Новости Разговор Зеленского с Макроном
1 017 13

Украина вскоре получит от Франции генераторы, - Зеленский после разговора с Макроном

Зеленский встретился с Макроном

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на фронте и российских потерях. Он также поблагодарил за слова соболезнования в связи с российскими ударами по гражданским и, в частности, обстрелом пассажирского поезда в Харьковской области.

"Обсудили дипломатическую работу: встречи в Абу-Даби и новые встречи, которые могут состояться. Говорили и о борьбе с российским теневым флотом. Эммануэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения", - сообщил президент.

Помощь Франции

С Макроном также обсудили, как усилить энергетическую устойчивость Украины.

  • В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб, добавил Зеленский.

Зеленский Владимир Франция Макрон Эмманюэль генератор
Топ комментарии
+9
Чекаємо на нові генератори в ресторанах Кончі і в родичів фьодорова
28.01.2026 20:36 Ответить
+4
В офісі вже сінктанк влаштували як до французьких генераторів прикрутити 15 процентний шлагбаум
28.01.2026 20:36 Ответить
+3
Дякуємо, Франціє!
28.01.2026 20:36 Ответить
"Енергетик" ввімкнув рубильник "Уряд-През" в положення "КЗ" (коротке замикання)
28.01.2026 20:21 Ответить
Цивілізовані країни поставляють гуманітарні генератори, а світло у Дніпрі 4 години на добу. А складається таке враження, що наші доморощені злодії гуманітарку продають.
28.01.2026 20:40 Ответить
А мені?
28.01.2026 20:43 Ответить
Генератор для єрмака випросив?Потужно
28.01.2026 21:28 Ответить
все.що несе "зе" брехня і брехнею поганяє(історія його обіцянок з 2019 року) вказує саме на це...
28.01.2026 22:00 Ответить
А шо їбонітових паличок для лохторату вже не достатньо?от біда.....
28.01.2026 22:49 Ответить
Коли вже будуть писати Отримала, закупили, завезли? Анонсиками народ не зігрієш
29.01.2026 01:18 Ответить
Ще один потужний надасть надпотужному. Поставку оплатить Міндіч? Чи Ваня Баканов? Тебе не гнітить,що твій друг зник? Поліція знайти не може. Вкрали ********? Інопланетяни?
29.01.2026 08:57 Ответить
 
 