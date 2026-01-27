Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за "бесстыдного вмешательства" в парламентские выборы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало на разговор украинского посла в Будапеште из-за якобы попыток Украины повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление МИД Венгрии

По словам Сийярто, в течение последних недель президент Украины и украинское правительство якобы проводили "открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию" вмешательства в выборы Венгрии.

"Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД в Будапеште. Мы не будем терпеть никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на их результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса", - заявил венгерский министр.

Сейярто подчеркнул, что право решать будущее страны принадлежит исключительно венгерскому народу.

"Только венгерский народ может решать будущее Венгрии. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и, конечно, не в Киеве. Мы будем защищать наш суверенитет всеми возможными средствами!" - добавил глава МИД Венгрии.

Что предшествовало?

  • На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.
  • Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".
  • Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.
  • 26 января Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

Топ комментарии
+9
Якби Україна втрутилась , ви б здриснули!А так немає на кого гавкати от і біситесь..
27.01.2026 17:18 Ответить
+4
Що, мавпи чухонські, обкакались?
27.01.2026 17:31 Ответить
+2
Пуйловські проститутки вже зарані шукають на кого б це повішати свій провал на виборах.
27.01.2026 17:35 Ответить
Напевно грамоту Зеленскому передадуть від партії Орбана. Бо Зеля своїм тупим гавканням на мадярів, сприяв різкому підскоку рейтингу Орбана.
27.01.2026 17:08 Ответить
Такий вже характер - кожній бочці затичка.Ніяк не навчиться дипломатично і багатозначно промовчати,все в ньому грає той Квартал,де на кожний ляп треба було відповісти ще більшим ляпом.А між тим його кумир,з якого Зєля намагається брати приклад колись сказав - "я ніколи не жалкував коли лишній раз промовчав.Я жалкував лише тоді,коли лишній раз щось сказав"...
27.01.2026 17:38 Ответить
Сибіга,відкликай посла з Угорщини. Там немає чого робити до квітня.
27.01.2026 17:39 Ответить
От , як би і справді втрутились ... або хоча б нафтопровід "Дружба" їм перекрили ...
Мрії ... мрії ...
27.01.2026 17:45 Ответить
Я ж кажу - "мелеш, шопопало"... А "неустойку" і штрафи, за невиконання умов тристоронньої угоди, Росії та Угорщині, ТИ платить будеш?
27.01.2026 18:03 Ответить
Ніт .
Платити будеш ти - бо дурні платять завжди
А по факту - про "форс-мажор" щось чув ? А що в нас війна з кацапами - тобі відомо ?
27.01.2026 18:07 Ответить
Ідіоте! "Форс-мажор" теж виникає не "на пустому місці". Форс-мажорні обставини - це надзвичайні та невідворотні події (війна, стихійні лиха, епідемії, заборони влади), які об'єктивно унеможливлюють виконання договірних зобов'язань. Вони звільняють від відповідальності (штрафів, пені) за невиконання, але не скасовують сам обов'язок виконати умови. Факт підтверджується сертифікатом https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf Торгово-промислової палати України.
Але сама війна тут не може буть визнана такими обставинами, бо вона не вплинула на перекачку... Тут "форс-мажорні обставини, скоріше, можуть буть визнані для Росії - коли вона не зможе качать нафту, з-за ударів "птахів Мадяра", по нафтопроводу на території Смоленщини...
Але що "пеньку" пояснювать правознавство...
27.01.2026 18:16 Ответить
Форс-мажорні обставини будуть об'єктивними, якщо розвалити вщент станцію перекачки в Унечі. Якщо відремонтують - то те ж саме вище, в Новозибкові.
27.01.2026 18:44 Ответить
Яр, виявляється, форс-мажор для Орбана стався таки на території України!
Даю пост нижче
28.01.2026 03:24 Ответить
Тут не для Орбана "форс-мажор"... Тут все складніше...
Орбану, в даній ситуації, якраз, все "в мінус"... Кацапи нанесли удар в тій точці, де вже немає резервних нафтосховищ нафтопроводу, які можуть почать перекачку нафти в систему, поки ми, як країна транзитер, відновимо нафтопровід. Тобто, скоро насоси мадярські, почнуть смоктать пустоту... "Форс-мажор", від удару по нафтопроводу, нафти в трубу не додасть...
"В мінус" підуть і кацапи - бо "форс-мажору", для них, від перебоїв з поставками, не буде - вони самі винуватці цих перебоїв. Вони втрачають вплив на Орбана та Фіцо, бо нема чим розплачуваться за їх "бикування", в ЄС. Втрачають гроші від експорту нафти.
А ми "в плюсах"... У нас є "форс-мажор" - війна і напад кацапів, з нанесенням удару по нашій ділянці нафтопроводу. І, саме головне - Орбана (і Фіцо - бо Словаччина сидить на відгалуженні "Дружби", з території Угорщини), "посадили на сраку". Всередині Угорщини і Словаччини встає загроза паливної кризи, спровокованої саме їх "бикуванням". Вони втрачають "бабло" кацапське, від гендлювання російською нафтою.
От побачиш - зараз Орбан з Фіцо, будуть "з штанів вискакувать", щоб зробить усе можливе, для відновлення ушкоджень нафтопроводу. Знайдуть і гроші, і матеріали, і можуть навіть запропонувать допомогу ремонтними бригадами...
28.01.2026 04:07 Ответить
а нам тим ремонтникам-мад'ярам - заборонити в'їзд в Україну. Під надуманим приводом, наприклад: заборонили же Мадяру заїзжати в Угорщину; от і маєте ответочку.
28.01.2026 04:32 Ответить
Та ну... Не треба вподобляться Орбану... Я не знаю обставин, але можна знайти й інший привід... А може і його не треба буде - якщо в угоді обумовлено відновлення, ремонт, чи профілактика, силами України...
28.01.2026 04:36 Ответить
Дайте Сіярто полизати вареник Безуглій і він заспокоїться.
27.01.2026 19:01 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18417 нардеп «ЄС» Михайло Бондар:
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди. Москаль сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
«ЄС» давно вимагає зупинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», завдяки якому держава-агресор отримує мільярди для війни проти України.
Наголошували нашим європейським партнерам про необхідність припинити купівлю нафти та інших енергоресурсів у країни агресора, а також зупинити її транспортування вздовж європейського узбережжя.

ЗІ: https://t.me/dragonspech/9691 висновок Дмитра Каленчука-Вовнянка:
Якщо довго дивитися на річку, можна побачити як по ній пропливе труп ворога. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити як вона виходить заміж. Якщо довго дивитися нв нафтопровід "Дружба" можна побачити як Москва знищує його сама. Навіть без нашої участі.
28.01.2026 03:28 Ответить
 
 