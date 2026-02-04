УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18340 відвідувачів онлайн
Новини Супутниковий зв’язок ЄС
3 333 13

Росія могла перехопити зв’язок щонайменше 10 європейських супутників, - FT

супутник

Російські космічні апарати могли перехопити зв’язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що створює ризики для безпеки урядової та військової інформації.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейські служби безпеки, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Два російські космічні апарати могли втрутитися в роботу низки супутників держав Європи. За оцінками фахівців, такі дії здатні спричинити не лише перехоплення сигналу, а й технічні збої в роботі супутників або навіть їхнє падіння з орбіти.

Під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали супутники, зокрема секретні урядові повідомлення та окремі військові дані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобільні оператори припинили платити фізособам за надання генераторів для підтримки зв’язку – мало охочих

Європейські військові та цивільні космічні відомства вже кілька років відстежують активність російських апаратів "Луч-1" та "Луч-2". За їхніми спостереженнями, ці об’єкти неодноразово здійснювали підозрілі маневри поблизу інших супутників.

З моменту запуску у 2023 році "Луч-2" наближався щонайменше до 17 європейських супутників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розширює супутникову систему. У 2027 році вона має охопити всю Землю

У FT зазначають, що розвідувальна інформація, зібрана Росією в космосі, може бути використана для координації гібридних атак проти європейських країн, зокрема у сфері кібератак.

Автор: 

росія (69977) зв’язок (445) супутник (337)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Дзеркальної відповіді, звісно, не буде. І недзеркальної - теж не буде.
І не тому, що технологічної можливості немає.
показати весь коментар
04.02.2026 10:54 Відповісти
+5
Європейці реально бояться ***** і на землі, і у космосі. Ніякої відповіді на злочини кремлівського щура та його одічалих нама, тільки констатація і все. ***** борзе і буде йти далі, допоки не отримає пістюлю прямо у ніс, так, щоб кровʼю захлинувся.
показати весь коментар
04.02.2026 11:10 Відповісти
+3
Успіхів вам «зламати будь-який шифр»! Станете мультимільярдером! Ви, без перебільшення, зміните весь ******** світ і перевернете економіки всіх країн світу.
🤦‍♂️
показати весь коментар
04.02.2026 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дзеркальної відповіді, звісно, не буде. І недзеркальної - теж не буде.
І не тому, що технологічної можливості немає.
показати весь коментар
04.02.2026 10:54 Відповісти
цікаво, шо зробили б китайози, якби кацапня із їхніми супутниками таке витворяла?
показати весь коментар
04.02.2026 10:58 Відповісти
Зовсім трошки прикрутили постачання компонентів для дронів - і ************** б одразу дриснули на інший кінець Землі.
показати весь коментар
04.02.2026 11:01 Відповісти
А шифри можна продати.
Або викласти на сайті для геймерів...
показати весь коментар
04.02.2026 11:07 Відповісти
Та це газета нагнітає. Це все одно, що «перехопити» базову станцію мобільного звʼязку. Якщо абоненти наглухо відбиті дебіли, то вони можуть напряму замовляти звʼязок через оператора гру в москвє.
показати весь коментар
04.02.2026 13:43 Відповісти
Європейці реально бояться ***** і на землі, і у космосі. Ніякої відповіді на злочини кремлівського щура та його одічалих нама, тільки констатація і все. ***** борзе і буде йти далі, допоки не отримає пістюлю прямо у ніс, так, щоб кровʼю захлинувся.
показати весь коментар
04.02.2026 11:10 Відповісти
>Під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали супутники, зокрема секретні урядові повідомлення та окремі військові дані.

якщо дауни не шифрували дані, то хто їм винен?
показати весь коментар
04.02.2026 11:15 Відповісти
Все завжди шифрується. Але будь-який шифр можна зламати. Німці мали «Енігму» шифр якої дуже довго ніхто не міг зламати. Але центр британської розвідки «Station X» зробив це.
показати весь коментар
04.02.2026 12:34 Відповісти
one time pad не зламаєте, та навіть умовний TLS1.3 теж
показати весь коментар
04.02.2026 13:12 Відповісти
Кацапські шпигуни скрізь, отримати ключ до шифру справа часу.
показати весь коментар
04.02.2026 13:27 Відповісти
це не допоможе з ефимерними ключами
показати весь коментар
04.02.2026 14:04 Відповісти
Успіхів вам «зламати будь-який шифр»! Станете мультимільярдером! Ви, без перебільшення, зміните весь ******** світ і перевернете економіки всіх країн світу.
🤦‍♂️
показати весь коментар
04.02.2026 13:47 Відповісти
 
 