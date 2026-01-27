Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за "бесстыдного вмешательства" в парламентские выборы

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало на разговор украинского посла в Будапеште из-за якобы попыток Украины повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление МИД Венгрии

По словам Сийярто, в течение последних недель президент Украины и украинское правительство якобы проводили "открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию" вмешательства в выборы Венгрии.

"Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД в Будапеште. Мы не будем терпеть никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на их результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса", - заявил венгерский министр.

Сейярто подчеркнул, что право решать будущее страны принадлежит исключительно венгерскому народу.

"Только венгерский народ может решать будущее Венгрии. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и, конечно, не в Киеве. Мы будем защищать наш суверенитет всеми возможными средствами!" - добавил глава МИД Венгрии.

Что предшествовало?

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.

Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".

Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.

26 января Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

