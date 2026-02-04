Новости Россия глушит спутниковую связь
ЕС известно, что РФ атакует спутники. Есть инструменты для реагирования, - Еврокомиссия

В Европе знают об атаках России на спутники и другие космические активы Евросоюза. Их могут обнаруживать и сдерживать.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

"Нацеливание на европейские космические активы или спутники – это то, чем Россия занималась годами, если не десятилетиями... Мы очень хорошо знакомы с этой проблемой", – сказал он.

Ренье отметил, что для защиты космических активов ЕС в свете таких потенциальных атак у Евросоюза есть ряд инструментов реагирования.

"Во-первых, у нас есть Galileo, который уже существует и способен обнаруживать и сдерживать такие атаки. Кроме того, недавно мы сделали шаг вперед в наших четырех европейских флагманских программах, которые мы предложили в нашей дорожной карте обороны", - пояснил спикер.

Также, по его словам, ЕС вместе с государствами-членами внедряет флагманский проект Европейский космический щит (European Space Schield) "именно для защиты наших спутников и космических активов".

"Мы знаем, что Россия это делает, и мы готовы противостоять этому, если возникнет необходимость", - подытожил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Еврокомиссия россия спутник Евросоюз
інструменти глубокої стурбованості?
04.02.2026 16:04 Ответить
Ну по перше це тільки теорія, по друге старлінк літають не так високо, а по третє відсутність інтернету нашкодить тільки нам, бо війну піхота на піхоту ми не витягнемо. Не беручи до уваги ще й всесвітній хаос.
04.02.2026 16:12 Ответить
Сама головна зброя то занепокоєння. Нє щоб з Україною один раз влатати ***** кацапам і забути на десятиліття.
04.02.2026 16:06 Ответить
выразите озабоченость?
04.02.2026 16:12 Ответить
Я знаю хто царапає мені автівку, я впевнений хто ріже мені шини, а бачив особисто хто розбив лобове. Чому не реагую? Реагую. Потужною срачкою.
04.02.2026 16:19 Ответить
 
 