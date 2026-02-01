Переговори України та РФ відтермінували після візиту Дмитрієва до США, -ЗМІ
Другий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні перенесли на кілька днів. Рішення ухвалили після контактів представників Росії та США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Зустріч США та РФ у Флориді
Консультації планували провести 1 лютого в Абу-Дабі. Тепер зустріч очікується 4 та 5 лютого.
31 січня у Флориді відбулися перемовини спецпредставників США та Росії. З американського боку участь брав Стів Віткофф. Росію представляв Кирило Дмитрієв.
Українська сторона участі у цих переговорах не брала. Деталі розмови офіційно не оприлюднювалися. Водночас сторони дали короткі публічні сигнали.
"Зустріч була продуктивною та конструктивною", – заявив Стів Віткофф. Він додав, що Росія демонструє готовність працювати над миром в Україні.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
А патріоти що моніторили інфопростір давно казали - біда йде. Шойгу давно анонсував плани по створенню концтаборів, приховуючи це "ісправітєльно-трудовимі мєстамі" для перевихування зеків. Багато росіянчіків хрюкали радісно, мовляв всіх же зеків треба до роботи, а не сидіти ото в камерах з пітухами ( що звісно скрєпа російської мужчської дрюжби )
Пора лідеров ЄС ДО ПЕРЕГОВОРІВ ДОЛУЧАТИ - хай на ті наглі ізраїльські морди авітькофа і дмітріева подивляться зблизька