Украина вскоре получит от Франции генераторы, - Зеленский после разговора с Макроном
Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на фронте и российских потерях. Он также поблагодарил за слова соболезнования в связи с российскими ударами по гражданским и, в частности, обстрелом пассажирского поезда в Харьковской области.
"Обсудили дипломатическую работу: встречи в Абу-Даби и новые встречи, которые могут состояться. Говорили и о борьбе с российским теневым флотом. Эммануэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения", - сообщил президент.
Помощь Франции
С Макроном также обсудили, как усилить энергетическую устойчивость Украины.
- В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб, добавил Зеленский.
