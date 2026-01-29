Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон

Франція і надалі посилюватиме тиск на Росію, зокрема, нині триває робота над запровадженням нових санкцій на європейському рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон після розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Тиск на РФ

"Франція, як і раніше, рішуче налаштована посилювати тиск на Росію, доки вона відмовлятиметься укладати мир. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні та продовжуватимемо наші зусилля щодо припинення діяльності тіньового флоту", - йдеться в повідомленні.

Підтримка енергетики

Також Макрон згадав атаку РФ на пасажирський потяг у Харківській області, наголосивши, що Франція найрішучіше засуджує російські удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі.

"Зіткнувшись із цією надзвичайною ситуацією, ми вживаємо заходів. Після зустрічі G7+, яку співголовувала Франція, до України будуть направлені генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму", - зазначив він.

"Коаліція охочих"

За словами Макрона, Україна може розраховувати на Францію в межах "Коаліції охочих".

"Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку України та Європи. Ми переглянули переговори, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі. Ми погодилися, що європейці повинні бути повноцінно залучені до обговорень, які їх стосуються", - сказав французький президент.

Підтримка України

Також Макрон наголосив на підтримці України: "Позиція Франції чітка: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб вона могла захистити себе та перешкодити агресивній війні, яку розв'язує Росія".

