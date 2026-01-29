Франция будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями, - Макрон

Франция и в дальнейшем будет усиливать давление на Россию, в частности, в настоящее время продолжается работа над введением новых санкций на европейском уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Давление на РФ

"Франция, как и прежде, решительно настроена усиливать давление на Россию, пока она будет отказываться заключать мир. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и будем продолжать наши усилия по прекращению деятельности теневого флота", - говорится в сообщении.

Поддержка энергетики

Также Макрон упомянул атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области, подчеркнув, что Франция самым решительным образом осуждает российские удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре.

Читайте также: Украина вскоре получит от Франции генераторы, - Зеленский после разговора с Макроном

"Столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией, мы принимаем меры. После встречи G7+, которую сопредседательствовала Франция, в Украину будут направлены генераторы, чтобы помочь населению пережить зиму", - отметил он.

"Коалиция желающих"

По словам Макрона, Украина может рассчитывать на Францию в рамках "Коалиции желающих".

"Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы. Мы пересмотрели переговоры, начавшиеся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы согласились, что европейцы должны быть полноценно вовлечены в обсуждения, которые их касаются", - сказал французский президент.

Читайте: Франция и Германия спорят о правилах использования 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, - Politico

Поддержка Украины

Также Макрон подчеркнул поддержку Украины: "Позиция Франции четкая: мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы она могла защитить себя и помешать агрессивной войне, которую развязывает Россия".

Читайте: США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон