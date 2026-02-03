ЕС планирует создать собственную платформу обмена военными данными без США к 2030 году, - Euractiv

Европейский Союз работает над созданием платформы для обмена военными и оборонными данными между странами-членами без участия Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о платформе под названием Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта (DAIDS), которая должна обеспечить безопасный обмен конфиденциальной информацией в сфере обороны между государствами ЕС.

В настоящее время страны Евросоюза используют различных национальных и иностранных поставщиков для хранения и передачи чувствительных данных, что создает фрагментированную и несовместимую систему. Значительная часть такой инфраструктуры имеет американское происхождение, что, по мнению Брюсселя, представляет потенциальную уязвимость.

Еврокомиссия еще в прошлом году предложила создать "надежную, безопасную и совместимую среду данных" в рамках оборонной дорожной карты до 2030 года. Ожидается, что к этому времени DAIDS будет полностью готова к использованию.

ЕС уже заключил контракты с компаниями, которые будут заниматься разработкой платформы. Следующим этапом должно стать поощрение государств-членов к совместным закупкам технологий, совместимых с будущим европейским пространством оборонных данных.

Согласно документам, в 2029-2030 годах DAIDS планируют интегрировать в повседневную деятельность вооруженных сил и оборонных ведомств стран ЕС. Как отмечает Euractiv, проект является частью более широкого курса Евросоюза на уменьшение зависимости от США в сфере безопасности и оборонных технологий.