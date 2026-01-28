Украина вскоре получит от Франции генераторы, - Зеленский после разговора с Макроном

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

О чем говорили?

Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на фронте и российских потерях. Он также поблагодарил за слова соболезнования в связи с российскими ударами по гражданским и, в частности, обстрелом пассажирского поезда в Харьковской области.

"Обсудили дипломатическую работу: встречи в Абу-Даби и новые встречи, которые могут состояться. Говорили и о борьбе с российским теневым флотом. Эммануэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения", - сообщил президент.

Помощь Франции

С Макроном также обсудили, как усилить энергетическую устойчивость Украины.

В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб, добавил Зеленский.

