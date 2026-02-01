Передача Донбасу не зупинить війну і ослабить Україну перед новим наступом РФ, - The New York Times
Будь-які поступки на Донбасі в межах мирної угоди не зупинять війну, а лише дозволять Росії накопичити сили для більш широкого наступу вглиб України.
Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Навіщо Росії весь Донбас?
Аналітики попереджають, що наполеглива вимога країни-агресорки передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя".
Зокрема, є побоювання, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Україну найпотужнішої лінії оборони на сході.
Частина Донецької області, яка нині під контролем України, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення РФ.
На думку аналітиків, якщо мирний план провалиться вже після передачі територій - Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України.
Вразливість України
"Втрата цих укріплень зробить Україну більш вразливою до будь-якої майбутньої російської атаки", - переконані аналітики.
Також зазначається, що захоплення решти Донеччини може допомогти диктатору Путіну сформувати наратив перемоги.
"Частина Донецької області, яку досі утримує Україна, має символічне значення. Вона включає Слов'янськ, місто, де Москва у 2014 році розпочала те, що вона назвала проросійським "сепаратистським" повстанням. Невдача Москви у захопленні міста, яке російська пропаганда зображує як колиску так званої "російської весни", після 12 років спроб може загострити критику з боку провоєнних націоналістів", - наголошує видання.
Угоди, про які Трамп весь час марить - це намагання допомогти ху"лу знищити Україну.
Це на трускавецьких курсах такому вчать?
А вона вже йде!! В гібридному виконанні з 2008 року!! Навіть Тайланд з Камбоджею встиг трохи повоювати на танках Оплот. ( Пишуть що хороші танки, треба брати . А "кнр"-вське фуфло виявилося не боєздатним!! Майже все зламалося не в боях а напочатку " військової експлуатації" !!! Хоча кнр їм робить світовий піар, неначе такі " модні та технологічні" )
П. С. а якщо б вони воювали раптово проти червоних окупантів ? Тобто проти самих хто виробив ті танки ?)) думай те!!! Он в Гамериці заборонили ставити портові крани маде-ін "кнр" бо вони реалтайм щось там передають на сервери ... .... а то тим більше танки...
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворих, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили перемогти самотужки всю Туреччину.
Он, вчора розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
Логіки не бачу
+ Сепарація фільтрація, щоб ждуни не поселялися разом з Здоровими Громадянами та не лазили попід військовими об'єктами.
Стратегія росії полягає в тому, щоб, по-перше, поклавши неміряну кількість людей, поступово просуватися на фронті; по-друге, атаками на інфраструктуру примусити суспільство погодитися на будь-які умови угоди; по-третє, залякуючи Європу, примусити її припинити підтримку України, а якщо не вийде, то дочекатися приходу до влади євроскептичних антиукраїнських популістів; четверте, обіцянками фантастично вигідних бізнес-проєктів тримати Трампа подалі від інструментів тиску на росію.
Стратегія України полягає в тому, щоб, по-перше, вбuвати більше окупантів, ніж Москва здатна мобілізовувати; по-друге, дальніми та середніми ударами вибивати логістику, військове виробництво та коштовні невідновлювальні ресурси (літаки, ППО тощо); по-третє, дальніми ударами вибивати нафтопереробку та нафтоекспорт, заганяючи російську економіку в дефіцит; четверте, схилити Європу до активніших дій; п'яте, постійними дипломатичними танцями тримати Трампа подалі від інструментів тиску на Україну.
Стратегія США полягає в тому, щоб, натиснувши на слабкого (в їхньому уявленні це Україна), швидко примусити його до угоди на умовах сильного, забезпечивши собі лаври миротворця, можливість зосередитися на інших питаннях та гарантію, що росія не колапсує й не потрапить в руки Китаю. Окрім того, треба розбити європейську єдність, щоб Європа не стала центром сили.
Стратегія Європи полягає в тому, щоб виграти час на переозброєння та розгортання збройних сил, на внутрішньополітичну та європейську консолідацію, на те, щоб пересидіти Трампа.
Стратегія Китаю полягає в тому, щоб дочекатися послаблення всіх сторін, остаточного розриву США з Європою, остаточного послаблення росії, та отримати необхідні ресурси, ринки збуту та майданчики розвитку без силових дій.
Стратегія всіх інших полягає в тому, щоб половити рибу у каламутній воді.
В цій системі координат ми житимемо 2026 рік.
Згадайте чи похитнулася влада політбюра / сталіна / большевізму після десятків мільонів втрат і розрухи другої світової ( 39 - 45 рр) ? ні !!! Цілком пережили ..... і ще й воювали і воювали, в т.ч. проти Лісових Братів, УПА, мусульманських народів та лагерних повстань !!
Тому ніяких напів-заходів. Переконувати світових лідерів що потрібні санкції що калічать економічну і політичну модель мордору. А не просто 20 пакетів " поговорити і засудити "
Хочуть мати потужний плацдарм + ресурси в землі + поля і склади + міста + людський ресурс + збудовані Захисниками укріплення + контроль за каналами і водогонами. І прочая і прочая . Та ще й заощадять м'ясо орків і бомби/снаряди на штурмах " по адмін.граніци" .
В 2014- 15 їх сильно відкинули , а вони аж білою нафтою кадирівців обливалися від жаги заполучити Донбас до адмін.кордонів включно.
