Орбан поручил вызвать посла Украины из-за "грубых оскорблений" от Зеленского и "вмешательства в выборы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в якобы политических атаках на Венгрию с целью вмешательства в парламентские выборы страны и приказал вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

Обвинения Орбана

Венгерский министр заявил, что на прошлой неделе украинские политические лидеры, и даже сам президент Украины, "высказали грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

"Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", - заявил Орбан.

Поэтому, утверждает премьер Венгрии, сегодня он поручил своему министру иностранных дел Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Будапеште.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - пообещал Орбан.

Что предшествовало?

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.

Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".

Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.

