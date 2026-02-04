Россия могла перехватить связь как минимум 10 европейских спутников, - FT

Российские космические аппараты могли перехватить связь как минимум десяти ключевых спутников европейских стран, что создает риски для безопасности правительственной и военной информации.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейские службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Два российских космических аппарата могли вмешаться в работу ряда спутников государств Европы. По оценкам специалистов, такие действия способны вызвать не только перехват сигнала, но и технические сбои в работе спутников или даже их падение с орбиты.

Под угрозой оказалась конфиденциальная информация, которую передавали спутники, в частности секретные правительственные сообщения и отдельные военные данные.

Европейские военные и гражданские космические ведомства уже несколько лет отслеживают активность российских аппаратов "Луч-1" и "Луч-2". По их наблюдениям, эти объекты неоднократно совершали подозрительные маневры вблизи других спутников.

С момента запуска в 2023 году "Луч-2" приближался как минимум к 17 европейским спутникам.

В FT отмечают, что разведывательная информация, собранная Россией в космосе, может быть использована для координации гибридных атак против европейских стран, в частности в сфере кибератак.

Дзеркальної відповіді, звісно, не буде. І недзеркальної - теж не буде.
І не тому, що технологічної можливості немає.
04.02.2026 10:54 Ответить
цікаво, шо зробили б китайози, якби кацапня із їхніми супутниками таке витворяла?
04.02.2026 10:58 Ответить
Зовсім трошки прикрутили постачання компонентів для дронів - і ************** б одразу дриснули на інший кінець Землі.
04.02.2026 11:01 Ответить
А шифри можна продати.
Або викласти на сайті для геймерів...
04.02.2026 11:07 Ответить
Та це газета нагнітає. Це все одно, що «перехопити» базову станцію мобільного звʼязку. Якщо абоненти наглухо відбиті дебіли, то вони можуть напряму замовляти звʼязок через оператора гру в москвє.
04.02.2026 13:43 Ответить
Європейці реально бояться ***** і на землі, і у космосі. Ніякої відповіді на злочини кремлівського щура та його одічалих нама, тільки констатація і все. ***** борзе і буде йти далі, допоки не отримає пістюлю прямо у ніс, так, щоб кровʼю захлинувся.
04.02.2026 11:10 Ответить
>Під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали супутники, зокрема секретні урядові повідомлення та окремі військові дані.

якщо дауни не шифрували дані, то хто їм винен?
04.02.2026 11:15 Ответить
Все завжди шифрується. Але будь-який шифр можна зламати. Німці мали «Енігму» шифр якої дуже довго ніхто не міг зламати. Але центр британської розвідки «Station X» зробив це.
04.02.2026 12:34 Ответить
one time pad не зламаєте, та навіть умовний TLS1.3 теж
04.02.2026 13:12 Ответить
Кацапські шпигуни скрізь, отримати ключ до шифру справа часу.
04.02.2026 13:27 Ответить
це не допоможе з ефимерними ключами
04.02.2026 14:04 Ответить
Успіхів вам «зламати будь-який шифр»! Станете мультимільярдером! Ви, без перебільшення, зміните весь ******** світ і перевернете економіки всіх країн світу.
🤦‍♂️
04.02.2026 13:47 Ответить
 
 