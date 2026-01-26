Орбан поручил вызвать посла Украины из-за "грубых оскорблений" от Зеленского и "вмешательства в выборы"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в якобы политических атаках на Венгрию с целью вмешательства в парламентские выборы страны и приказал вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.
Об этом политик заявил в видео на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинения Орбана
Венгерский министр заявил, что на прошлой неделе украинские политические лидеры, и даже сам президент Украины, "высказали грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".
"Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", - заявил Орбан.
Поэтому, утверждает премьер Венгрии, сегодня он поручил своему министру иностранных дел Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Будапеште.
"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - пообещал Орбан.
Что предшествовало?
- На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.
- Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".
- Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.
перекручуваннях та фальсіфікаціях...
мабуть,закінчив школу кгб
ідеюгроші.
Підігрує Орбану у цьому як може..
Газ ,через Україну , йому справно йде весь час !
Викликали, а він болт положив