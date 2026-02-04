ЕС известно, что РФ атакует спутники. Есть инструменты для реагирования, - Еврокомиссия
В Европе знают об атаках России на спутники и другие космические активы Евросоюза. Их могут обнаруживать и сдерживать.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно
"Нацеливание на европейские космические активы или спутники – это то, чем Россия занималась годами, если не десятилетиями... Мы очень хорошо знакомы с этой проблемой", – сказал он.
Ренье отметил, что для защиты космических активов ЕС в свете таких потенциальных атак у Евросоюза есть ряд инструментов реагирования.
"Во-первых, у нас есть Galileo, который уже существует и способен обнаруживать и сдерживать такие атаки. Кроме того, недавно мы сделали шаг вперед в наших четырех европейских флагманских программах, которые мы предложили в нашей дорожной карте обороны", - пояснил спикер.
Также, по его словам, ЕС вместе с государствами-членами внедряет флагманский проект Европейский космический щит (European Space Schield) "именно для защиты наших спутников и космических активов".
"Мы знаем, что Россия это делает, и мы готовы противостоять этому, если возникнет необходимость", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее издание FT сообщило, чтоРоссия могла перехватить связь как минимум 10 европейских спутников.
