ЕС планирует создать собственную платформу обмена военными данными без США к 2030 году, - Euractiv

Европейский Союз работает над созданием платформы для обмена военными и оборонными данными между странами-членами без участия Соединенных Штатов

Речь идет о платформе под названием Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта (DAIDS), которая должна обеспечить безопасный обмен конфиденциальной информацией в сфере обороны между государствами ЕС.

В настоящее время страны Евросоюза используют различных национальных и иностранных поставщиков для хранения и передачи чувствительных данных, что создает фрагментированную и несовместимую систему. Значительная часть такой инфраструктуры имеет американское происхождение, что, по мнению Брюсселя, представляет потенциальную уязвимость.

Еврокомиссия еще в прошлом году предложила создать "надежную, безопасную и совместимую среду данных" в рамках оборонной дорожной карты до 2030 года. Ожидается, что к этому времени DAIDS будет полностью готова к использованию.

ЕС уже заключил контракты с компаниями, которые будут заниматься разработкой платформы. Следующим этапом должно стать поощрение государств-членов к совместным закупкам технологий, совместимых с будущим европейским пространством оборонных данных.

Согласно документам, в 2029-2030 годах DAIDS планируют интегрировать в повседневную деятельность вооруженных сил и оборонных ведомств стран ЕС. Как отмечает Euractiv, проект является частью более широкого курса Евросоюза на уменьшение зависимости от США в сфере безопасности и оборонных технологий.

Планів ГРОМАДЙО!!
Але московська агентура, активно і дієво, гадить в країнах ЄС і НАТО уже вчора!! Меркель і шредер з шольцем, це знають дуже добре, але чомусь мовчать?!?! Мабуть, вони чекають на шашлики і парад з росгвардію ******???
03.02.2026 12:09 Ответить
Планувальники ви наші!
Досвід у кого запозичили?
03.02.2026 12:25 Ответить
Зачем так торопится. У 2040 как раз порешаете. А там можно будет и про собственную разведку подумать. Тут главное не спешить, чтобы не напортачить.
03.02.2026 12:33 Ответить
 
 