Франция отметила существенное влияние НААУ на проведение реформ в сфере верховенства права в Украине
29 января в Париже состоялась рабочая встреча представителей Национальной ассоциации адвокатов Украины и Национального совета адвокатов Франции (Conseil National des Barreaux, CNB).
С французской стороны в ней приняли участие президент CNB Жюли Кутюрье (Julie Couturier), вице-президент Мари-Эме Пейрон (Marie-Aimee Peyron), а также представители совета.
Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в рамках меморандума и Дорожной карты ЕС
Украинские и французские адвокаты сосредоточились на развитии сотрудничества в рамках меморандума, подписанного в 2023 году, который закладывает основу для системного взаимодействия между адвокатурами двух стран, обмена опытом и реализации совместных инициатив в вопросах независимости адвокатуры и верховенства права.
Адвокаты обсудили возможные направления содействия выполнению Дорожной карты по вопросам верховенства права, одобренной распоряжением Кабмина от 14.05.2025 № 475-р с целью выполнения обязательств Украины, предусмотренных переговорной рамкой Европейского Союза.
Стороны сфокусировали внимание на вопросах, касающихся организации профессии и деятельности органов адвокатского самоуправления. В частности, речь шла о дисциплинарных процедурах, подходах к повышению профессионального уровня адвокатов, порядке выборов в органы самоуправления и институциональной структуре адвокатуры.
Ранее, 2 января, состоялось первое организационное заседание Рабочей группы по выполнению Дорожной карты по вопросам верховенства права в части реформирования адвокатуры. Кроме Ж.Кутюрье и М-Э.Пейрон, участие в работе тогда подтвердили директор юридического департамента CNB Жеральдин Кавайе и ее коллега из CNB Фредерик Тепер.
"Конечно, сегодня вы знаете, что имеете всю нашу поддержку в этой работе. Я вижу всю проделанную работу. Это впечатляет. Всегда очень важно организовать реформу правосудия, реформу адвокатуры и обеспечить независимость адвокатуры... И работать с вами, применяя нашу экспертизу по всем этим вопросам — дисциплины, деонтологии, этики, организации, поступления и экзаменов для поступления в профессию", — отметила г-жа Пейрон.
Диалог с Expertise France и участие адвокатуры в реформах
В контексте подготовки изменений в законодательство об адвокатуре участники мероприятия подчеркнули значение институционального диалога с Expertise France (французским государственным агентством международного технического сотрудничества) как исполнителем проекта ЕС "Право-Justice". В частности, речь шла о необходимости привлечения представителей института адвокатуры к формированию следующей фазы проекта, поскольку институциональное участие профессионального сообщества важно для корректной оценки качества реформ и реального состояния верховенства права.
Ранее в Украине фиксировались проблемы взаимодействия проекта с НААУ как профессиональной организацией, определенной законом, и связанный с этим риск выработки рекомендаций без надлежащих консультаций с адвокатурой.
В связи с этим председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова надеется, что сотрудничество с CNB и конструктивный диалог с Expertise France будут способствовать эффективному участию адвокатуры в подготовке четвертой фазы проекта ЕС "Право-Justice". Национальный совет адвокатов Франции со своей стороны подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству, в частности, в процессе выполнения задач, определенных Дорожной картой.
Кроме того, состоялась встреча украинской делегации с молодежным комитетом Парижской адвокатуры, что рассматривается как дополнительный канал профессиональной коммуникации и обмена практиками между молодыми адвокатами.
- Напомним, ранее в Брюсселе открыли офис Национальной ассоциации адвокатов Украины. Германия готова помочь с адаптацией украинского законодательства об адвокатуре к стандартам ЕС.
