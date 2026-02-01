Переговори України та РФ відтермінували після візиту Дмитрієва до США, -ЗМІ

Другий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні перенесли на кілька днів. Рішення ухвалили після контактів представників Росії та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зустріч США та РФ у Флориді

Консультації планували провести 1 лютого в Абу-Дабі. Тепер зустріч очікується 4 та 5 лютого.

31 січня у Флориді відбулися перемовини спецпредставників США та Росії. З американського боку участь брав Стів Віткофф. Росію представляв Кирило Дмитрієв.

Українська сторона участі у цих переговорах не брала. Деталі розмови офіційно не оприлюднювалися. Водночас сторони дали короткі публічні сигнали.

"Зустріч була продуктивною та конструктивною", – заявив Стів Віткофф. Він додав, що Росія демонструє готовність працювати над миром в Україні.

Мирні перемовини в ОАЕ

