УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ
6 606 27

Переговори України та РФ відтермінували після візиту Дмитрієва до США, -ЗМІ

Переговори перенесли на лютий після зустрічі РФ і США

Другий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні перенесли на кілька днів. Рішення ухвалили після контактів представників Росії та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зустріч США та РФ у Флориді

Консультації планували провести 1 лютого в Абу-Дабі. Тепер зустріч очікується 4 та 5 лютого.

31 січня у Флориді відбулися перемовини спецпредставників США та Росії. З американського боку участь брав Стів Віткофф. Росію представляв Кирило Дмитрієв.

Українська сторона участі у цих переговорах не брала. Деталі розмови офіційно не оприлюднювалися. Водночас сторони дали короткі публічні сигнали.

"Зустріч була продуктивною та конструктивною", – заявив Стів Віткофф. Він додав, що Росія демонструє готовність працювати над миром в Україні.

Також читайте: Передача Донбасу не зупинить війну і ослабить Україну перед новим наступом РФ, - The New York Times

Читайте: Угода між РФ та Україною близька в усьому, за винятком питань, які дійсно мають значення - Politico

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський

Автор: 

ОАЕ (430) перемовини (3747) США (26486) війна в Україні (8265)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
ПОРНОГРАФІЯ - ось що це. Просто старі педофіли керують планетою і роблять збочення над нормальними людьми. 90% "лідерів" оцих мають бути в психушці або в тюрмі

Файли Епштейна почитайте - і це лише те що до нас дійшло
показати весь коментар
01.02.2026 18:37 Відповісти
+18
кацапи демонструють готовність працювати над миром в Україні - як це виглядає вони показали ударом по автобусу з гірниками
показати весь коментар
01.02.2026 18:42 Відповісти
+7
Договорняк за спиною України триває.
показати весь коментар
01.02.2026 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОРНОГРАФІЯ - ось що це. Просто старі педофіли керують планетою і роблять збочення над нормальними людьми. 90% "лідерів" оцих мають бути в психушці або в тюрмі

Файли Епштейна почитайте - і це лише те що до нас дійшло
показати весь коментар
01.02.2026 18:37 Відповісти
Як казав Сі дайте їм ще повоювати! Тільки нам не дає повоювати наш Президент, не проводить мобілізацію, немає ким воювати! Якась гра всіх учасників переговорів проти України!
показати весь коментар
01.02.2026 18:40 Відповісти
Так як не проводе мобілізацію?
показати весь коментар
01.02.2026 18:50 Відповісти
Ти хочеш повоювати, а президент не дає? Тримає десь зв'язаним?
показати весь коментар
01.02.2026 19:30 Відповісти
Я вже давно воюю, а ти?
показати весь коментар
01.02.2026 20:50 Відповісти
кацапи демонструють готовність працювати над миром в Україні - як це виглядає вони показали ударом по автобусу з гірниками
показати весь коментар
01.02.2026 18:42 Відповісти
*********, завершують будівництво нових концТаборів на мордовії та удмуртії з колимою, як за часів совдепії ГУЛАГ2, для Українців!! !!
показати весь коментар
01.02.2026 18:58 Відповісти
Наше населення було байдуже вцілому / какаяразніца/ .
А патріоти що моніторили інфопростір давно казали - біда йде. Шойгу давно анонсував плани по створенню концтаборів, приховуючи це "ісправітєльно-трудовимі мєстамі" для перевихування зеків. Багато росіянчіків хрюкали радісно, мовляв всіх же зеків треба до роботи, а не сидіти ото в камерах з пітухами ( що звісно скрєпа російської мужчської дрюжби )
показати весь коментар
01.02.2026 21:04 Відповісти
І по роддому і по всім містам, і дронами по всій лінії фронту.
показати весь коментар
01.02.2026 21:00 Відповісти
Договорняк за спиною України триває.
показати весь коментар
01.02.2026 18:42 Відповісти
Договорняк - це коли хочуть до чогось домовитись. А тут трампівський підхід "дайте їм повоювати" в симбіозі з путінським "переговори під час війни" (чекістське ноу-хау). Двоє мразот, трамп і пу, чекають, коли ж вже Україна почне здаватись та все підпише.
показати весь коментар
01.02.2026 21:52 Відповісти
Так ***** ж для цього і послав свого лисого підАра в США.
показати весь коментар
01.02.2026 18:53 Відповісти
Невже кацапи не назбирали достатньо ракет і шахедів, щоб вдарити у розпал переговорів для зговірливості українців, тому і перенесли перемовини?
показати весь коментар
01.02.2026 18:54 Відповісти
Звучить так, наче розбили твої мрії.
показати весь коментар
01.02.2026 19:31 Відповісти
Це добрий знак, що не назбирали - так звучить краще?
показати весь коментар
01.02.2026 20:53 Відповісти
Як назбирають і вдарять стане легше ?
показати весь коментар
01.02.2026 19:06 Відповісти
Не легше, а срака знову буде нам. Ви на щось інше розраховуєте?
показати весь коментар
01.02.2026 20:55 Відповісти
ботоксному . уйлу нужны ещё жертвы, мясо и кровь! Беснуется маньячело)
показати весь коментар
01.02.2026 19:35 Відповісти
Продасть цей Дмітрієв жадібному дурнюТрампу Бруклінський міст.
показати весь коментар
01.02.2026 19:39 Відповісти
малороси, як до кремля добираються, зразу такі стають поважні і потужні, мов ковпаки золотої піхви пальчиком погрожують
показати весь коментар
01.02.2026 19:45 Відповісти
Цьому рудому дурню зараз не до нас - він на Іран націлився. Нафта за 3 тижні виросла на 10 дол., і якщо цей мудак не зупиниться буде ще більше. А москалі його тільки підбурюють вдарити.
показати весь коментар
01.02.2026 20:14 Відповісти
Нах...
показати весь коментар
01.02.2026 20:29 Відповісти
Тобто Ваві напишуть узгоджений ( тупіним і тромпом ) текст , щоб він вийшов і зачитав .... А в самих секретних додатках буде дуже протилежне ..
показати весь коментар
01.02.2026 20:58 Відповісти
Відкладають переговори до моменту , як морози спадуть і можно буде нагло бити по Україні усіма ракетами в ніч перед переговорами .
Пора лідеров ЄС ДО ПЕРЕГОВОРІВ ДОЛУЧАТИ - хай на ті наглі ізраїльські морди авітькофа і дмітріева подивляться зблизька
показати весь коментар
02.02.2026 02:30 Відповісти
привіз трампону ікри та відосіки від епштейна?
показати весь коментар
02.02.2026 09:35 Відповісти
ВІДТЕРМІНУВАЛИ, БО НІЯК НЕ МОЖУТЬ ПРИДУМАТИ ЧЕРГОВУ ПІДЛІСТЬ: ЯК МОЖНА НА*БАТИ УКРАЇНУ! АЛЕ ХРІН ЇМ В РИЛО! СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
02.02.2026 09:54 Відповісти
 
 