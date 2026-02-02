Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия обратилась в Суд Европейского Союза с иском об отмене Регламента REPowerEU, который предусматривает запрет импорта российских энергоносителей, в частности газа, в ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

Глава венгерского МИД заявил, что Будапешт требует аннулирования регламента, поскольку считает его противоречащим базовым нормам Европейского Союза.

Иск основан на трех ключевых аргументах:

Во-первых, запрет импорта энергоносителей, по мнению Будапешта, может вводиться только в рамках санкционной политики, которая требует единогласного решения всех государств-членов, тогда как REPowerEU был принят как инструмент торговой политики.

Во-вторых, венгерская сторона подчеркивает, что договоры ЕС прямо закрепляют право каждого государства-члена самостоятельно определять источники и поставщиков энергии.

Третьим аргументом Сийярто назвал принцип энергетической солидарности, который, по его словам, обязывает ЕС гарантировать безопасность энергоснабжения для всех стран блока. Венгрия считает, что запрет импорта российского газа нарушает этот принцип и создает риски для ее энергетической безопасности.

Что предшествовало?

Сійрято, не швиди. Не подобається ЄС виводь країну звідти. І буде тобі щастя.
02.02.2026 16:04 Ответить
Їбанутим немає спокою
02.02.2026 16:05 Ответить
Виходьте з ЄС , та ставайте новим улусом орчачої орди )))
02.02.2026 16:10 Ответить
Кацапоугорці розважаються
02.02.2026 16:02 Ответить
Давно пора продажних угорців гнати
поганою мітлою із ЄС , так як вони живуть за рахунок
ЄС , а тим часом Орбан і Сійярто , набивають свої кишені
баблом із кацапстану !!
02.02.2026 17:01 Ответить
Мало їх радянські чекісти били по морді.
02.02.2026 16:15 Ответить
Тобто Туреччина зараз газ в сросії не купує?
02.02.2026 16:16 Ответить
Миші проти сиру... Дотації з ЄС, газ з боліт, непогано влаштувалися підари.
02.02.2026 16:17 Ответить
Якщо орбан це дупа путіна то сіярто це його очко. Два обізнаний виродка розташувалися в єс
02.02.2026 16:29 Ответить
Пусть выходят из ЕС.
02.02.2026 16:32 Ответить
Так нехай виходять з ЄС, якщо їм там так не подобається
02.02.2026 17:31 Ответить
в ще є один дуже хороший суд : - Спортлото
02.02.2026 18:11 Ответить
Те саме з рос.нафтою: треба до суду подавати тих,хто дозволяє транзит їх по своїй території.
Нафтогазодолари є вагомим джерелом фінансування виробництва рос.ракет і геранів з Старлінками і пзрк,які атакують країну,наносячи величезну шкоду економіці.
А на публіку видають,ніби ворогують з керівниками Угорщини.
02.02.2026 19:31 Ответить
Угорщина заборонила в'їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба».
Треба ще раз вдарити.
Нагадати.
02.02.2026 20:00 Ответить
 
 