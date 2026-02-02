Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа, - Сийярто

Венгрия обратилась в Суд Европейского Союза с иском об отмене Регламента REPowerEU, который предусматривает запрет импорта российских энергоносителей, в частности газа, в ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД заявил, что Будапешт требует аннулирования регламента, поскольку считает его противоречащим базовым нормам Европейского Союза.

Иск основан на трех ключевых аргументах:

Во-первых, запрет импорта энергоносителей, по мнению Будапешта, может вводиться только в рамках санкционной политики, которая требует единогласного решения всех государств-членов, тогда как REPowerEU был принят как инструмент торговой политики.

Во-вторых, венгерская сторона подчеркивает, что договоры ЕС прямо закрепляют право каждого государства-члена самостоятельно определять источники и поставщиков энергии.

Третьим аргументом Сийярто назвал принцип энергетической солидарности, который, по его словам, обязывает ЕС гарантировать безопасность энергоснабжения для всех стран блока. Венгрия считает, что запрет импорта российского газа нарушает этот принцип и создает риски для ее энергетической безопасности.

