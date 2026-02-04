Росія могла перехопити зв’язок щонайменше 10 європейських супутників, - FT

Російські космічні апарати могли перехопити зв’язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що створює ризики для безпеки урядової та військової інформації.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейські служби безпеки, передає Цензор.НЕТ.

Два російські космічні апарати могли втрутитися в роботу низки супутників держав Європи. За оцінками фахівців, такі дії здатні спричинити не лише перехоплення сигналу, а й технічні збої в роботі супутників або навіть їхнє падіння з орбіти.

Під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали супутники, зокрема секретні урядові повідомлення та окремі військові дані.

Європейські військові та цивільні космічні відомства вже кілька років відстежують активність російських апаратів "Луч-1" та "Луч-2". За їхніми спостереженнями, ці об’єкти неодноразово здійснювали підозрілі маневри поблизу інших супутників.

З моменту запуску у 2023 році "Луч-2" наближався щонайменше до 17 європейських супутників.

У FT зазначають, що розвідувальна інформація, зібрана Росією в космосі, може бути використана для координації гібридних атак проти європейських країн, зокрема у сфері кібератак.