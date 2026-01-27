Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за "бесстыдного вмешательства" в парламентские выборы
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало на разговор украинского посла в Будапеште из-за якобы попыток Украины повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление МИД Венгрии
По словам Сийярто, в течение последних недель президент Украины и украинское правительство якобы проводили "открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию" вмешательства в выборы Венгрии.
"Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД в Будапеште. Мы не будем терпеть никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на их результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса", - заявил венгерский министр.
Сейярто подчеркнул, что право решать будущее страны принадлежит исключительно венгерскому народу.
"Только венгерский народ может решать будущее Венгрии. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и, конечно, не в Киеве. Мы будем защищать наш суверенитет всеми возможными средствами!" - добавил глава МИД Венгрии.
Что предшествовало?
- На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.
- Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".
- Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.
- 26 января Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мрії ... мрії ...
Платити будеш ти - бо дурні платять завжди
А по факту - про "форс-мажор" щось чув ? А що в нас війна з кацапами - тобі відомо ?
Але сама війна тут не може буть визнана такими обставинами, бо вона не вплинула на перекачку... Тут "форс-мажорні обставини, скоріше, можуть буть визнані для Росії - коли вона не зможе качать нафту, з-за ударів "птахів Мадяра", по нафтопроводу на території Смоленщини...
Але що "пеньку" пояснювать правознавство...
Даю пост нижче
Орбану, в даній ситуації, якраз, все "в мінус"... Кацапи нанесли удар в тій точці, де вже немає резервних нафтосховищ нафтопроводу, які можуть почать перекачку нафти в систему, поки ми, як країна транзитер, відновимо нафтопровід. Тобто, скоро насоси мадярські, почнуть смоктать пустоту... "Форс-мажор", від удару по нафтопроводу, нафти в трубу не додасть...
"В мінус" підуть і кацапи - бо "форс-мажору", для них, від перебоїв з поставками, не буде - вони самі винуватці цих перебоїв. Вони втрачають вплив на Орбана та Фіцо, бо нема чим розплачуваться за їх "бикування", в ЄС. Втрачають гроші від експорту нафти.
А ми "в плюсах"... У нас є "форс-мажор" - війна і напад кацапів, з нанесенням удару по нашій ділянці нафтопроводу. І, саме головне - Орбана (і Фіцо - бо Словаччина сидить на відгалуженні "Дружби", з території Угорщини), "посадили на сраку". Всередині Угорщини і Словаччини встає загроза паливної кризи, спровокованої саме їх "бикуванням". Вони втрачають "бабло" кацапське, від гендлювання російською нафтою.
От побачиш - зараз Орбан з Фіцо, будуть "з штанів вискакувать", щоб зробить усе можливе, для відновлення ушкоджень нафтопроводу. Знайдуть і гроші, і матеріали, і можуть навіть запропонувать допомогу ремонтними бригадами...
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди. Москаль сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
«ЄС» давно вимагає зупинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», завдяки якому держава-агресор отримує мільярди для війни проти України.
Наголошували нашим європейським партнерам про необхідність припинити купівлю нафти та інших енергоресурсів у країни агресора, а також зупинити її транспортування вздовж європейського узбережжя.
ЗІ: https://t.me/dragonspech/9691 висновок Дмитра Каленчука-Вовнянка:
Якщо довго дивитися на річку, можна побачити як по ній пропливе труп ворога. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити як вона виходить заміж. Якщо довго дивитися нв нафтопровід "Дружба" можна побачити як Москва знищує його сама. Навіть без нашої участі.