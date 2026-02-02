Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа, - Сийярто
Венгрия обратилась в Суд Европейского Союза с иском об отмене Регламента REPowerEU, который предусматривает запрет импорта российских энергоносителей, в частности газа, в ЕС.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.
Глава венгерского МИД заявил, что Будапешт требует аннулирования регламента, поскольку считает его противоречащим базовым нормам Европейского Союза.
Иск основан на трех ключевых аргументах:
Во-первых, запрет импорта энергоносителей, по мнению Будапешта, может вводиться только в рамках санкционной политики, которая требует единогласного решения всех государств-членов, тогда как REPowerEU был принят как инструмент торговой политики.
Во-вторых, венгерская сторона подчеркивает, что договоры ЕС прямо закрепляют право каждого государства-члена самостоятельно определять источники и поставщиков энергии.
Третьим аргументом Сийярто назвал принцип энергетической солидарности, который, по его словам, обязывает ЕС гарантировать безопасность энергоснабжения для всех стран блока. Венгрия считает, что запрет импорта российского газа нарушает этот принцип и создает риски для ее энергетической безопасности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
-
Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.
поганою мітлою із ЄС , так як вони живуть за рахунок
ЄС , а тим часом Орбан і Сійярто , набивають свої кишені
баблом із кацапстану !!
Нафтогазодолари є вагомим джерелом фінансування виробництва рос.ракет і геранів з Старлінками і пзрк,які атакують країну,наносячи величезну шкоду економіці.
А на публіку видають,ніби ворогують з керівниками Угорщини.
Треба ще раз вдарити.
Нагадати.