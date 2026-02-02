Увеличение импорта СПГ из США не создаст новой энергетической зависимости, - Еврокомиссия

Европейский Союз не видит риска формирования энергетической зависимости от Соединенных Штатов из-за роста импорта американского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, увеличение импорта энергоносителей из США является частью стратегии поэтапного отказа ЕС от российских энергоносителей, соответствующее законодательство по которой вступает в силу в ближайшее время.

"Импорт большего количества энергоносителей из Соединенных Штатов является частью нашей стратегии поэтапного отказа от импорта энергоносителей из России, законодательство по которой буквально вступает в силу завтра", - заявила Итконен.

Она отметила, что Европейский Союз реализует эту политику путем диверсификации источников поставок и распределения рисков.

"С 2022 года, когда Россия начала войну в Украине, США стали важным источником импорта газа в Европейский Союз. И есть одна вещь, которую я хочу очень четко объяснить: импорт ЕС из США, американский СПГ, нельзя сравнивать с довоенной зависимостью, которую мы имели от России", - подчеркнула пресс-секретарь.

Анна-Кайса Итконен напомнила, что до полномасштабного вторжения Россия обеспечивала около 45% импорта газа в ЕС, причем поставки осуществлялись по трубопроводам, которые контролировались одной государственной компанией.

"Во-вторых, Россия часто и неоднократно использовала энергоносители как оружие в течение последних десятилетий. В-третьих, в отличие от трубопроводного газа, СПГ является глобальным и ликвидным рынком, он предлагает больше вариантов диверсификации для Европейского Союза", - пояснила она.

По словам пресс-секретаря, именно это делает зависимость от СПГ более управляемой.

"Таким образом, это делает нашу зависимость от СПГ гораздо более управляемой по сравнению с нашей зависимостью от импорта трубопроводного газа. Наш импорт из США, СПГ, который мы покупаем в США, нельзя сравнивать с ситуацией, в которой мы были до 2022 года", - добавила Итконен.

