Орбан доручив викликати посла України через "грубі образи" від Зеленського та "втручання у вибори"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в нібито політичних атаках на Угорщину з метою втручання у парламентські вибори країни й наказав викликати на розмову українського посла в Будапешті.
Про це політик заявив у відео на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Звинувачення Орбана
Угорський міністр заявив, що минулого тижня українські політичні лідери, і навіть сам президент України, "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".
"Наші органи національної безпеки проаналізували цю останню атаку України й дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", - заявив Орбан.
Тому, стверджує прем'єр Угорщини, сьогодні він доручив своєму міністру закордонних справ Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Будапешті.
"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - пообіцяв Орбан.
Що передувало?
- Минулого тижня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на ляпас". У промові він не уточнив, про якого Віктора йдеться.
- Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".
- Також Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.
