Збільшення імпорту СПГ зі США не створить нової енергетичної залежності, - Єврокомісія

Європейський Союз не вбачає ризику формування енергетичної залежності від Сполучених Штатів через зростання імпорту американського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, збільшення імпорту енергоносіїв зі США є складовою стратегії поетапної відмови ЄС від російських енергоносіїв, відповідне законодавство щодо якої набуває чинності найближчим часом.

"Імпорт більшої кількості енергоносіїв зі Сполучених Штатів є частиною нашої стратегії поетапної відмови від імпорту енергоносіїв із Росії, законодавство щодо якої буквально набуває чинності завтра", - заявила Ітконен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продажі Tesla в Європі торік упали на 27%. При цьому загальна кількість реєстрацій електромобілів зросла на 30%, – Bloomberg

Вона зазначила, що Європейський Союз реалізує цю політику шляхом диверсифікації джерел постачання та розподілу ризиків.

"З 2022 року, коли Росія розпочала війну в Україні, США стали важливим джерелом імпорту газу до Європейського Союзу. І є одна річ, яку я хочу дуже чітко пояснити: імпорт ЄС із США, американський СПГ, не можна порівнювати з довоєнною залежністю, яку ми мали від Росії", - наголосила речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу, - Сійярто

Анна-Кайса Ітконен нагадала, що до повномасштабного вторгнення Росія забезпечувала близько 45% імпорту газу в ЄС, причому постачання здійснювалися трубопроводами, які контролювалися однією державною компанією.

"По-друге, Росія часто і неодноразово використовувала енергоносії як зброю протягом останніх десятиліть. По-третє, на відміну від трубопровідного газу, СПГ є глобальним і ліквідним ринком, він пропонує більше варіантів диверсифікації для Європейського Союзу", - пояснила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ за стіл переговорів

За словами речниці, саме це робить залежність від СПГ більш керованою.

"Таким чином, це робить нашу залежність від СПГ набагато більш керованою порівняно з нашою залежністю від імпорту трубопровідного газу… Наш імпорт із США, СПГ, який ми купуємо у США, не можна порівнювати із ситуацією, в якій ми були до 2022 року", - додала Ітконен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готується повністю заборонити імпорт сталі з Росії та Білорусі: що відомо про новий законопроєкт?

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа знайшла заміну російському газу, але побоюється нової залежності, ‒ Reuters