. Трамп істерично продавлює добровільну згоду, бо він буде потім верещати на весь світ, що зупинив ще одну війну і вимагати медальку. А потрібно все зробити так, щоб його адміністрація працювала виключно згідно ось цього Закону: CAATSA (Public Law 115-44), зокрема 22 U.S. Code § 9546 (Ukrainian energy security). https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/9546 і не давати їм ніяких шансів з нього зістрибнути. Я, наприклад, направила запит для Конгресу. Можливо, це і мізер, але якщо це зроблять декілька тисяч людей, то вже вивернутися не вийде. Підписав Закон трамп, тому кивати в сторону Байдена він не зможе. Якщо Україна добровільно погодиться, а саме цього і вимагають під тиском, то ніби адміністрація трампа і Закон США не порушила.
01.02.2026 12:06 Відповісти
Там того Донбасу щодня все менше залишається, щоб віддавати. Два нещасні міста. Орки його і брати не будуть, якщо навіть погодимося, вони готуються штурмувати.
01.02.2026 12:09 Відповісти
Війну ніщо не зупинить. Навіть капітуляція України. Просто ***** воюватиме далі - вже з країнами Євросоюзу, і ти там будеш гарматним м'ясом, з їхнім "тцк" на забалуєш, не сховаєшся; розпитай лугандонців
01.02.2026 13:14 Відповісти
Ага днр жнром называют ,а тех детей что вывезли с лккупированных территорий уже готовят в военно-патриотических лагерях стать новым пушечным мясом и подохнуть в мясном штурме .Капитяция и сдача не принесет вам мира, только новую чуть отложенную во времени войну и в случае когда вами на этой войне будет командовать не сырский или залужный ,а раша и герасимов и гнать в окопы российское тцк то это будет в разы кровавее чем сейчас тем более чо их пропагандоны и сами об этом открыто говорят . Запомните это ухылянты позор и добровольная сдача врагу не принесет вам никакого мира
01.02.2026 13:38 Відповісти
це ти мені про що розказуєш?
Логіки не бачу
01.02.2026 15:47 Відповісти
укрепления построить можно и в другом месте, правда на это нужны мозги и бабосики потратить чего наши быдло "элиты" делать не хотят. В любом случае этл уже агония
01.02.2026 12:31 Відповісти
Не тільки це! А ще евакуювати населення!
+ Сепарація фільтрація, щоб ждуни не поселялися разом з Здоровими Громадянами та не лазили попід військовими об'єктами.
01.02.2026 17:03 Відповісти
как только откроют границы - ждуны выедут. Так даже лучше будет для всех
01.02.2026 17:06 Відповісти
американцям, як нашим найпалкішим вболівальникам, саме час десь на території росії відкрити другий фронт
01.02.2026 12:46 Відповісти
дофіга же ухилянтів та капітулянтів на цю гілку набігло...
01.02.2026 13:16 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/v-c-y-sistem-koordinat-mi-zhitimemo-2026-r-k---valer-y-pekar/183768#gsc.tab=0 На дотичну тему: Валерій Пекар, Про стратегії сторін:

Стратегія росії полягає в тому, щоб, по-перше, поклавши неміряну кількість людей, поступово просуватися на фронті; по-друге, атаками на інфраструктуру примусити суспільство погодитися на будь-які умови угоди; по-третє, залякуючи Європу, примусити її припинити підтримку України, а якщо не вийде, то дочекатися приходу до влади євроскептичних антиукраїнських популістів; четверте, обіцянками фантастично вигідних бізнес-проєктів тримати Трампа подалі від інструментів тиску на росію.

Стратегія України полягає в тому, щоб, по-перше, вбuвати більше окупантів, ніж Москва здатна мобілізовувати; по-друге, дальніми та середніми ударами вибивати логістику, військове виробництво та коштовні невідновлювальні ресурси (літаки, ППО тощо); по-третє, дальніми ударами вибивати нафтопереробку та нафтоекспорт, заганяючи російську економіку в дефіцит; четверте, схилити Європу до активніших дій; п'яте, постійними дипломатичними танцями тримати Трампа подалі від інструментів тиску на Україну.

Стратегія США полягає в тому, щоб, натиснувши на слабкого (в їхньому уявленні це Україна), швидко примусити його до угоди на умовах сильного, забезпечивши собі лаври миротворця, можливість зосередитися на інших питаннях та гарантію, що росія не колапсує й не потрапить в руки Китаю. Окрім того, треба розбити європейську єдність, щоб Європа не стала центром сили.

Стратегія Європи полягає в тому, щоб виграти час на переозброєння та розгортання збройних сил, на внутрішньополітичну та європейську консолідацію, на те, щоб пересидіти Трампа.

Стратегія Китаю полягає в тому, щоб дочекатися послаблення всіх сторін, остаточного розриву США з Європою, остаточного послаблення росії, та отримати необхідні ресурси, ринки збуту та майданчики розвитку без силових дій.

Стратегія всіх інших полягає в тому, щоб половити рибу у каламутній воді.

В цій системі координат ми житимемо 2026 рік.
01.02.2026 13:21 Відповісти
расія може покласти багато рабів та ресурсів заради манії своїх цілей!! Це їх історична парадигма!
Згадайте чи похитнулася влада політбюра / сталіна / большевізму після десятків мільонів втрат і розрухи другої світової ( 39 - 45 рр) ? ні !!! Цілком пережили ..... і ще й воювали і воювали, в т.ч. проти Лісових Братів, УПА, мусульманських народів та лагерних повстань !!

Тому ніяких напів-заходів. Переконувати світових лідерів що потрібні санкції що калічать економічну і політичну модель мордору. А не просто 20 пакетів " поговорити і засудити "
01.02.2026 16:58 Відповісти
Так вони 12 років цього вимагають !
Хочуть мати потужний плацдарм + ресурси в землі + поля і склади + міста + людський ресурс + збудовані Захисниками укріплення + контроль за каналами і водогонами. І прочая і прочая . Та ще й заощадять м'ясо орків і бомби/снаряди на штурмах " по адмін.граніци" .
В 2014- 15 їх сильно відкинули , а вони аж білою нафтою кадирівців обливалися від жаги заполучити Донбас до адмін.кордонів включно.
01.02.2026 16:47 Відповісти
01.02.2026 17:00 Відповісти
 
 