Збільшення імпорту СПГ зі США не створить нової енергетичної залежності, - Єврокомісія
Європейський Союз не вбачає ризику формування енергетичної залежності від Сполучених Штатів через зростання імпорту американського скрапленого природного газу (СПГ).
Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, збільшення імпорту енергоносіїв зі США є складовою стратегії поетапної відмови ЄС від російських енергоносіїв, відповідне законодавство щодо якої набуває чинності найближчим часом.
"Імпорт більшої кількості енергоносіїв зі Сполучених Штатів є частиною нашої стратегії поетапної відмови від імпорту енергоносіїв із Росії, законодавство щодо якої буквально набуває чинності завтра", - заявила Ітконен.
Вона зазначила, що Європейський Союз реалізує цю політику шляхом диверсифікації джерел постачання та розподілу ризиків.
"З 2022 року, коли Росія розпочала війну в Україні, США стали важливим джерелом імпорту газу до Європейського Союзу. І є одна річ, яку я хочу дуже чітко пояснити: імпорт ЄС із США, американський СПГ, не можна порівнювати з довоєнною залежністю, яку ми мали від Росії", - наголосила речниця.
Анна-Кайса Ітконен нагадала, що до повномасштабного вторгнення Росія забезпечувала близько 45% імпорту газу в ЄС, причому постачання здійснювалися трубопроводами, які контролювалися однією державною компанією.
"По-друге, Росія часто і неодноразово використовувала енергоносії як зброю протягом останніх десятиліть. По-третє, на відміну від трубопровідного газу, СПГ є глобальним і ліквідним ринком, він пропонує більше варіантів диверсифікації для Європейського Союзу", - пояснила вона.
За словами речниці, саме це робить залежність від СПГ більш керованою.
"Таким чином, це робить нашу залежність від СПГ набагато більш керованою порівняно з нашою залежністю від імпорту трубопровідного газу… Наш імпорт із США, СПГ, який ми купуємо у США, не можна порівнювати із ситуацією, в якій ми були до 2022 року", - додала Ітконен.
