3 760 28

Орбан доручив викликати посла України через "грубі образи" від Зеленського та "втручання у вибори"

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в нібито політичних атаках на Угорщину з метою втручання у парламентські вибори країни й наказав викликати на розмову українського посла в Будапешті.

Про це політик заявив у відео на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Звинувачення Орбана

Угорський міністр заявив, що минулого тижня українські політичні лідери, і навіть сам президент України, "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".

"Наші органи національної безпеки проаналізували цю останню атаку України й дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", - заявив Орбан.

Тому, стверджує прем'єр Угорщини, сьогодні він доручив своєму міністру закордонних справ Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Будапешті.

"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - пообіцяв Орбан.

Що передувало?

  • Минулого тижня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на ляпас". У промові він не уточнив, про якого Віктора йдеться.
  • Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".
  • Також Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.

Топ коментарі
"Дружбу" надо к другой трубе подключить - канализационной. Чтоб орбана и его приятелей затопило говном 🥹
26.01.2026 20:50 Відповісти
Ти гля- кремлівська жаба образилася.

26.01.2026 20:50 Відповісти
Я не розумію, навіщо цій істоті стільки уваги? Може хватить допомогати йому не зникнути з усіх чптів? Нахріна він кому потрібен?
26.01.2026 20:48 Відповісти
Який "здібний" учень кремля у
перекручуваннях та фальсіфікаціях...
мабуть,закінчив школу кгб
26.01.2026 20:47 Відповісти
Як ****** наказав йому робити/гадити, так орбан і батрачить або просто гадить в ЄС і НАТО!!!
26.01.2026 20:54 Відповісти
Зеленьський робить все, щоб Орбана знову перевибрали на прем'єра. Два російських агента допомагуть один одному всередені власних країн. Експлуатуючи розбрат між державами.
26.01.2026 21:24 Відповісти
26.01.2026 20:48 Відповісти
Відсотк на виборах не на його користь - піднімає рейтинг (намагається)
26.01.2026 20:49 Відповісти
Послати їх МЗС ***** і нікуди не ходити - сказати: "Зайняті. Підіть *****".
а що, вище старшини він не дослужився?
Він не за звання служить,а за ідею гроші.
Зеленьський зробить все, щоб не тільки Орбан дослужився, а що б угорці в черговий раз Орбана прем'єром зробили..
Підігрує Орбану у цьому як може..
Ойой, як страшно. І що буде?
Орбан Зелі має вклонитись в пояс і подякувати. Після його тупих наїздів на Орбана, і Мадярщину, рейтинг Орбана стрімко поліз вверх.
Нахрена ці фантазії? Який рейтинг? Куди поліз?
Які образи? - за твою поведінку до України тебе потрібно ******* поки не всерешся а потім ******* за те шо всрався
Коли вже ті вибори в Угорщині щоб забути нарешті про цю кремлівську бл@дь з її маячнею.
12 квітня
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Hungarian_parliamentary_election
Думаєте українські патріоти з угорськими паспортами якось впливають на ситуацію?
Вони його знову виберуть.

.
Мені здається, що саме посол Угорщини в Україні повинен стояти раком на килимі в Міністерстві закордонних справ України в режимі 24/7
зєлєнскій і Діод. Трешова парочка
Дешева гра на публіку .
Газ ,через Україну , йому справно йде весь час !
Хромая утка!!! Ты кто такой?! Давай до свидания!!!
Кріворожецький бидляк вчився у підворотнях на райьоні. Мати зайвих ворогів - це все йього. Думати мізьками - а нахріна - бидляк, куплений підляком буде плюватись дерьмом - так як і 1+1 та богуцька - їм теж гнида відстьогує з тих доларів, чи евро, шо баканов отримав від спецслужб раші за здачу України та вивіз 6 машин на передоні вторгнення. А дещо приховали - для таких потрібних.
А не піти можна?
Викликали, а він болт положив
Оце зачепили гімно. Воно і так смердюче, а тут ще й палкою ткнули. Тепер нестерпно вонятиме ще довго.
