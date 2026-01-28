Україна невдовзі отримає від Франції генератори, - Зеленський після розмови з Макроном

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

Зеленський проінформував Макрона про ситуацію на фронті та російські втрати. Він також подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл пасажирського потяга на Харківщині.

"Обговорили дипломатичну роботу: зустрічі в Абу-Дабі та нові зустрічі, які можуть відбутися. Говорили й про боротьбу з російським тіньовим флотом. Емманюель розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні, розраховуємо на важливі рішення", - повідомив президент.

Допомога Франції

Із Макроном також обговорили, як посилити енергетичну стійкість України.

Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб, додав Зеленський.

