ЕС известно, что РФ атакует спутники. Есть инструменты для реагирования, - Еврокомиссия

В Европе знают об атаках России на спутники и другие космические активы Евросоюза. Их могут обнаруживать и сдерживать.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Нацеливание на европейские космические активы или спутники – это то, чем Россия занималась годами, если не десятилетиями... Мы очень хорошо знакомы с этой проблемой", – сказал он.

Ренье отметил, что для защиты космических активов ЕС в свете таких потенциальных атак у Евросоюза есть ряд инструментов реагирования.

Читайте также: ЕС планирует создать собственную платформу обмена военными данными без США к 2030 году, - Euractiv

"Во-первых, у нас есть Galileo, который уже существует и способен обнаруживать и сдерживать такие атаки. Кроме того, недавно мы сделали шаг вперед в наших четырех европейских флагманских программах, которые мы предложили в нашей дорожной карте обороны", - пояснил спикер.

Также, по его словам, ЕС вместе с государствами-членами внедряет флагманский проект Европейский космический щит (European Space Schield) "именно для защиты наших спутников и космических активов".

"Мы знаем, что Россия это делает, и мы готовы противостоять этому, если возникнет необходимость", - подытожил он.

Читайте также: Эстония профинансирует закупку спутников Starlink для Украины

Что предшествовало?

Ранее издание FT сообщило, чтоРоссия могла перехватить связь как минимум 10 европейских спутников.

Читайте также: Евросоюз расширяет спутниковую систему. В 2027 году она должна охватить всю Землю