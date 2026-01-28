Новини Розмова Зеленського та Макрона
Україна невдовзі отримає від Франції генератори, - Зеленський після розмови з Макроном

Зеленський зустрівся з Макрон

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

Зеленський проінформував Макрона про ситуацію на фронті та російські втрати. Він також подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл пасажирського потяга на Харківщині.

"Обговорили дипломатичну роботу: зустрічі в Абу-Дабі та нові зустрічі, які можуть відбутися. Говорили й про боротьбу з російським тіньовим флотом. Емманюель розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні, розраховуємо на важливі рішення", - повідомив президент.

Допомога Франції

Із Макроном також обговорили, як посилити енергетичну стійкість України.

  • Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб, додав Зеленський.

Зеленський Володимир Франція Макрон Емманюель генератор
Топ коментарі
Чекаємо на нові генератори в ресторанах Кончі і в родичів фьодорова
28.01.2026 20:36 Відповісти
В офісі вже сінктанк влаштували як до французьких генераторів прикрутити 15 процентний шлагбаум
28.01.2026 20:36 Відповісти
Дякуємо, Франціє!
28.01.2026 20:36 Відповісти
"Енергетик" ввімкнув рубильник "Уряд-През" в положення "КЗ" (коротке замикання)
28.01.2026 20:21 Відповісти
28.01.2026 20:36 Відповісти
28.01.2026 20:36 Відповісти
28.01.2026 20:36 Відповісти
Цивілізовані країни поставляють гуманітарні генератори, а світло у Дніпрі 4 години на добу. А складається таке враження, що наші доморощені злодії гуманітарку продають.
28.01.2026 20:40 Відповісти
А мені?
28.01.2026 20:43 Відповісти
Генератор для єрмака випросив?Потужно
28.01.2026 21:28 Відповісти
все.що несе "зе" брехня і брехнею поганяє(історія його обіцянок з 2019 року) вказує саме на це...
28.01.2026 22:00 Відповісти
А шо їбонітових паличок для лохторату вже не достатньо?от біда.....
28.01.2026 22:49 Відповісти
Коли вже будуть писати Отримала, закупили, завезли? Анонсиками народ не зігрієш
29.01.2026 01:18 Відповісти
Ще один потужний надасть надпотужному. Поставку оплатить Міндіч? Чи Ваня Баканов? Тебе не гнітить,що твій друг зник? Поліція знайти не може. Вкрали ********? Інопланетяни?
29.01.2026 08:57 Відповісти
 
 