Глава МЗС Франції пояснив мету відновлення контактів Макрона з Путіним

Європейські країни не відкидають можливості прямих контактів з Росією для захисту власних інтересів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро виданню Libération.

Глава МЗС Франції наголосив, що діалог можливий лише за чітких умов. Йдеться про повну координацію дій з Україною та європейськими партнерами.

Позиція Франції щодо можливих контактів

Барро пояснив, що Париж ніколи не виключав принципової можливості переговорів. Водночас такі контакти мають бути прозорими та корисними для європейської безпеки.

"Франція не відкидала діалогу з Росією за умови повної прозорості з Україною", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що Європа повинна брати участь у процесах, які її безпосередньо стосуються. Це необхідно, аби рішення не ухвалювалися без європейської сторони.

Контакти з Кремлем і попередній досвід

Барро додав, що європейські держави мають зберігати власний канал спілкування з Росією. Європа залишається ключовим фінансовим та військовим союзником України.

Нагадаємо, останній прямий контакт Макрона з Путіним відбувся на початку 2022 року. Тоді французький президент відвідав Москву для спроби дипломатичної деескалації.

Сторони обговорювали зниження напруги навколо України. Однак реальних домовленостей досягти не вдалося. Менш ніж за тиждень Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Раніше Макрон заявляв про наміри відновити контакти з Путіним найближчим часом.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяву президента Франції роботою на публіку.

