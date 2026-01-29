РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9313 посетителей онлайн
Новости Помощь Франции Украине Давление на Россию
823 7

Франция будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями, - Макрон

Макрон о давлении на РФ

Франция и в дальнейшем будет усиливать давление на Россию, в частности, в настоящее время продолжается работа над введением новых санкций на европейском уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Давление на РФ

"Франция, как и прежде, решительно настроена усиливать давление на Россию, пока она будет отказываться заключать мир. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и будем продолжать наши усилия по прекращению деятельности теневого флота", - говорится в сообщении.

Поддержка энергетики

Также Макрон упомянул атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области, подчеркнув, что Франция самым решительным образом осуждает российские удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре.

Читайте также: Украина вскоре получит от Франции генераторы, - Зеленский после разговора с Макроном

"Столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией, мы принимаем меры. После встречи G7+, которую сопредседательствовала Франция, в Украину будут направлены генераторы, чтобы помочь населению пережить зиму", - отметил он.

"Коалиция желающих"

По словам Макрона, Украина может рассчитывать на Францию в рамках "Коалиции желающих".

"Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы. Мы пересмотрели переговоры, начавшиеся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы согласились, что европейцы должны быть полноценно вовлечены в обсуждения, которые их касаются", - сказал французский президент.

Читайте: Франция и Германия спорят о правилах использования 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, - Politico

Поддержка Украины

Также Макрон подчеркнул поддержку Украины: "Позиция Франции четкая: мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы она могла защитить себя и помешать агрессивной войне, которую развязывает Россия".

Читайте: США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

Макрон о давлении на РФ

Автор: 

санкции (12000) Франция (3703) Макрон Эмманюэль (1603)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужний посилювач.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:07 Ответить
Хоч би нічого не репнуло від тиску

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
29.01.2026 07:08 Ответить
Ого скільки тиску!!! Потужно.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:27 Ответить
Язиком.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:14 Ответить
Йди мемуари пиши, ахоче і рішуче.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:19 Ответить
подібні потужні ,,погрози,, звучать вже як сцени з одного кварталу.....синці вже залікував від свого бабидіда???
показать весь комментарий
29.01.2026 08:56 Ответить
 
 