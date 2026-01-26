Новости
Орбан поручил вызвать посла Украины из-за "грубых оскорблений" от Зеленского и "вмешательства в выборы"

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в якобы политических атаках на Венгрию с целью вмешательства в парламентские выборы страны и приказал вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

Об этом политик заявил в видео на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

Обвинения Орбана

Венгерский министр заявил, что на прошлой неделе украинские политические лидеры, и даже сам президент Украины, "высказали грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

"Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", - заявил Орбан.

Поэтому, утверждает премьер Венгрии, сегодня он поручил своему министру иностранных дел Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Будапеште.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - пообещал Орбан.

Что предшествовало?

  • На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.
  • Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".
  • Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.

Венгрия (2556) Зеленский Владимир (24112) Орбан Виктор (833)
Топ комментарии
+12
"Дружбу" надо к другой трубе подключить - канализационной. Чтоб орбана и его приятелей затопило говном 🥹
26.01.2026 20:50 Ответить
+11
Ти гля- кремлівська жаба образилася.

26.01.2026 20:50 Ответить
+8
Я не розумію, навіщо цій істоті стільки уваги? Може хватить допомогати йому не зникнути з усіх чптів? Нахріна він кому потрібен?
26.01.2026 20:48 Ответить
Який "здібний" учень кремля у
перекручуваннях та фальсіфікаціях...
мабуть,закінчив школу кгб
26.01.2026 20:47 Ответить
Як ****** наказав йому робити/гадити, так орбан і батрачить або просто гадить в ЄС і НАТО!!!
26.01.2026 20:54 Ответить
Зеленьський робить все, щоб Орбана знову перевибрали на прем'єра. Два російських агента допомагуть один одному всередені власних країн. Експлуатуючи розбрат між державами.
26.01.2026 21:24 Ответить
Я не розумію, навіщо цій істоті стільки уваги? Може хватить допомогати йому не зникнути з усіх чптів? Нахріна він кому потрібен?
26.01.2026 20:48 Ответить
Відсотк на виборах не на його користь - піднімає рейтинг (намагається)
26.01.2026 20:49 Ответить
26.01.2026 20:50 Ответить
зебр жалко
26.01.2026 22:10 Ответить
Послати їх МЗС ***** і нікуди не ходити - сказати: "Зайняті. Підіть *****".
26.01.2026 20:50 Ответить
26.01.2026 20:50 Ответить
а що, вище старшини він не дослужився?
26.01.2026 21:03 Ответить
Він не за звання служить,а за ідею гроші.
26.01.2026 21:11 Ответить
Зеленьський зробить все, щоб не тільки Орбан дослужився, а що б угорці в черговий раз Орбана прем'єром зробили..
Підігрує Орбану у цьому як може..
26.01.2026 21:29 Ответить
Ойой, як страшно. І що буде?
26.01.2026 20:54 Ответить
Орбан Зелі має вклонитись в пояс і подякувати. Після його тупих наїздів на Орбана, і Мадярщину, рейтинг Орбана стрімко поліз вверх.
26.01.2026 20:59 Ответить
Нахрена ці фантазії? Який рейтинг? Куди поліз?
26.01.2026 21:06 Ответить
Які образи? - за твою поведінку до України тебе потрібно ******* поки не всерешся а потім ******* за те шо всрався
26.01.2026 21:01 Ответить
Коли вже ті вибори в Угорщині щоб забути нарешті про цю кремлівську бл@дь з її маячнею.
26.01.2026 21:04 Ответить
12 квітня
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Hungarian_parliamentary_election
26.01.2026 21:36 Ответить
Думаєте українські патріоти з угорськими паспортами якось впливають на ситуацію?
27.01.2026 02:35 Ответить
Вони його знову виберуть.

.
27.01.2026 02:40 Ответить
Мені здається, що саме посол Угорщини в Україні повинен стояти раком на килимі в Міністерстві закордонних справ України в режимі 24/7
26.01.2026 21:19 Ответить
зєлєнскій і Діод. Трешова парочка
26.01.2026 21:24 Ответить
26.01.2026 22:35 Ответить
Дешева гра на публіку .
Газ ,через Україну , йому справно йде весь час !
26.01.2026 21:45 Ответить
Хромая утка!!! Ты кто такой?! Давай до свидания!!!
26.01.2026 22:33 Ответить
Кріворожецький бидляк вчився у підворотнях на райьоні. Мати зайвих ворогів - це все йього. Думати мізьками - а нахріна - бидляк, куплений підляком буде плюватись дерьмом - так як і 1+1 та богуцька - їм теж гнида відстьогує з тих доларів, чи евро, шо баканов отримав від спецслужб раші за здачу України та вивіз 6 машин на передоні вторгнення. А дещо приховали - для таких потрібних.
26.01.2026 22:45 Ответить
А не піти можна?
Викликали, а він болт положив
27.01.2026 02:41 Ответить
Оце зачепили гімно. Воно і так смердюче, а тут ще й палкою ткнули. Тепер нестерпно вонятиме ще довго.
27.01.2026 04:35 Ответить
 
 