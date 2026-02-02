Увеличение импорта СПГ из США не создаст новой энергетической зависимости, - Еврокомиссия
Европейский Союз не видит риска формирования энергетической зависимости от Соединенных Штатов из-за роста импорта американского сжиженного природного газа (СПГ).
Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, увеличение импорта энергоносителей из США является частью стратегии поэтапного отказа ЕС от российских энергоносителей, соответствующее законодательство по которой вступает в силу в ближайшее время.
"Импорт большего количества энергоносителей из Соединенных Штатов является частью нашей стратегии поэтапного отказа от импорта энергоносителей из России, законодательство по которой буквально вступает в силу завтра", - заявила Итконен.
Она отметила, что Европейский Союз реализует эту политику путем диверсификации источников поставок и распределения рисков.
"С 2022 года, когда Россия начала войну в Украине, США стали важным источником импорта газа в Европейский Союз. И есть одна вещь, которую я хочу очень четко объяснить: импорт ЕС из США, американский СПГ, нельзя сравнивать с довоенной зависимостью, которую мы имели от России", - подчеркнула пресс-секретарь.
Анна-Кайса Итконен напомнила, что до полномасштабного вторжения Россия обеспечивала около 45% импорта газа в ЕС, причем поставки осуществлялись по трубопроводам, которые контролировались одной государственной компанией.
"Во-вторых, Россия часто и неоднократно использовала энергоносители как оружие в течение последних десятилетий. В-третьих, в отличие от трубопроводного газа, СПГ является глобальным и ликвидным рынком, он предлагает больше вариантов диверсификации для Европейского Союза", - пояснила она.
По словам пресс-секретаря, именно это делает зависимость от СПГ более управляемой.
"Таким образом, это делает нашу зависимость от СПГ гораздо более управляемой по сравнению с нашей зависимостью от импорта трубопроводного газа. Наш импорт из США, СПГ, который мы покупаем в США, нельзя сравнивать с ситуацией, в которой мы были до 2022 года", - добавила Итконен.
Що передувало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
-
Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.
