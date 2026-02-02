Франція відзначила суттєвий вплив НААУ на проведення реформ у сфері верховенства права в Україні

29 січня в Парижі відбулася робоча зустріч представників Національної асоціації адвокатів України та Національної ради адвокатів Франції (Conseil National des Barreaux, CNB).

З французької сторони у ній взяли участь президент CNB Жулі Кутюрьє (Julie Couturier), віцепрезидент Марі-Еме Пейрон (Marie-Aimee Peyron), а також представники ради.

Про це повідомили в Національній асоціації адвокатів України, передає Цензор.НЕТ.

Співпраця в межах меморандуму та Дорожньої карти ЄС

Українські та французькі адвокати зосередилися на розвитку співпраці в межах меморандуму, підписаного у 2023 році, який закладає основу для системної взаємодії між адвокатурами двох країн, обміну досвідом та реалізації спільних ініціатив у питаннях незалежності адвокатури та верховенства права.

Адвокати обговорили можливі напрями сприяння виконанню Дорожньої карти з питань верховенства права, схваленої розпорядженням Кабміну від 14.05.2025 № 475-р з метою виконання зобов'язань України, передбачених переговорною рамкою Європейського Союзу.

Сторони сфокусували увагу на питаннях, що стосуються організації професії і діяльності органів адвокатського самоврядування. Зокрема, йшлося про дисциплінарні процедури, підходи до підвищення професійного рівня адвокатів, порядок виборів до органів самоврядування та інституційну структуру адвокатури.

Раніше, 2 січня, відбулося перше організаційне засідання Робочої групи з виконання Дорожньої карти з питань верховенства права в частині реформування адвокатури. Крім Ж.Кутюрьє та М-Е.Пейрон, участь у роботі тоді підтвердили директор юридичного департаменту CNB Жеральдін Кавайє та її колега з CNB Фредерік Тепер.

"Звісно, сьогодні ви знаєте, що маєте всю нашу підтримку в цій роботі. Я бачу всю виконану роботу. Це вражає. Завжди дуже важливо організувати реформу правосуддя, реформу адвокатури та забезпечити незалежність адвокатури… І працювати з вами, застосовуючи нашу експертизу з усіх цих питань — дисципліни, деонтології, етики, організації, вступу та іспитів для вступу до професії", - відзначила пані Пейрон.

Діалог з Expertise France та участь адвокатури в реформах

У контексті підготовки змін до законодавства про адвокатуру учасники заходу наголосили на значенні інституційного діалогу з Expertise France (французького державного агентства міжнародного технічного співробітництва), як виконавця проєкту ЄС "Право-Justice". Зокрема, йшлося про необхідність залучення представників інституту адвокатури до формування наступної фази проєкту, оскільки інституційна участь професійної спільноти є важливою для коректної оцінки якості реформ і реального стану верховенства права.

Раніше в Україні фіксувалися проблеми взаємодії проєкту з НААУ як професійною організацією, визначеною законом, і пов'язаний із цим ризик вироблення рекомендацій без належних консультацій з адвокатурою.

У звʼязку із цим голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова сподівається, що співпраця з CNB та конструктивний діалог з Expertise France сприятимуть ефективній участі адвокатури у підготовці четвертої фази проєкту ЄС "Право-Justice". Національна рада адвокатів Франції зі свого боку підтвердила готовність до подальшої співпраці, зокрема, у процесі виконання завдань, визначених Дорожньою картою.

Крім того, відбулася зустріч української делегації з молодіжним комітетом Паризької адвокатури, що розглядається як додатковий канал професійної комунікації та обміну практиками між молодими адвокатами.

Нагадаємо, раніше, в Брюсселі відкрили офіс Національної асоціації адвокатів України. Німеччина готова допомогти з адаптацією українського законодавства щодо адвокатури до стандартів ЄС.

