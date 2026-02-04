Россия могла перехватить связь как минимум 10 европейских спутников, - FT
Российские космические аппараты могли перехватить связь как минимум десяти ключевых спутников европейских стран, что создает риски для безопасности правительственной и военной информации.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейские службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Два российских космических аппарата могли вмешаться в работу ряда спутников государств Европы. По оценкам специалистов, такие действия способны вызвать не только перехват сигнала, но и технические сбои в работе спутников или даже их падение с орбиты.
Под угрозой оказалась конфиденциальная информация, которую передавали спутники, в частности секретные правительственные сообщения и отдельные военные данные.
Европейские военные и гражданские космические ведомства уже несколько лет отслеживают активность российских аппаратов "Луч-1" и "Луч-2". По их наблюдениям, эти объекты неоднократно совершали подозрительные маневры вблизи других спутников.
С момента запуска в 2023 году "Луч-2" приближался как минимум к 17 европейским спутникам.
В FT отмечают, что разведывательная информация, собранная Россией в космосе, может быть использована для координации гибридных атак против европейских стран, в частности в сфере кибератак.
